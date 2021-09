Problèmes mondiaux et solutions Privateum

Jetons un coup d’œil aux plus grands défis mondiaux et à la manière dont Privateum peut être pionnier pour les résoudre.

Problèmes de confidentialité

” P RIVACITÉ c’est un domaine où le marché semble avoir échoué, au moins dans une certaine mesure. De nombreuses entreprises vendent des informations personnelles à l’insu ou sans le consentement du sujet. Un nombre croissant de sites Web fournissant des notifications et, dans une moindre mesure, une option de désinscription. Au lieu de cela, nous avons toujours équilibré les avantages de la protection de la vie privée avec les coûts de sa fourniture. Il y a des objectifs qui entrent souvent en conflit avec la vie privée.”

– Robert E. Litan

Nous avons perdu de vue ce que signifie la VIE PRIVÉE parce que nous sommes piégés dans une société de surveillance mondiale.

La sécurisation des données à l’ère de l’information est l’une des plus grandes préoccupations de toutes les industries ; cependant, le secteur des services financiers est une cible de choix, traitant une quantité importante de clients sensibles et de données clients pour les transactions commerciales quotidiennes.

Les fournisseurs de services financiers sont désormais confrontés à des risques de violation de données non seulement dus à des attaques internes et externes, mais également à des erreurs non intentionnelles.

Face aux défis d’aujourd’hui, Privateum il a créé Le premier système de gestion de patrimoine privé légalement protégé, où les membres de l’écosystème Privateum font gérer leurs actifs et leurs transactions dans un réseau sécurisé et privé, c’est-à-dire que le réseau est exploité sous un régime légal. parapluie.

Escroqueries et activités criminelles

La liberté s’accompagne de responsabilités. Lorsque nous donnons la liberté de faire ce que tout le monde veut, des opportunités s’ouvrent aux criminels.

Il est bien connu que la technologie Internet et le développement du cyberespace ont amené la société à un niveau supérieur d’évolution économique.

Il n’a pas de gouvernance centralisée ni dans la mise en œuvre technologique ni dans les politiques d’accès et d’utilisation. Il n’a pas de frontières géographiques ou politiques et est accessible de n’importe où dans le monde à partir d’une multitude d’appareils.

Alors que le cyberespace a révolutionné presque tous les aspects de la vie quotidienne, il a également créé une foule de nouvelles opportunités pour le crime. Des millions de personnes sont maintenant affectées par des comportements criminels en ligne comme.

Cryptojacking – Systèmes d’infiltration pour détourner la puissance de l’ordinateur et extraire la crypto

51% d’attaques – Systèmes d’infiltration pour obtenir un accès de 51% aux clients du réseau public de blockchain pour voler les crypto-monnaies aux détenteurs

escroqueries ICO Tromper des milliers de personnes – 80% des ICO sont des escroqueries et 9 millions de dollars sont perdus chaque jour à cause des escroqueries par crypto-monnaie.

Alors que, le Ghost Network™ de Privateum, qui est basé sur la technologie blockchain “consortium”, garantit que même si le réseau est piraté, les attaquants ne seront pas en mesure de contrôler les données de transaction et d’effectuer des opérations de fraude.

Le réseau n’est autorisé qu’aux membres de Privateum ayant des relations bien établies avec des personnes morales (Privateum Ecosystem Partners).

Crise économique mondiale

Il est impossible d’affronter défis personnels, économiques, naturels, marketing, innovation et gestion des connaissances par lui même.

Initiative privée Il est basé sur l’idée puissante qu’un groupe de personnes peut atteindre des objectifs et surmonter des défis mondiaux.

C’est bien connu, à mesure que l’économie mondiale devient plus efficace et génère plus de valeur, la plupart des gens obtiennent une part de plus en plus petite. Les grandes entreprises avalent continuellement le monde.

Les entreprises détenues par des investisseurs qui dominent notre économie sont axées sur la maximisation de la valeur actionnariale, plutôt que de plaire aux clients, de créer des emplois, de soutenir les communautés ou de profiter aux sociétés et aux écosystèmes.

Compte tenu du contexte actuel, Privateum a adopté un modèle d’affaires durable et communautaire, appelé le modèle d’affaires coopératif, qui vise à construire un Coopérative Unida Infrastructure Financière pour reconquérir le pouvoir de production des grandes entreprises.

Fournir un soutien juridique, financier, technologique et innovant aux membres de Privateum de développer et d’étendre leurs activités à l’échelle mondiale.

Produits et services Privateum

– Unis, nous sommes plus forts.

Privateum fournit LIBERTÉ et CONFIDENTIALITÉ dans un écosystème protégé.

Votre solution basée sur la blockchain est protégée par des produits KYB et KYC . Où les partenaires légaux vérifient chaque membre ou partenaire commercial avant de leur donner accès à la plateforme.

La plateforme Privateum propose les solutions suivantes :

Parapluie légal des invasions illégales pour nos membres coopératifs et partenaires commerciaux Échange d’actifs des membres coopératifs, sans taxes ni frais de transaction Abonnements des membres à des biens et services locaux pour soutenir les partenaires commerciaux locaux Expansion commerciale mondiale au sein de notre réseau auprès de partenaires fiables Technologique, innovant et financier programmes de soutien à la croissance des affaires de nos partenaires. Opportunités d’investissement de nos programmes de gestion d’actifs Opportunité d’obtenir des parts de notre bénéfice coopératif

Les coopératives ont contribué un pourcentage plus élevé de la valeur qu’elles ont générée aux finances publiques que les sociétés actionnaires.

Il est essentiel que nous réfléchissions et parlions clairement de la vie privée, car la façon dont nous y pensons aujourd’hui déterminera comment elle sera inscrite dans la législation, les politiques, les manuels et les technologies de demain.

Commencez à concevoir votre avenir sécurisé dans le présent – PRIVATEUM