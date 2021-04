Procès Chauvin: ce que dit le rapport d’autopsie controversé de George Floyd

Le 25 mai 2020, le monde a été témoin des derniers moments qui ont conduit à la mort de George Floyd: le policier Derek Chauvin a épinglé un Floyd menotté au sol avec son genou pendant plus de neuf minutes jusqu’à ce qu’il ne réponde plus. La vidéo des spectateurs l’incident, avec Floyd marmonnant ses derniers mots, «Je ne peux pas respirer», a déclenché des manifestations de justice raciale dans le monde entier. Aujourd’hui, près d’un an plus tard, Chauvin est jugé pour des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Mais malgré ce que les gens ont vu, à la fois virtuellement et en personne en mai dernier, au centre du procès se trouve la question: qu’est-ce qui a finalement tué Floyd? L’accusation a fait valoir que c’était le genou de Chauvin, resserrant le cou et les voies respiratoires de Floyd, qui avait finalement conduit à sa mort. Pendant ce temps, la défense a soutenu que ce sont les antécédents de consommation de drogue de Floyd et les conditions sous-jacentes qui ont causé sa mort.

Deux rapports d’autopsie – un par un médecin légiste privé mandaté par la famille de Floyd et un autre par le médecin légiste du comté de Hennepin – ont abouti à la même conclusion: que Floyd est mort d’homicide, ce qui signifie la mort de quelqu’un d’autre. Mais le rapport du médecin légiste a également souligné que Floyd souffrait d’autres «Conditions importantes», comme l’intoxication au fentanyl et la consommation récente de méthamphétamine. Ces dernières conditions sont ce que la défense utilise pour soutenir que Chauvin n’est pas responsable de la mort de Floyd.

Aujourd’hui, le médecin légiste en chef du comté de Hennepin, Andrew Baker, qui a effectué l’autopsie du comté, devrait prendre la parole. Dans des documents de l’année dernière, Baker a décrit le «niveau mortel de fentanyl» dans le système de Floyd et a déclaré aux enquêteurs fédéraux que si la victime était «retrouvée morte seule à la maison et sans autre cause apparente, cela pourrait être une surdose acceptable. Mais Baker a également averti: «Je ne dis pas que cela l’a tué.»

On s’attend à ce que l’histoire de Floyd en matière de consommation de drogues soit la partie la plus controversée de l’essai. Jusqu’à présent, l’accusation a demandé à la petite amie de Floyd de prendre la parole pour humaniser de manière préventive sa dépendance. «Notre histoire est une histoire classique du nombre de personnes dépendantes aux opioïdes», a déclaré Courtney Ross lors de son témoignage. «Nous avions tous les deux des ordonnances, mais … nous sommes devenus dépendants et avons essayé très fort de briser cette dépendance à plusieurs reprises.

L’accusation a également fait venir des témoins, tels que les ambulanciers paramédicaux et le médecin qui a traité Floyd ainsi qu’un chirurgien de la police et un expert national en respiration, qui ont déclaré que Floyd était décédé en raison d’un manque d’oxygène. Même le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, le premier chef noir de la ville, a déclaré que Chauvin avait épinglé Floyd pendant trop longtemps et que les restrictions auraient dû cesser «une fois que M. Floyd a cessé de résister».

Pour obtenir une condamnation, les procureurs n’ont pas à prouver que les actions de Chauvin étaient la seule cause de la mort de Floyd, selon les directives des instructions du jury de l’État. «Le fait que d’autres causes contribuent au décès ne dégage pas le défendeur de sa responsabilité pénale», notent les lignes directrices. En mettant l’accent sur la consommation de drogue de Floyd, la défense essaie simplement de brouiller les choses, a déclaré à Vox John Powell, professeur de droit à l’Université de Californie à Berkeley et spécialiste des droits civiques.

«Les procureurs ne devraient pas avoir à faire valoir que Floyd n’avait pas de drogue dans son corps ou que les drogues étaient un facteur contributif», a déclaré Powell. «Tout ce qu’ils ont à faire est de faire valoir que le genou de Chauvin au cou pendant neuf minutes et 20 secondes a largement contribué à la mort de Floyd.

Comment la défense utilisera les conclusions du médecin légiste pour protéger Chauvin

Malgré des conclusions similaires jugeant la mort de Floyd comme un homicide, il y a une différence clé dans les récits de ce qui l’a causé. Le bureau du médecin légiste du comté de Hennepin déclare que la cause du décès était un «arrêt cardio-pulmonaire compliquant les forces de l’ordre subdual, contention et compression du cou» – ce qui signifie que la contention physique (menottes et genou de Chauvin sur le cou de Floyd) était un facteur important dans l’arrêt cardiaque de Floyd. . Mais le rapport d’autopsie privé a révélé que la cause était en fait une «asphyxie mécanique» qui a fait s’arrêter le cœur de Floyd, ce qui implique qu’il n’y avait aucune condition sous-jacente qui aurait pu jouer un rôle.

Dans leur déclaration liminaire, les procureurs ont déclaré qu’ils allaient faire valoir que Floyd était mort d’asphyxie ou d’un manque d’oxygène, ce qui n’était pas mentionné dans le rapport du comté. Lundi, l’accusation a amené à la barre Bradford Wankhede Langenfeld, un résident senior du centre médical du comté de Hennepin qui a travaillé pour récupérer Floyd mais l’a finalement déclaré mort. Langenfeld a déclaré que sur la base des informations dont il disposait, l’asphyxie était «plus susceptible que d’autres possibilités» d’avoir causé l’arrêt cardiaque de Floyd. Mais en contre-interrogatoire par la défense, l’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a continué à interroger la consommation de drogues de Floyd et a demandé si des niveaux élevés de fentanyl et de méthamphétamine pouvaient également causer un manque d’oxygène. Le médecin a accepté.

Martin J. Tobin, pneumologue et spécialiste de la respiration, a offert le témoignage médical peut-être le plus frappant dans le cas de l’accusation. Jeudi, Tobin a pris la parole et a fourni un compte rendu détaillé de la mort de Floyd – y compris le fait que Chauvin avait placé plus de 90 livres du cou de Floyd et que 85% des voies respiratoires de Floyd étaient restreintes. En fin de compte, a déclaré Tobin, Floyd est mort «d’un faible niveau d’oxygène» causé par la contention policière. «Une personne en bonne santé soumise à ce à quoi M. Floyd a été soumis serait décédée», a-t-il déclaré.

Tobin a repoussé l’interrogatoire de Nelson sur la consommation de drogue de Floyd, affirmant qu’il ne voyait aucune preuve d’une surdose dans les images, car Floyd semblait respirer bien avant que la police ne le retienne. Sept experts médicaux qui se sont entretenus avec le Washington Post le mois dernier ont également mis en garde contre le fait de qualifier la situation de surdose, arguant que Floyd n’aurait pas eu la même énergie ou le même comportement en interaction avec la police que s’il était sur le point de subir une surdose.

L’argument de la défense repose en grande partie sur les antécédents de consommation de drogues de Floyd et sur le résultat du rapport de toxicologie du comté de Hennepin. En décembre, Baker a examiné ses conclusions avec le bureau du procureur général du Minnesota. Un document résumant la réunion notait: «Dr. Baker a offert qu’une possibilité pour la voie de la mort de Floyd est que le cœur de Floyd commençait à échouer à cause du stress, des médicaments, de l’hypertrophie cardiaque et [heart] maladie. Il a dit qu’une fois que le cœur commence à manquer… l’un des symptômes est la perception que vous ne pouvez pas respirer.

Dans son témoignage, Tobin a également réfuté l’argument concernant la «perception» de la respiration. Ce n’est pas parce que Floyd avait assez d’oxygène pour dire «je ne peux pas respirer» qu’il en avait assez pour survivre, a déclaré Tobin.

La stratégie de la défense de se concentrer sur la consommation de drogue de Floyd a établi des parallèles avec une longue histoire de peinture d’hommes noirs tués par la police comme des criminels et des toxicomanes. “Partie de la [defense’s] L’argument est vraiment juste de dire que Floyd n’est pas digne de notre préoccupation et de notre respect, et vous avez vu cela sur Fox News comme “ pourquoi les gens sont-ils si bouleversés que ce gars a un casier judiciaire, il était drogué, il essayait de faire passer un faux dollar? Bill, ce n’est pas un héros », a déclaré Powell. «C’est comme si Floyd était immédiatement jugé. Ce n’est pas la police en procès; c’est la personne qui a été tuée qui est jugée. C’est Michael Brown. C’est Eric Garner. … C’est Rodney King.

Alors que l’accusation a appelé jusqu’à présent une poignée d’experts médicaux à la barre, la défense a 15 experts médicaux en file d’attente comme témoins potentiels lorsqu’elle présentera son cas la semaine prochaine – bien que l’on ne sache pas combien d’entre eux témoigneront. Powell note que de multiples témoignages médicaux peuvent semer la confusion et submerger le jury.

“La défense doit prouver qu’il y a un doute raisonnable ou un doute”, a déclaré Powell. «Parfois, ce que font les avocats, c’est que si vous avez de bons faits, vous essayez de confondre les gens, donc n’importe quelle contradiction ou quoi que ce soit pour amener le jury à se demander: ‘Quand vous regardez toutes ces choses, êtes-vous sûr que c’est ce qui a causé sa mort? “”

L’issue du procès peut dépendre de la question de savoir si l’accusation a construit un dossier suffisamment solide avec des témoignages médicaux et policiers pour effacer le doute que Chauvin a joué «un facteur causal substantiel en causant» la mort de Floyd. La procédure devrait durer encore deux semaines.