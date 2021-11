Procès de Kyle Rittenhouse : les démocrates et les experts déclarent le verdict « erreur judiciaire »

Kyle Rittenhouse marche lors de son procès au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le 19 novembre 2021.

(Sean Krajacic/Pool via .)

Après que le jury du procès de Kyle Rittenhouse a rendu un verdict de « non-culpabilité », les politiciens et experts démocrates ont réagi avec indignation, alléguant que le système judiciaire américain est désespérément compromis par les préjugés raciaux.

Nikole Hannah Jones, le cerveau derrière le projet « 1619 » du New York Times, qui a été conçu pour inculquer aux étudiants une histoire américaine révisionniste enseignant que l’esclavage est intrinsèque au tissu national du pays, a déclaré que le rejet des accusations de Rittenhouse prouve que le racisme systémique est bel et bien vivant aux États-Unis

« Dans ce pays, vous pouvez même tuer des Blancs et vous en tirer si ces Blancs se battent pour la vie des Noirs. C’est l’héritage de 1619 », a-t-elle tweeté.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a critiqué la décision, insistant sur le fait que les hommes tués par Rittenhouse sont des « victimes », malgré le fait que le jury soit arrivé à la conclusion qu’il avait agi en état de légitime défense.

« Anthony Huber et Joseph Rosenbaum sont des victimes. Ils devraient être vivants aujourd’hui. La seule raison pour laquelle ils ne le sont pas, c’est parce qu’un homme violent et dangereux a choisi de prendre une arme à feu à travers les frontières de l’État et de commencer à tirer sur des gens. Appeler cela une erreur judiciaire est un euphémisme », a-t-il tweeté vendredi après la décision.

Joy Reid, animatrice libérale de The Reid Out sur MSNBC, a suggéré que Rittenhouse aurait été déclaré coupable s’il était un homme noir qui a également tiré avec son arme en légitime défense.

« Nous le savions, mais il est parfois utile de se rappeler comment l’Amérique a été conçue pour fonctionner. Il continue de fonctionner comme prévu. Nous avons appris à nouveau ce qui est considéré comme légal pour *certaines* personnes à faire en Amérique. Il est utile de savoir où vous vous situez dans votre pays. Soyez en sécurité là-bas », a-t-elle tweeté.

Le procureur général de New York, Letitia James, qui a facilité l’affaire de harcèlement sexuel contre l’ancien gouverneur démocrate Andrew Cuomo, a également condamné le verdict et appelé à une refonte du système judiciaire à cause de cela.

« C’est un jour sombre pour notre système judiciaire. En tant qu’avocat, je respecte les verdicts du jury. Mais c’est encore un autre rappel que notre système doit être déraciné et réformé », a-t-elle déclaré.

Cuomo a également pesé sur l’actualité, répétant l’idée que le verdict perpétue la suprématie blanche.

« Le verdict d’aujourd’hui est une tache sur l’âme de l’Amérique et envoie un message dangereux sur qui et quelles valeurs notre système judiciaire a été conçu pour protéger », a-t-il déclaré.

Nous devons être unis pour rejeter l’autodéfense suprémaciste et dire d’une seule voix : ce n’est pas ce que nous sommes

L’expert de MSNBC, Ben Rhodes, a laissé entendre que l’acquittement de Rittenhouse permettrait à d’autres aspirants privés dotés de complexes de super-héros d’intervenir au nom des forces de l’ordre et d’aggraver des situations qui auraient autrement pu être pacifiques.

« Un message très sombre envoyé à tous les autres justiciers lourdement armés », a-t-il écrit.

La représentante Carolyn Bourdeaux (D., Ga.), déçue par la décision, a déclaré que la définition légale de la légitime défense devrait être réévaluée.

« L’acquittement de Kyle Rittenhouse est un exemple de la raison pour laquelle la nation doit réexaminer les lois sur la légitime défense dans notre système judiciaire. Lorsque vous recherchez la violence avec une arme dangereuse, il devrait y avoir une responsabilité pour les résultats mortels », a-t-elle déclaré.

Le groupe de défense anti-deuxième amendement March for Our Lives a publié une déclaration à la suite du verdict, affirmant que « les jeunes sont enragés de regarder ce procès, et ce ne sera pas notre normalité ». La déclaration affirmait que Rittenhouse était motivé à s’engager dans les troubles de Kenosha parce que « nos dirigeants ont attisé la suprématie blanche ». Les trois hommes abattus par Rittenhouse étaient blancs. L’organisation a également blâmé l’absence de restrictions sur les armes à feu pour l’incident, arguant qu' »il est plus facile d’obtenir une arme que d’obtenir un permis de conduire ».

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.