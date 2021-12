Procès de Ghislaine Maxwell : un ancien ami de Jeffrey Epstein reconnu coupable de 5 des 6 chefs d’accusation

Un jury a déclaré la mondaine britannique Ghislaine Maxwell coupable de cinq des six chefs d’accusation.

Pendant six jours de délibérations – avec une pause pour Noël – le jury a envoyé 14 notes et demandé le témoignage des quatre accusateurs ainsi que d’autres témoins. Le panel a également demandé des fournitures de bureau, notamment des post-it, du papier blanc et des surligneurs.

Les procureurs ont fait valoir que Maxwell avait agi en tant que madame du millionnaire, recrutant et formant quatre femmes entre 1994 et 2004, alors qu’elles étaient adolescentes.

« Ghislaine Maxwell était dangereuse », a déclaré la procureure américaine adjointe Alison Moe dans ses déclarations de clôture. « Elle a manipulé ses victimes et les a soignées. Elle a causé un préjudice profond et durable aux jeunes filles. Il est temps de la tenir responsable. »

Moe l’a qualifiée de « prédatrice sophistiquée » qui « a commis des crimes horribles ».

Trois des femmes, Jane, Kate et Carolyn, ont témoigné sous des pseudonymes ou leur prénom pour protéger leur vie privée tandis que la quatrième, Annie Farmer, a utilisé son vrai nom.

Jane a déclaré qu’elle avait rencontré Maxwell et Epstein dans un camp musical à l’âge de 14 ans et qu’elle avait été attirée dans son manoir de Palm Beach où le couple l’aurait caressée.

Kate a témoigné qu’elle avait 17 ans lorsque Maxwell l’a présentée au pédophile condamné et lui a demandé de faire un massage sexuel à Epstein.

Carolyn a déclaré qu’elle avait rencontré Epstein et Maxwell à l’âge de 14 ans. Elle était payée pour donner des massages sexuels à Epstein et recruter des amis de son âge ou moins. L’abus a pris fin lorsqu’elle a eu 18 ans. « C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que j’étais trop vieille », a-t-elle déclaré aux jurés.

Annie Farmer, maintenant âgée de 42 ans, a rencontré Maxwell à l’âge de 16 ans et au lycée. Sa sœur aînée travaillait pour Epstein. Le couple l’a emmenée dans le vaste ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique, où elle a déclaré que l’héritière l’avait caressée et qu’Epstein s’était glissé dans son lit. Les procureurs ont appelé un total de 24 témoins.

L’avocate de la défense Laura Menninger a fait valoir que les autorités fédérales ne se sont focalisées sur Maxwell qu’après qu’Epstein s’est pendu dans une cellule de prison de Manhattan à l’âge de 66 ans en attendant son procès pour trafic sexuel.

L’avocat a déclaré aux jurés que Maxwell était une « femme innocente » qui est devenue un mandataire pour les péchés d’Epstein après sa mort. Maxwell, la fille du baron de la presse britannique Robert Maxwell, ne savait rien de l’appétit dépravé d’Epstein pour les jeunes filles, a déclaré l’avocat.

Maxwell est enfermée depuis son arrestation en juillet 2020.

L’Associated Press et . ont contribué à ce rapport.