Procès Derek Chauvin: Chauvin est reconnu coupable de meurtre dans la mort de George Floyd

Le 25 mai 2020, l’agent de police de Minneapolis Derek Chauvin a épinglé George Floyd, un homme noir de 46 ans, par le cou avec son genou pendant neuf minutes et 29 secondes après avoir répondu à un appel selon lequel Floyd aurait utilisé un faux billet de 20 $ pour achetez un paquet de cigarettes dans un dépanneur local.

Après avoir lutté sous le poids de Chauvin (et celui de deux autres officiers) et avoir crié qu’il ne pouvait plus respirer, Floyd est mort. Les spectateurs, qui ont supplié les officiers de libérer leur retenue de Floyd, ont enregistré l’incident mortel sur une vidéo de téléphone portable qui a été visionnée dans le monde entier, déclenchant les manifestations mondiales en cours pour la réforme et l’abolition de la police, la protection des vies des Noirs et le démantèlement du racisme et la suprématie blanche.

Chauvin a été renvoyé des forces de police de Minneapolis après la rencontre meurtrière et a fait face à trois chefs d’accusation dans un procès criminel qui a débuté le 29 mars: meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Le 20 avril 2021, Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation, ce qui signifie que le jury a été convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il était la principale cause de la mort de Floyd lorsqu’il a pressé son genou contre le cou de Floyd. C’est un verdict extrêmement rare dans un système de justice qui a toujours favorisé la police.