Procès de Kim Potter : le jury entend le témoignage de la mère de Daunte Wright, officier que Potter entraînait

MINNEAPOLIS, Minn. – Le procès très attendu de l’ancien policier du Minnesota, Kim Potter, accusé d’homicide involontaire coupable dans la fusillade de Daunte Wright a débuté mercredi avec le témoignage de la mère de Wright et de l’officier que Potter s’entraînait lors de l’arrêt de la circulation meurtrier d’avril dernier.

Les procureurs ont montré au jury une caméra de tableau de bord et plusieurs vidéos de caméras corporelles illustrant la fusillade mortelle du 11 avril dans la banlieue de Minneapolis, à Brooklyn Center.

Prenant la parole mercredi, l’officier stagiaire Anthony Luckey a témoigné qu’il essayait d’empêcher Wright de remonter dans sa voiture et de démarrer lorsque Potter a crié « Taser, taser, taser » et a tiré une fois sur Wright dans la poitrine.

AVOCAT DE KIM POTTER : UN EX-OFFICIER N’A JAMAIS TIRÉ AVEC UNE ARME AVANT LE TIR DE DAUNTE WRIGHT : MISES À JOUR EN DIRECT

« Ah s—! Je viens de lui tirer dessus, » cria Potter alors que Wright démarrait. « J’ai attrapé le mauvais flingue. Je lui ai tiré dessus. Oh mon Dieu. »

Potter s’est alors assis sur le trottoir et a crié, « Oh mon Dieu, » plusieurs fois tout en pleurant et en se balançant d’avant en arrière.

« Je vais aller en prison, » dit Potter quelques instants plus tard.

« Non, vous ne l’êtes pas », a répondu Luckey.

« Kim, ce type essayait de décoller avec moi dans la voiture », Sgt. a ajouté Mychal Johnson.

L’officier Kim Potter a abattu Daunte Wright après avoir confondu son arme de poing avec son pistolet Taser lors d’une bagarre le 11 avril.

La mère de Daunte Wright, Katie Bryant, a également été appelée à témoigner en tant que témoin de moralité, qui a raconté en larmes ce qui s’est passé le jour où son fils de 20 ans a été tué par balle. Bryant a déclaré que Wright l’avait appelée après avoir été arrêté pour avoir un assainisseur d’air sur son rétroviseur et des étiquettes expirées. Un officier est revenu à la voiture et a demandé à Wright de poser le téléphone et de sortir de la voiture.

Après avoir raccroché le téléphone, Bryant a déclaré qu’elle avait renvoyé son fils plusieurs fois sur FaceTime et qu’une passagère a finalement pris l’appel.

« Une femme a répondu au téléphone pendant que j’étais FaceTiming et elle criait. Et j’ai dit : ‘Qu’est-ce qui ne va pas ?’ Et elle a dit : « Ils lui ont tiré dessus », et elle a tourné le téléphone vers le siège du conducteur, et mon fils était allongé là. Il ne répondait pas. Il avait l’air mort. Et j’ai entendu quelqu’un dire de raccrocher le téléphone, et il s’est à nouveau déconnecté, « , a déclaré Bryant.

Anthony Luckey, le flic que Kim Potter entraînait, a déclaré qu’il tentait d’arrêter Daunte Wright en vertu d’un mandat en cours.

L’accusation a diffusé une vidéo de Bryant arrivant frénétiquement sur les lieux, où le corps de Wright était recouvert d’un drap blanc.

PROCÈS DE KIM POTTER : UNE VICTIME DU VOL DE DAUNTE WRIGHT RACONTE UN ACTE « MAUVAIS » DANS UNE PREMIÈRE ENTRETIEN EXCLUSIF

« J’étais tellement désemparé. Je ne savais pas ce qui se passait », a déclaré Bryant. « Je ne voulais pas croire que c’était mon fils allongé par terre mais je pouvais dire que c’était lui à cause de ses chaussures de tennis. »

La mère de Wright a ensuite déclaré à un avocat de la défense lors d’un contre-interrogatoire que Wright n’avait pas de permis de conduire à l’époque et qu’il n’y avait pas d’assurance automobile sur le véhicule.

La mère de Daunte Wright, Katie Bryant, a raconté en larmes ses conversations avec son fils le jour où il a été tué.

Les agents ont tenté d’arrêter Wright parce qu’il avait un mandat en suspens pour une violation des armes, dont Bryant a déclaré qu’elle n’était pas au courant jusqu’à son arrivée sur les lieux. Les jurés ont également entendu les déclarations liminaires de la défense et de l’accusation dans la matinée.

L’avocat de la défense Paul Engh a révélé mercredi qu’au cours de ses 26 ans de carrière dans les forces de l’ordre, Kim Potter « n’a jamais tiré avec une arme à feu, elle n’a jamais tiré un coup, elle n’a jamais tiré de taser et n’a jamais eu à le faire.

« Elle était douée pour tout désamorcer et c’est ce qu’elle essayait de faire », a déclaré Engh, ajoutant que « » Je vais te taser » est une autre façon de dire » s’il te plaît, arrête pour que je n’aie pas à me faire mal tu.' »

PROCÈS DE KIM POTTER : MINNEAPOLIS ON EDGE COMME LE NOM DE DAUNTE WRIGHT PUBLIÉ AUTOUR DE LA VILLE

Engh a commencé l’argument d’ouverture de la défense en disant que « tout ce que M. Wright avait à faire était d’arrêter.

« On lui a dit qu’il avait été arrêté en vertu d’un mandat. Il a résisté, elle a dit ‘Je te tase’ et tout ce qu’il avait à faire était de se rendre », a déclaré Engh. « Ce n’était pas son plan, il a continué son combat. »

« Elle sait que s’il n’est pas arrêté – M. Wright n’est pas arrêté – il est sur le point de partir avec un officier de police suspendu à sa voiture », a déclaré Engh plus tard.

« Elle a fait une erreur. C’était un accident. C’est un être humain », a-t-il ajouté. « Mais elle a dû faire ce qu’elle avait à faire pour éviter la mort d’un autre officier également. »

Daunte Wright, à gauche, a été tué lors d’un contrôle routier en avril. Kim Potter, à droite, est accusé d’homicide involontaire dans son meurtre. (Facebook/Shérif du comté de Hennepin)

Parfois, l’avocat de la défense semblait animé, frappant parfois sur le pupitre dans le but apparent de faire comprendre les points qu’il faisait valoir au jury.

« La bonne réputation de Mme Potter a été entachée par cette allégation qui n’est pas vraie et par la couverture médiatique qui a été biaisée », a déclaré Engh tout en concluant l’argument d’ouverture de la défense. « Et nous cherchons à le récupérer, et le récupérerons nous le ferons. »

LE PROCÈS DE KIM POTTER SUR LA MORT DE DAUNTE WRIGHT DÉBUTE MERCREDI AVEC DES ARGUMENTS D’OUVERTURE

Erin Eldridge, procureure générale adjointe du bureau du procureur général du Minnesota, a déclaré dans les déclarations liminaires de l’accusation que les agents de police du Brooklyn Center ont le devoir de « protéger la vie, pas de la tuer ».

« Nous leur faisons confiance pour savoir ce qui est faux de droite et de gauche à droite. Cette affaire concerne un officier qui savait qu’il ne fallait pas se tromper, mais elle n’a pas réussi à bien faire les choses », a-t-elle poursuivi. « Cette affaire concerne l’accusée, Kimberly Potter, qui a trahi son insigne et son serment et trahi sa position de confiance publique. »

Le juge du comté de Hennepin, Regina Chu, a renvoyé les jurés pour la soirée peu avant 17 heures CT après la première journée complète de témoignage dans le procès de l’ancien officier de police de la banlieue de Minneapolis, Kim Potter. Le procès reprend jeudi à 9h00 CT.

Alors que deux manifestants solitaires continuaient de crier sur un mégaphone pour demander justice lors du meurtre de Wright dans la matinée, l’éminent avocat des droits civiques Ben Crump a tenu une brève conférence de presse à l’extérieur du centre gouvernemental du comté de Hennepin lorsque la procédure s’est interrompue pour une pause déjeuner. À ses côtés se trouvaient la mère de Wright et d’autres parents, ainsi qu’un ami et ancien complice du défunt homme de Minneapolis.

Emajay Driver, qui a conclu un accord de plaidoyer pour une tentative de vol de 2019 impliquant Wright, était à l’extérieur du palais de justice mercredi et est resté silencieux lorsqu’il a été interrogé sur l’incident par un article de Fox News Digital.

La victime de ce crime, une jeune femme, a récemment rappelé à Fox News Digital comment Wright et Driver étaient venus chez elle pour une nuit à boire et à fumer de l’herbe, mais s’étaient attardés jusqu’au lendemain matin.

Wright lui a pointé une arme sur le visage et l’a étranglée, tout en pêchant dans son soutien-gorge pour de l’argent qu’elle avait caché pour payer le loyer plus tard dans la journée, a déclaré la femme. Wright est décédé avec des accusations toujours en instance.

Environ trois douzaines de manifestants ont défilé autour du palais de justice mercredi soir, et des membres de la famille d’autres personnes tuées ou blessées dans des tirs de la police, dont Breonna Taylor et Jacob Blake, ont brièvement prononcé une allocution. La fiancée de George Floyd, qui était également l’ancien professeur de Wright, a demandé justice.

Les orateurs ont également demandé la libération de Cortez Rice, un militant de Black Lives Matter détenu sans caution après avoir prétendument intimidé le juge du procès de Potter.