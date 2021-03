Procédures pas à pas, astuces et guides de Valheim

Il y a beaucoup à savoir à Valheim, de l’artisanat à la mécanique de survie, en passant par le combat et l’exploration. Nous avons compilé un grand nombre de guides et de solutions qui peuvent vous aider à vous guider à travers le monde viking de Valheim, et même vous aider à tricher. Ci-dessous, vous trouverez des informations sur tout ce que Valheim a à offrir, pour vous aider à trouver du fer, à créer du bronze, les meilleurs boss et à fabriquer des équipements incroyables.

Restez à l’écoute, car nous continuerons à mettre à jour cette liste avec de plus en plus de guides, astuces, procédures pas à pas et informations Valheim au fur et à mesure que nous la découvrirons.

Comment créer et rejoindre des serveurs dédiés

La première chose que vous devrez faire à Valheim est de plonger dans un monde de jeu, et si vous voulez jouer avec des amis, vous aurez probablement besoin d’un serveur dédié. Voici tout sur leur fonctionnement.

Commandes et astuces de la console

Les commandes de la console et les astuces vous permettront de créer tout ce que vous voulez à Valheim – mais uniquement en mode solo.

Bien que Valheim soit un jeu axé sur la survie, il est également très créatif, vous permettant de construire et de personnaliser des structures et des bases d’une manière similaire à des jeux tels que Minecraft. Il n’y a pas de mode créatif à Valheim, mais si vous voulez contourner les composants de survie – ou simplement tricher en général – nous avons un guide pour cela.

Trucs et astuces pour débutants

Il existe de nombreuses façons de maximiser votre temps en début de partie pour rester en vie et prospérer à Valheim.

Commencer à Valheim peut être accablant, mais ces astuces vous aideront à démarrer et à survivre dans le nouveau monde.

Guides d’artisanat et d’armure

Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir pour fabriquer de superbes armures à Valheim et survivre à ses climats plus rudes.

Il y a beaucoup à faire à Valheim, et grimper dans l’arbre technologique pour fabriquer de meilleurs équipements et de meilleures bases est essentiel pour rester en vie. Voici tout ce dont vous avez besoin pour forger du métal et fabriquer de superbes armures et armes.

Apprivoiser les animaux

De nombreux animaux attaquent et essaient de vous tuer à Valheim, mais vous pouvez aussi vous faire quelques amis. Apprivoiser et reproduire des animaux peut être une source de viande pratique, et avec les bons compagnons animaux, vous pouvez également obtenir de l’aide au combat.

Guides de survie du biome

Chacun des biomes est difficile à survivre – voici ce que vous devez savoir pour rester en vie.

Chacun des biomes de Valheim est dangereux à sa manière, mais avec ces conseils, vous pouvez survivre et prospérer en recherchant de nouvelles ressources.

Guides de combat de boss

Votre objectif à Valheim est d’abattre ses nombreux boss, comme Moder, le dragon de givre du biome de la montagne.

Toute cette survie, construction de bases et fabrication d’armures à Valheim a un but: vous avez été envoyé par le dieu Odin pour envoyer ses ennemis. Chaque biome a un boss et chacun contient les éléments clés dont vous avez besoin pour accéder à de nouveaux matériaux et technologies d’artisanat pour continuer à progresser. Voici comment les éliminer, en équipe ou en solo.

Mod à la première personne

Si vous n’êtes pas satisfait de la perspective à la troisième personne de Valheim, vous pouvez utiliser ce mod pour lui donner un peu plus l’impression de Skyrim et changer son appareil photo à la première personne.