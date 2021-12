Procès de Ghislaine Maxwell: Epstein a conservé des CD avec des photos de nus catalogués avec une bande de preuves de style policier

Le FBI a trouvé une mine de photos de femmes et de filles nues dans la maison de ville de Jeffrey Epstein à New York lorsqu’elles ont exécuté des mandats de perquisition à la suite de l’arrestation du financier pour trafic sexuel en juillet 2019. Dans un placard de l’un des étages de la résidence de 7 étages , les agents ont trouvé des boîtes avec des CD qui contenaient certaines de ces photographies avec du ruban adhésif jaune « de preuve » semblable à celui de la police, a témoigné un agent spécial du FBI lors du procès de Ghislaine Maxwell.

Dans une autre pièce et un autre placard, le FBI a trouvé « de nombreux classeurs noirs » avec des étiquettes blanches. L’agent spécial Kelly McGuire a déclaré que les classeurs avaient « des pages claires contenant des photos miniatures avec des CD joints ».

UNE FEMME BRITANNIQUE DÉCLARE CONTRE GHISLAINE MAXWELL PENDANT LE PROCÈS

Le témoin a raconté comment le FBI a fouillé le domicile d’Epstein à New York, d’une valeur de 77 millions de dollars, aux jurés. Les agents ont sonné mais après aucune réponse, ils ont forcé leur entrée dans la résidence et ont commencé à effectuer un balayage de protection pour s’assurer qu’il n’y avait aucune menace pour eux.

Dans ce sketch, un témoin témoigne sous le pseudonyme de « Kate », tandis que la juge Alison Nathan, assise à l’extrême gauche, écoute. Une photo de Ghislaine Maxwell est montrée à l’écran, à l’extrême droite, lors de son témoignage dans le procès pour abus sexuels de Maxwell, lundi 6 décembre 2021, à New York. (Photo des Nations Unies/Rick Bajornas via AP, Fichier) (Elizabeth Williams via AP | Photo des Nations Unies/Rick Bajornas via AP)

Au troisième étage, dans une loge, ils ont trouvé un coffre-fort qu’ils ont sorti d’un placard et apporté une scie pour l’ouvrir. Il y avait plusieurs éléments que le FBI a photographiés, tels que plus de » classeurs avec CD, divers bijoux, disques durs externes, diamants perdus, de grandes quantités de devises américaines et de passeports « . Cependant, ils avaient besoin d’un deuxième mandat de perquisition pour récupérer ces objets. Ainsi, ils sont revenus quelques jours plus tard, sauf que les objets qui avaient été retirés du coffre-fort manquaient. Un avocat d’Epstein a ensuite rendu tous les articles aux agents.

PROCÈS DE GHISLAINE MAXWELL : JEFFREY EPSTEIN AVAIT DES PHOTOS DE NU, DES PEINTURES DE JEUNES FEMMES À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON DE PALM BEACH

Plus tôt ce lundi, les jurés ont écouté le témoignage de « Kate », une musicienne britannique. Elle était à l’origine « victime mineure 3 » de l’acte d’accusation, mais n’était désormais autorisée à témoigner qu’en tant que « témoin ». Ce matin, la juge Alison Nathan s’est rangée du côté de la défense car elle considérait que « Kate » avait l’âge du consentement quand et où les incidents allégués se sont produits. « Kate » allègue qu’elle a été soignée par Ghislaine Maxwell puis agressée sexuellement par Epstein à Londres à l’âge de 17 ans.

Dans ce sketch, Ghislaine Maxwell, assise à gauche, s’entretient avec son avocat de la défense Christian Everdell avant le témoignage de « Kate », lors du procès de Ghislaine Maxwell, lundi 6 décembre 2021, à New York. (Elizabeth Williams via AP)

Le témoin a passé un peu plus d’une heure en interrogatoire principal. La défense a tenté de discréditer le témoin à travers son histoire d’abus de drogues, de somnifères et d’alcool. Lors de la réorientation, l’assistante du procureur américain Lara Pomperantz a demandé au témoin si elle se souvenait de la première fois qu’elle avait vu Epstein nu. « Kate » ferma brièvement les yeux et prit un moment pour essayer de ne pas pleurer. « Tu te souviens qui était là ? Pomerantz a continué. « Ghislaine Maxwell », a-t-elle répondu, ajoutant que la raison pour laquelle elle se souvenait de ce jour était « parce que ces événements me reviennent tout le temps. J’en fais des cauchemars ».

Après s’être plaint auprès des Nations Unies, la famille de Maxwell a maintenant envoyé une lettre au procureur général Merrick Garland, qui supervise les US Marshals et le Bureau of Prisons, lui demandant d’améliorer le traitement qu’elle reçoit pendant son procès. Ils demandent aux Marshals de cesser d’utiliser des dispositifs de retenue à quatre points pour lui enchaîner les mains, la taille et les pieds lorsqu’elle la déplacera de la cellule de détention à la salle d’audience. « Vous devez vraiment vous demander en 2021, qu’est-ce qu’ils font en enchaînant ainsi chaque jour une femme de 59 ans qui ne représente absolument aucune menace pour la communauté », a déclaré son frère, Kevin Maxwell, aux journalistes alors qu’il était quitter le palais de justice.

Dans ce sketch de la salle d’audience, Ghislaine Maxwell entre dans la salle d’audience escortée par des Marshalls américains au début de son procès, le lundi 29 novembre 2021, à New York. (Photo AP/Elizabeth Williams)

La famille exige également qu’elle reçoive plus de nourriture et qu’elle soit autorisée à rencontrer ses avocats pendant au moins 30 minutes avant et après chaque journée de procédure.