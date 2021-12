Procédure à Glasgow pour le Betis

12/08/2021 à 21:01 CET

.

Le Celtic-Real Betis qui se jouera jeudi à Glasgow, de la sixième et dernière journée du groupe G de la Ligue Europa, se présente comme un match pour boucler une procédure sportive, puisque, après le précédent rendez-vous, ils ont été définis les positions sans possibilité de les modifier, l’équipe écossaise étant troisième et garantissant son entrée en Ligue de conférence et la deuxième andalouse, ce qui valait la peine d’aller en seizième du deuxième tournoi continental.

L’entraîneur de la formation bétique, le Chilien Manuel Pellegrini, cela tournera beaucoup à l’équipe qui sort au stade celtique, comme elle l’a toujours fait jusqu’à présent cette saison en passant d’un tournoi à l’autre, mais cette fois avec plus de fondement car seule la gratification économique que le tournoi prend est en jeu. club pour avoir gagné ou fait match nul.

Pellegrini, qui a déjà dans sa chambre l’intéressant duel de LaLiga qui le mesurera dimanche prochain à Benito Villamarín contre la Real Sociedad, ne peut pas compter sur le milieu de terrain français à Glasgow Nabil Fekir, qui doit purger le deuxième des trois matches de punition infligés par l’UEFA après le rouge direct qu’il a vu en Allemagne contre Leverkusen.

Il ne peut pas non plus compter sur l’arrière droit sénégalais Youssouf Sabaly, blessé à long terme, ou avec le gardien de but Joël Robles et le milieu de terrain Victor Camarasa, car ils ne sont pas tous les deux inscrits pour cette phase de la Ligue Europa, bien que le milieu de terrain valencien soit également en train de se remettre d’un déclin physique.

Le gardien chilien boite aussi à cause d’une blessure Claudio Bravo, du quel Pellegrini Il a déclaré ce mercredi qu’il n’était pas encore entré dans l’appel et qu’il espère qu’il est déjà prêt pour la semaine à venir, tandis que, d’autre part, il a commenté que l’arrière droit Martin Montoya, absent ces dernières semaines en raison d’une maladie, qui a été intégrée à l’entraînement à cent pour cent de son physique et c’est pourquoi il est inclus dans l’expédition.

Le Celtic, déjà conscient que les prochains engagements européens seront en Ligue de Conférence et qu’il n’y a plus rien à faire dans cette Ligue Europa, peut se permettre de faire tourner la grande majorité de ses titulaires, car pour les catholiques les trois sont des matches bien plus importants qui devra jouer dans un espace de sept jours que ce qui se passe ce jeudi.

Dans une semaine, ils auront deux duels pour tenter de se rapprocher d’un Rangers intraitable en championnat écossais, ainsi que la finale de la Coupe de la Ligue contre Hibernian, il est donc normal que le manager australien Ange Postecoglou tourner beaucoup contre le Betis.

Les dix matchs que le Celtic a accumulés sans perdre dans le championnat national contrastent avec une campagne européenne au cours de laquelle ils n’ont marqué que six points et abandonné bon nombre de leurs options en perdant un 0-2 à Villamarín en septembre.

De plus, l’histoire joue contre lui. Ils ont ajouté sept matches de suite dans les compétitions européennes sans battre une équipe espagnole, puisqu’ils ont surpris Barcelone, l’actuel champion à l’époque, en Ligue des champions.

Postecoglou Il a les pertes sûres de la centrale Cameron Cater-Vickers, sanctionné, Christophe Jullian et Karamoko Dembélé, qui souffre de blessures à long terme, et Jota, qui a un problème musculaire.

Cela offrira des opportunités pour les remplaçants réguliers comme Adam Montgomery, Liel Abada et ajeti albien.

Les files d’attente probables

celtique: Hart; Ralston, Starfelt, Gallois, Montgomery ; McCarthy, McGregor; Forrest, Turnbull, Abada ; et Ajeti.

Bétis: Rui Silva; Montoya, Pezzella, Édgar, Miranda ; Sauvé, William Carvalho ; Lainez, Joaquín, Tello ; et Borja Iglesias.

Arbitre: Daniel Stefanski (Pologne).

Stade: Celtic Park (Glasgow).

Heure: 21h00