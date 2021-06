Procès de Sarah Everard : le PC Wayne Couzens plaide coupable de viol et d’enlèvement d’une femme londonienne | Royaume-Uni | Nouvelles

Le bureau de police britannique en service a plaidé coupable à Old Bailey ce matin. L’officier de 48 ans a également accepté la responsabilité du meurtre de Mme Everard, mais n’a pas plaidé pour une accusation de meurtre, car des rapports médicaux sont toujours en cours de préparation. Le meurtre de la femme de 33 ans a déclenché la colère à travers le Royaume-Uni et a suscité une série de protestations et de questions sur ce que la police, le gouvernement et la société peuvent faire pour mettre fin à la violence masculine contre les femmes.

M. Couzens est apparu par liaison vidéo depuis la prison de Belmarsh ce matin, vêtu d’un pantalon kaki et d’un sweat-shirt gris.

Il a plaidé coupable d’avoir kidnappé Mme Everard « illégalement et par la force ou la fraude » le 3 mars.

Il a également plaidé coupable à une deuxième accusation de viol entre le 2 et le 10 mars.

M. Couzens n’a pas été invité à plaider son meurtre entre le 2 et le 10 mars.

L’accusé a déclaré: “Coupable, monsieur” lorsqu’on lui a demandé son plaidoyer pour les deux premiers chefs d’accusation.

Le tribunal a appris que la responsabilité du meurtre avait été reconnue, mais des rapports médicaux étaient attendus.

Des membres de la famille de Mme Everard ont comparu devant le tribunal pour assister le défendeur à plaider sa cause.

Une nouvelle audience devant Lord Justice Fulford doit avoir lieu le 9 juillet.

Mme Everard, une responsable du marketing, a disparu le 3 mars 2021 alors qu’elle rentrait chez elle depuis la maison d’un ami à Clapham, dans le sud de Londres.

Elle a quitté l’appartement de son amie vers 21 heures et aurait traversé Clapham Common alors qu’elle rentrait chez elle à Brixton.

Le trajet aurait du prendre environ 50 minutes.

Sa disparition a déclenché une importante enquête policière, impliquant des centaines d’officiers, au cours de laquelle des détectives ont parcouru des images de vidéosurveillance, de sonnette vidéo et de caméra de bus à la recherche d’indices sur ce qui aurait pu lui arriver.

Son corps a été retrouvé une semaine plus tard dans une forêt à Ashford, Kent; à plus de 50 miles de l’endroit où elle a disparu pour la première fois.

M. Couzens, qui a servi dans le commandement de la protection parlementaire et diplomatique de la force, a été inculpé de l’enlèvement et du meurtre de Mme Everard le 12 mars, après avoir été arrêté pour la première fois pour enlèvement le mardi 9 mars.

Une autopsie a conclu plus tôt ce mois-ci qu’elle était décédée des suites d’une compression du cou.

Le samedi 13 mars, une veillée était prévue à Clapham Common, qui a vu des femmes se rassembler pour pleurer la mort de Mme Everard.

Kate, duchesse de Cambridge, s’est rendue dans l’après-midi pour lui rendre hommage et déposer des fleurs.

La veillée a ensuite été interrompue par la police alors que la foule devenait plus dense et que la force craignait que le coronavirus ne se propage parmi les personnes présentes.

Le Met a été fortement critiqué pour la force utilisée pour mettre fin au rassemblement.

Les critiques comprenaient le maire de Londres Sadiq Khan, le leader travailliste Sir Keir Starmer et des députés conservateurs.

Mais un rapport de l’Inspection de la police et des services d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté (HMIFRS) a révélé que la police “avait agi de manière appropriée” lorsqu’elle a traité l’événement à Clapham Common et a innocenté la force de tout acte répréhensible.

Les auteurs ont conclu que la plupart des personnes présentes à la veillée étaient dignes et paisibles, mais qu’après 18 heures, l’ambiance a changé.