Procès de Josh Duggar pour pédopornographie : la semaine se termine par l’interrogatoire d’un analyste judiciaire principal du ministère de la Justice

Le procès de Josh Duggar pour pédopornographie a débuté cette semaine dans le nord-ouest de l’Arkansas, et une grande partie de la discussion du procès a été centrée sur la myriade de façons dont la star de « 19 Kids and Counting » aurait tenté de brouiller les pistes.

Le père de sept enfants, âgé de 33 ans, est inculpé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile et risque jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation s’il est reconnu coupable.

Voici la chronologie du procès cette semaine :

LA PREUVE DU SCANDALE DES MOLESTATIONS PASSÉES DE JOSH DUGGAR PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE AU PROCÈS, RÈGLE LE JUGE

Mercredi 1er décembre

Avant le début du procès de Duggar mercredi, le juge de district américain Timothy Brooks a rejeté une requête des avocats de Duggar visant à empêcher les jurés d’entendre les preuves qu’il a admis avoir agressé quatre filles il y a près de 20 ans.

Au tribunal, les avocats de la défense de Duggar ont fait valoir que Duggar n’était pas celui qui avait téléchargé le matériel prétendument inapproprié sur son ordinateur de bureau tout-en-un HP chez le concessionnaire de voitures d’occasion de la famille.

La défense soutient que puisqu’aucune pornographie juvénile n’a été trouvée sur l’iPhone ou l’ordinateur portable MacBook Pro personnel de Duggar, il ne pouvait clairement pas être responsable du matériel trouvé sur son appareil de travail et que quelqu’un d’autre a placé les images sur l’ordinateur.

Cependant, les procureurs fédéraux ont présenté une mine de preuves du contraire, notamment des pièces à conviction et des horodatages censés montrer un fil d’Ariane de l’activité présumée de Duggar.

Jeudi 2 décembre

Duggar a été rejoint par sa femme alors qu’il se rendait au tribunal jeudi.

L’agent Gerald Faulkner des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) a pris la parole jeudi matin.

Un journaliste de KNWA dans la salle d’audience a déclaré sur Twitter que Faulkner avait été interrogé sur les raisons pour lesquelles certains téléphones portables avaient été pris comme preuves et d’autres non. La défense a interrogé Faulkner au sujet d’un autre employé qui, selon Faulkner, n’a pas été examiné car il se trouverait dans un autre État au moment des crimes présumés, a rapporté The Sun. Faulkner a ajouté qu’il n’avait pas exploré la possibilité d’un accès à distance, selon le point de vente.

Lorsque l’accusation a interrogé Faulkner, l’agent aurait déclaré que s’il y avait des preuves de piratage ou de la présence de l’autre employé sur les lieux, une enquête aurait été ouverte. Il a affirmé que les agents n’avaient pas de motif légal pour fouiller le téléphone de l’employé.

Des éléments vidéo et photo de matériel d’abus sexuel présumé d’enfants ont également été présentés au jury détaillant la présence en ligne présumée de Duggar.

James Fottrell, directeur du ministère de la Justice pour l’exploitation des enfants, a pris la parole jeudi et a expliqué dans quelle mesure le navigateur Web sombre Tor que Duggar aurait utilisé pour couvrir ses traces pourrait être utilisé pour surfer sur le Web de manière anonyme, selon The Sun.

ESSAI DE PORNOGRAPHIE POUR ENFANTS JOSH DUGGAR : TOUT SAVOIR

Au cours de son témoignage, Fottrell a expliqué que pour que Linux soit installé sur n’importe quel ordinateur, quelqu’un doit physiquement initier l’action et doit être physiquement présent au démarrage de l’appareil.

Le tribunal a ensuite montré un dossier de cache pour Tor qui comprenait les téléchargements récemment utilisés, et une partition Linux a révélé le nom et l’adresse de Duggar.

Le tribunal s’est ensuite vu montrer des fichiers miniatures de dossiers dans lesquels des images présumées de mineurs jugés sexuellement suggestifs avaient été conservées.

Le père de sept enfants, âgé de 33 ans, est inculpé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile. (Service de police du comté de Washington)

Des photos des images graphiques ont été présentées au jury et décrites par James Fottrell.

Il a déclaré que les photos étaient des images commerciales populaires de matériel d’abus sexuel d’enfants.

Un témoignage supplémentaire a été entendu par Marshall Kennedy, un analyste judiciaire en informatique (CFA) chez Homeland Security Investigations (HSI), qui était le sixième témoin à charge appelé à la barre.

PROCÈS DE JOSH DUGGAR: LE PAPA JIM BOB A DE LA DIFFICULTÉ À SE RAPPELER DE LA CONFESSION DE SON FILS AU SUJET DES MINEURS « DE TOUCHER INAPPROPRIÉ »

Kennedy, qui fait également partie du groupe de travail Internet Crimes Against Children (ICAC), a expliqué le processus utilisé par les CFA pour créer des « images médico-légales » des appareils saisis, ce qui leur permet de visualiser le contenu des appareils électroniques en mode lecture seule qui empêche la possibilité de corruption ou de suppression des données, selon FOX24.

Justin Duggar est vu ici en train de lever le pouce en quittant le palais de justice où son frère Josh est jugé. (Licence The Sun/News)

Il a reconnu que les enquêteurs n’avaient trouvé aucune preuve incriminante sur l’iPhone ou l’ordinateur portable MacBook Pro de Duggar.

Cependant, les enquêteurs ont précédemment soutenu que Duggar avait utilisé son ordinateur de travail chez le concessionnaire de voitures d’occasion de la famille pour prétendument télécharger le matériel explicite.

Jeudi, le jeune frère de Josh, Justin Duggar, a haussé les sourcils lorsqu’il a été photographié en train de lever les pouces vers les caméras alors qu’il quittait le palais de justice. Amy King a apparemment commenté la photo de Justin faisant le tour d’Internet lorsqu’elle a écrit sur Twitter: « De plus, vous ne souriez pas le pouce levé en partant dans une situation comme celle-ci. Où est le respect? »

Dans un autre tweet, King a écrit : « C’est bien de montrer des émotions, surtout quand il s’agit d’une situation déchirante. Peu importe que les caméras soient là. Sois juste réel pour une fois. »

Vendredi 3 décembre

Fottrell a poursuivi son témoignage vendredi et a fourni des détails obtenus à partir d’une sauvegarde de l’iPhone de Duggar, réalisée sur un ordinateur portable MacBook Pro, qui a placé le téléphone sur le parking aux dates et heures exactes auxquelles le matériel illégal a été téléchargé, consulté et partagé sur le ordinateur de bureau du concessionnaire, a rapporté KNWA-TV à Fayetteville.

James Follett, un analyste médico-légal principal de Homeland Security, a déclaré vendredi qu’un reçu de voiture nommant « Josh » comme agent de vente avait été trouvé derrière la cloison où la pornographie juvénile avait été téléchargée, a rapporté le Democrat-Gazette. Et le mot de passe pour accéder à la section cachée était une variante des mots de passe que Duggar utilisait sur d’autres appareils depuis au moins cinq ans.

La star de « 19 Kids and Counting » risque 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation s’il est reconnu coupable des chefs d’accusation. (Kris Connor/.)

Les procureurs affirment que la pornographie juvénile a été téléchargée sur l’ordinateur en mai 2019. Duggar a été officiellement inculpé en avril.

Le juge a déclaré vendredi que le procès de Duggar se poursuivrait probablement au moins en milieu de semaine la semaine prochaine, selon un sténographe judiciaire travaillant pour le Sun.

Melissa Roberto, Jessica Napoli, Mariah Haas de Fox News ainsi que l'Associated Press ont contribué à ce rapport.