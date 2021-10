in

Le bull run de Bitcoin entre 2020 et 2021 a attiré de nombreux nouveaux entrants sur le marché. Les plateformes de trading actuelles disposent des outils nécessaires pour que les pros puissent trader et récolter des bénéfices. Pour les débutants, le trading peut être délicat. Nous abordons ici les problèmes que les débutants peuvent rencontrer avec les échanges de crypto-monnaie.

Étudiants de première année

La croissance de Bitcoin YTD est supérieure à 300%, et les Altcoins (crypto-monnaies autres que Bitcoin) ont suivi. Le rassemblement massif a amené beaucoup de nouvelles personnes dans l’industrie.

Certaines des grandes entreprises comme Microstrategy, Square, Tesla, Grayscale Investments et BlackRock ont ​​manifesté leur intérêt et ajouté des crypto-monnaies à leur bilan. Nous avons vu le Salvador devenir le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale, et plusieurs autres pays ont manifesté un intérêt similaire.

En termes d’adoption, le taux d’adoption a augmenté de 880%, selon un récent rapport Chainalysis. L’analyse de Crypto.com a montré qu’il y a 220 millions d’utilisateurs actifs de crypto. Le nombre a doublé entre février et mai.

L’adoption est en effet une bonne chose, et la crypto-monnaie a plus de dix ans. Heureusement, il existe de nombreuses sources d’informations utiles disponibles pour les nouveaux entrants pour en savoir plus sur la cryptographie.

D’un autre côté, le trading de crypto-monnaies reste une tâche compliquée, et les débutants peuvent rencontrer de nombreux problèmes avec les échanges de crypto-monnaies.

Problèmes que les débutants peuvent rencontrer avec les échanges de crypto-monnaie

Interface utilisateur compliquée

Les utilisateurs peuvent mettre un certain temps à se familiariser avec les crypto-monnaies. Pour ajouter à cela, la nature compliquée du trading de crypto-monnaies peut submerger un débutant.

Le premier et le plus important problème à résoudre est l’interface utilisateur compliquée des échanges. Si nous considérons un échange de crypto-monnaie, l’interface utilisateur se compose généralement d’un graphique en chandeliers de marché, d’un carnet d’ordres, de paires de trading et de plusieurs autres fonctionnalités avancées.

Malgré les efforts de simplification de l’interface de trading, il est impossible de supprimer les fonctionnalités essentielles nécessaires au trading. Bien que les outils offrent de grands avantages aux professionnels du trading, les débutants peuvent rencontrer des difficultés.

Comptes et garde

Presque tous les échanges de crypto-monnaie nécessitent qu’un utilisateur crée un compte pour utiliser ses services. De plus, la vérification KYC est obligatoire pour échanger des crypto-monnaies.

La vérification peut prendre quelques heures voire quelques jours. Cela peut même entraîner la perte d’opportunités pour les utilisateurs.

Les échanges de crypto-monnaie peuvent être détenus et obliger un utilisateur à déposer ses fonds sur les comptes d’échange. Cela annule les principes fondamentaux des crypto-monnaies, tels que la garde de soi et le contrôle de la richesse.

L’auto-garde peut être l’un des plus gros problèmes auxquels les débutants peuvent être confrontés avec les échanges de crypto-monnaie.

Pas vos clés, pas vos pièces – tant que les crypto-monnaies sont dans le compte des échanges, un utilisateur peut ne pas avoir un contrôle total sur elles. Un débutant en crypto à la recherche d’auto-garde peut ne pas trouver les échanges centralisés adaptés.

Problèmes techniques et failles de sécurité

Vous devez avoir entendu parler de la baisse des bourses lorsqu’il y a un grand mouvement sur le marché. À ce moment-là, vos fonds ne seront pas accessibles. Vous vous souvenez de la garde ?

En outre, il existe un historique de piratages d’échange qui ont entraîné la perte des fonds des utilisateurs. Plusieurs fuites de données utilisateur conduisent également à de nombreuses attaques de phishing.

Frais et paires

Les échanges gagnent de l’argent grâce aux frais sur les transactions effectuées par les utilisateurs. Il y a aussi des frais sur le dépôt et le retrait des crypto-monnaies.

De plus, si un utilisateur n’est pas en mesure de trouver sa paire préférée, il devra peut-être effectuer plusieurs transactions. Cela finira par empiler le total des frais.

Enfin, vous ne verrez peut-être pas votre nouvel altcoin préféré sur l’échange.

Mais quelle est la solution aux problèmes d’échanges ?

Entrez ChangeHero

Au cours des dernières années, il y a eu une croissance rapide de la nouvelle forme d’échange cryptographique appelée échanges instantanés de crypto-monnaie.

Leur offre principale est de fournir aux utilisateurs un moyen facile d’échanger des cryptos. ChangeHero est l’un de ces échanges de crypto-monnaie instantanés qui résout les problèmes que les débutants peuvent rencontrer avec les échanges de crypto-monnaie.

L’interface de ChangeHero est propre et élimine les fonctionnalités de trading compliquées.

Il n’y aura plus de carnets de commandes, ni de tableaux. ChangeHero s’occupe des transactions pour vous et vous offre un échange de crypto-monnaie facile à utiliser.

ChangeHero s’assure que les informations nécessaires sont facilement disponibles pour les utilisateurs.

La meilleure partie est qu’il n’est pas nécessaire de créer un compte sur ChangeHero pour échanger de la crypto-monnaie.

Source : ChangeHero

On peut initier un échange via le widget sur la page d’accueil.

Vous pouvez choisir parmi 70 crypto-monnaies et il existe plus de 4000 paires d’échange.

ChangeHero n’est pas dépositaire et il n’est pas nécessaire de créer un compte. Comme il n’y a pas de compte, cela élimine le besoin de frais de dépôt et de retrait pour effectuer un échange.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les échanges ne rapportent de l’argent que grâce aux frais, et ChangeHero ne fait pas exception. Pour la transaction au meilleur taux, les frais seront de 0,5% et de 0,7% dans le cas d’une transaction à taux fixe.

ChangeHero est conforme à la réglementation AML et KYC et utilise un mécanisme basé sur les risques pour appliquer la procédure KYC. Un utilisateur peut être invité à effectuer une vérification KYC si la transaction est signalée par le système.

ChangeHero est intégré à divers échanges. Si un échange est en panne, il n’y aura aucun impact sur la plate-forme. Un débutant peut profiter d’un service ininterrompu sur ChangeHero.

Conclusion

ChangeHero offre une solution aux problèmes que les débutants peuvent rencontrer avec les échanges de crypto-monnaie. Cependant, il présente certains inconvénients, tels que le manque d’outils et de fonctionnalités de trading avancés.

Malgré les limitations, ChangeHero est une alternative essentielle aux plateformes de trading. ChangeHero facilite le processus d’échange de crypto-monnaies. Cela profite en effet aux débutants en cryptographie et favorise également l’adoption massive. La plate-forme convient aux débutants en crypto qui souhaitent échanger sans se soucier des carnets de commandes ou des comptes.

Clause de non-responsabilité. Ceci est un communiqué de presse payant. Les lecteurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre des mesures concernant l’entreprise promue ou l’une de ses sociétés affiliées ou services. Cryptopolitan.com n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans le communiqué de presse.