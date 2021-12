Procès de Jussie Smollett : la défense fait valoir des « attaquants » motivés par l’homophobie

Chicago, Illinois – L’avocat de la défense de l’ancienne star d’Empire Jussie Smollett a tenté mardi de percer le témoignage antérieur du détective principal sur l’affaire et a tenté de révéler les failles de l’enquête du département de police de Chicago sur ce que les autorités ont qualifié de « mise en scène ” crime de haine contre l’acteur en disgrâce.

Mais le contre-interrogatoire de l’avocat principal Nenye Uche sur le détective Michael Theis s’est révélé flou, désorientant et souvent déroutant. Uche a sauté d’un sujet à l’autre et d’un point à l’autre, et son interrogatoire a été régulièrement interrompu par un juge du comté de Cook, clairement frustré, James Linn pour avoir dirigé…