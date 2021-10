Procès de Míchel devant un Real qui récupère Isak

02/10/2021 à 18h30 CEST

.

Les Getafe et la Société réelle, respectivement bas et deuxième classés, disputeront un duel marqué par le jugement que subira l’entraîneur de l’équipe azulón, Joseph Miguel González “Michel”, qui pourrait quitter ses fonctions s’il perd son huitième match consécutif, alors que les visiteurs arrivent avec la bonne nouvelle de la reprise de leur buteur Alexis Isak.

Michel monopolise la quasi-totalité du focus de la rencontre, marquée par le mauvais moment de Getafe. L’équipe azulón n’a jamais si mal commencé une saison. Jusqu’à sept défaites consécutives avec douze buts encaissés et seulement deux en faveur ont placé dans une situation critique une équipe qui, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, faisait circuler son nom dans toute l’Europe.

Son dernier match, contre le Betis (2-0) au stade Benito Villamarín, n’a pas laissé un bon sentiment. Contrairement à d’autres défaites -Atlético de Madrid (1-2), Séville (0-1), Barcelone (2-1) ou Valence (1-0), le choc contre l’équipe de Verdiblanco a montré le pire côté de Getafe, incapable de générer du football et des chances et avec peu de force défensive.

Cette défaite était similaire à d’autres comme celles subies contre Elche (0-1) ou le Rayo Vallecano (3-0), dans lesquelles Getafe a montré les lacunes d’un groupe en manque de moral et avec beaucoup de pression pour obtenir des résultats. Michel il espère que ses joueurs obtiendront leur meilleure version pour montrer qu’il a raison dans l’une des phrases qu’il a laissées après sa défaite à Benito Villamarín : “Nous ne sommes pas assez mauvais pour avoir sept défaites”, a-t-il déclaré.

Pour le moment, Michel a joui de la patience de son président, ange tours, qui endure la traction et fait confiance à son entraîneur. Au moins jusqu’à ce dimanche. Plus tard, ce pourrait être une autre histoire. Et, pendant ce temps, l’entraîneur de Getafe devra faire face à son “jugement définitif” avec une perte importante.

Presque certainement, vous ne serez pas Victor Machine ” Vitolo “. Le canari n’a pas encore complètement récupéré de l’inconfort musculaire. Le Tchèque ne pourra pas jouer non plus Jakub Jankto, avec une grave entorse de la cheville et Sabit Abdelai, descend jusqu’en février en raison d’une déchirure ligamentaire.

Cependant, Michel pourrait récupérer deux troupes, les Uruguayens Eric le tabac et Mauro Arambarri, qui, sauf surprise, lancera le duel depuis le banc. Le reste de l’équipe sera disponible pour tenter de battre la Real Sociedad.

La Real Sociedad récupère pour le match contre Getafe son buteur suédois, Alexis Isak, après deux semaines de blessure, dans le but de confirmer, à la veille de la trêve d’octobre, les positions de Ligue des champions qu’il occupe actuellement voire de conquérir le leadership.

L’équipe de Gipuzkoan a commencé à surmonter le fléau des blessures de plusieurs joueurs de base, puisque jusqu’à dix de ses joueurs ont coïncidé avec la défaite, et elle l’a fait avec un remarquable en Liga, dans laquelle elle a été installée deuxième classée et avec une note plus basse mais avec l’approbation en Europe, où il reste invaincu même s’il est vrai qu’aussi sans gagner.

Imanol Shérif déjà récupéré à son extrême Ander Barrenetxea pour le match européen contre Monaco et avec le retour de Isak Il possède déjà de nombreuses variantes en attaque.

L’équipe basque est solvable à l’extérieur, elle n’a perdu que contre Barcelone et a dominé avec autorité ses duels contre Cadix et Grenade, et maintenant elle essaiera de confirmer cette fermeté en tant que visiteur contre Getafe qui leur pose presque toujours des problèmes. Les six derniers matchs entre les deux équipes se sont répartis entre trois victoires madrilènes et autant de Saint-Sébastien.

L’attrition européenne peut offrir l’alternative, dans le large éventail de ressources et de forces Shérif, à des joueurs comme Gorosabel, Tu Normand ou Barrenetxea dans l’équipe de départ au Coliseum Alfonso Pérez.

Les files d’attente probables

Getafe : Soria ; Damian, Djené, Cuenca, Olivera; Juan Iglesias, Florentino, Maksimovic, Aleña ; Sandro, Enes Final.

Société réelle: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Aritz, Muñoz ; Zubimendi, Merino, Guevara, Januzaj; Oyarzabal, Isak ou Barrenetxea.

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andalou).

Stade: Colisée Alfonso Pérez.

Heure: 18h30.