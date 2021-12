Procès de Ghislaine Maxwell : Jeffrey Epstein avait des photos nues, des peintures de jeunes femmes à l’intérieur de la maison de Palm Beach

Les jurés du procès pour abus sexuels à New York de Ghislaine Maxwell, l’ex-petite amie et associée de longue date de Jeffrey Epstein, ont vu une cassette vidéo des forces de l’ordre de l’intérieur d’un domaine de Floride où les procureurs disent qu’elle et le financier ont exploité des victimes mineures lorsque le couple y ont vécu ensemble.

La vidéo, qui a été diffusée pour le panel des jurés vendredi après-midi, a été tournée lors d’un raid en 2005 à la maison de Palm Beach, qui était décorée de photos nues et de peintures de jeunes femmes – un décor qui, selon les procureurs fédéraux de Manhattan, est la preuve d’un atmosphère sexualisée encouragée par Maxwell, le « partenaire du crime » d’Epstein.

Dans ce croquis de la salle d’audience, Ghislaine Maxwell, à l’extrême droite, apparaît devant le tribunal fédéral de Manhattan assise à côté de son avocat Bobbi C. Sternheim, deuxième à gauche, avec sa sœur Isabel Maxwell, à l’extrême gauche, lors de sa mise en accusation sur un acte d’accusation précédent, vendredi, 23 avril 2021, à New York. (Photo AP/Elizabeth Williams) (Photo AP/Elizabeth Williams)

Maxwell, une mondaine britannique, était l’ancienne petite amie d’Epstein et, plus tard, son employée. Les procureurs ont déclaré qu’elle avait emmené les filles faire du shopping et des sorties au cinéma, leur avait parlé de leur vie et les avait encouragées à accepter une aide financière de sa part.

Le gouvernement dit également qu’elle a contribué à créer une atmosphère sexualisée en parlant de sexe avec les filles et en les encourageant à faire des massages Epstein. Une femme identifiée comme « Jane » a témoigné cette semaine qu’elle avait eu des interactions sexuelles avec Epstein à l’âge de 14 ans avec Maxwell dans la pièce et participant parfois.

Maxwell, 59 ans, nie les allégations portées contre elle et ses avocats affirment que les procureurs la poursuivent parce qu’ils ne peuvent pas juger Epstein.

Epstein est décédé dans un établissement pénitentiaire fédéral de la ville de New York en 2019, alors qu’il était accusé de trafic sexuel selon lequel il aurait abusé de dizaines de filles mineures à New York et en Floride. L’affaire contre Maxwell découle de quatre femmes maintenant adultes qui ont dit qu’elle l’avait aidé à les victimiser.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell assistent à de Grisogono sponsors la série de concerts de Wall Street 2005 au profit de Wall Street Rising, avec une performance de Rod Stewart au Cipriani Wall Street le 15 mars 2005 à New York. (Photo de Joe Schildhorn/Patrick McMullan via .)

Vendredi également, l’ancienne gouvernante d’Epstein, Juan Patricio Alessi, est retournée à la barre des témoins vendredi pour faire face à un contre-interrogatoire sur son témoignage selon lequel « Jane » et une autre femme qui a accusé Epstein de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était adolescente étaient des visiteurs répétés du manoir de Palm Beach. , où Maxwell était « la maîtresse de maison ».

Un avocat du socialite britannique a cherché à discréditer Alessi – qui a travaillé pour Epstein de 1990 à 2002 – en le confrontant à une déposition d’une affaire civile qui, selon la défense, était incompatible avec son témoignage au procès.

Alessi a affirmé vendredi qu’aucune des nombreuses jeunes femmes qui ont visité la maison de Floride ne l’avait alerté d’une quelconque inconduite.

« J’aurais aimé qu’ils l’aient fait parce que j’aurais fait quelque chose », a-t-il déclaré.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.