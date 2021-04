Procès Derek Chauvin: le pouvoir de la télévision depuis la salle d’audience

Le procès de Derek Chauvin n’allait pas être diffusé. Les procès du Minnesota ne le sont jamais. Il a fallu une pandémie et une décision du juge Peter Cahill pour changer cela malgré les objections de la poursuite. Le bureau du procureur général Keith Ellison a fait valoir que la télédiffusion des audiences en direct pourrait intimider les témoins, les rendant hésitants à témoigner. Une coalition de médias, la défense et, finalement, Cahill n’étaient pas d’accord.

Les membres du public ont généralement le droit d’observer les débats judiciaires. Il est généralement également sécuritaire pour une foule de se rassembler paisiblement dans une salle d’audience ou dans une salle à débordement avec des téléviseurs en circuit fermé. Mais nous ne vivons pas en temps normal et ce n’est pas un procès normal.

En demandant le changement des procédures standard du système judiciaire du Minnesota, les médias ont fait valoir que «compte tenu de l’énorme intérêt du public dans ce procès, des limites imposées par la pandémie et des options créées par la technologie moderne, un accès significatif équivaut à un accès à distance.» Essentiellement, ils ont dit que le procès de Chauvin ne concernait pas seulement ce qui s’était passé au Minnesota. Il s’agit de ce qui se passe à travers l’Amérique.

Chauvin, un ancien officier du département de police du Minnesota, est accusé de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans le 25 mai 2020, mort de George Floyd.

La mort de Floyd a déclenché des mois de protestations et de troubles à travers le pays et dans le monde, et pour certains, c’était la première fois qu’ils étaient poussés à descendre dans la rue. Les images qui ont émergé étaient accablantes. C’était dévastateur. Et cela a suscité une réponse émotionnelle d’une manière que les reportages, aussi percutants ou bien édités, ne le peuvent parfois pas: Chauvin a maintenu son genou sur le cou de Floyd pendant neuf minutes, 29 secondes. Nous savons parce que nous l’avons vu arriver. Nous avons vu la vidéo.

Ou l’avons-nous fait? Les images que nous avons vues montraient Chauvin épinglant Floyd pendant huit minutes, 46 secondes. Cet intervalle de temps précis, établi par une vidéo largement diffusée qu’un spectateur a filmée avec son téléphone, est devenu un tel symbole – des horreurs de la brutalité policière en général et de la mort de Floyd en particulier – qu’il a sa propre page Wikipédia remplie d’exemples. des politiciens, des entreprises, des militants et des villes entières utilisant ce nombre pour commémorer Floyd et sonner l’alarme.

La Bourse de New York a suspendu ses activités pendant huit minutes et 46 secondes. Google a organisé un «moment» de silence de huit minutes et 46 secondes pour ses employés. Musique les services de streaming ont interrompu la programmation spéciale. Les législateurs ont pris un genou. Les longues périodes de silence sont inconfortables; ils poussent les gens dans un état contemplatif. Et si huit minutes, 46 secondes peuvent être peu de temps, c’est une éternité si vous regardez la mortalité et la brutalité en face.

Mais il s’avère que Chauvin a retenu de force Floyd encore plus longtemps que la plupart des gens ne le pensaient. Les procureurs ont révélé toute l’étendue de leur rencontre au cours de la première semaine du procès – neuf minutes, 29 secondes du genou de Chauvin sur le cou de Floyd – et la révélation a été choquante. La réalité était pire que les images.

C’est une incarnation succincte de ce moment de l’histoire qu’un nombre tiré d’une vidéo – tournée sur un téléphone, téléchargée sur Internet et vue partout dans le monde par des téléspectateurs figés sur place par un virus – est devenu un symbole si profond.

Avant que la décision de Cahill n’autorise les caméras de télévision à entrer dans la salle d’audience pour le procès de Chauvin, la situation nous était déjà médiatisée par le biais de caméras de téléphone et de Twitter, à travers des vidéos de protestations et de troubles, chacune mettant un cadre autour de la mort de Floyd et des événements qui ont suivi, chacune un récit en tête. Chaque vidéo racontait une partie particulière d’une histoire – certaines mettant en lumière la taille et la passion de foules pacifiques, d’autres zoomant sur les dommages matériels – et alors que les manifestations faisaient rage, ces histoires étaient parfois en conflit.

Mais parfois les histoires s’harmonisaient. Alors que d’autres vidéos émergeaient (des caméras de sécurité à proximité, par exemple), les journalistes ont travaillé pour élargir le cadre, pour compléter l’image de ce qui était arrivé à Floyd. De nouveaux angles et voix sont entrés dans l’histoire; la signification des événements du 25 mai est devenue plus claire. Nous pouvons maintenant voir des spectateurs hurler, entendre ce qu’ils ont dit, comprendre leur impuissance et voir plus clairement comment Floyd a été traité par la police.

Le résultat est que, alors que presque aucun d’entre nous n’était là, il peut se sentir comme si nous étions. Ce n’est pas nouveau. Nous avons déjà vu des vidéos de brutalités policières, dès le passage à tabac de Rodney King en 1991. Avec le temps et les progrès technologiques, ces vidéos ont pris de la force et de la clarté. Lire sur les coups et la brutalité est une chose – les voir se produire est quelque chose d’entièrement différent.

Les smartphones ont transformé les citoyens en documentaristes réticents. Les événements catastrophiques ou violents majeurs sont de plus en plus filmés. Il y a presque toujours un cliché à proximité, sur le téléphone de quelqu’un ou dans un système de surveillance, et à partir de là, il n’y a qu’un clic vers la viralité. La mort de Floyd a été enregistrée, mais aussi celles de beaucoup d’autres, et elles le sont depuis longtemps. Nous sommes tous partout maintenant, voyant tout. Et ce que nous voyons s’ajoute à une prise de conscience accrue du racisme systémique et de l’injustice.

C’est donc un peu choquant ce que nous ne voyons pas en regardant les images d’actualité du procès de Chauvin. Dans sa décision selon laquelle le procès devait être télévisé, Cahill a donné des instructions strictes: la famille de Floyd et les témoins mineurs ne pouvaient pas être filmés sans leur consentement. Les caméras ne sont pas autorisées à zoomer sur les tables où les avocats sont assis, ce qui signifie que personne ne peut prendre des gros plans de Chauvin ou de l’un ou l’autre des avocats. Aucun caméraman ne peut créer de sens en capturant des plans de réaction pendant un témoignage, comme vous le feriez dans un drame cinématographique.

Le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, discute des requêtes devant le tribunal le 6 avril 2021, dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, témoigne.

L’avocat de la défense Eric Nelson (à gauche) et l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin.

Les règles de Cahill semblent conçues non seulement pour protéger les personnes présentes dans la salle, mais aussi pour contrer les conventions de genre des émissions d’audience et des films. Ce n’est pas de la fiction. Ce n’est pas un film d’action ou un drame sur des personnages basés vaguement sur des personnages réels. Ce n’est pas une bataille politique, et ce n’est pas l’histoire triomphante d’un avocat décousu qui s’attaque à l’establishment. Cela se passe réellement. Des vies réelles restent en jeu; la justice réelle est en cours. Il y a peu de monde dans la salle, mais nous devrions agir comme nous le sommes.

Il y a une autre règle: les jurés doivent être tenus à l’écart complètement de la caméra. Ceci est si important que Cahill a ordonné la suppression d’une cloison en plexiglas lors de la sélection du jury parce que le visage d’un juré potentiel y était partiellement reflété.

Ce faisant, Cahill faisait signe au même sentiment que les procureurs avaient exprimé dans leur affaire contre un procès télévisé: que la diffusion des débats dans le monde entier ne donnerait pas seulement accès au public, cela encouragerait également le type de harcèlement que pratiquement tout le monde dont le visage apparaît sur Internet peut éprouver. Dans une affaire hautement politisée et volatile comme celle-ci – même avec la montée du soutien à Black Lives Matter et une méfiance à l’égard de la police qui s’est produite à la suite de la mort de Floyd – c’est une possibilité réelle et effrayante.

Le fait de devoir équilibrer ces objectifs – la transparence des débats dans les salles d’audience et le respect de la vie privée pour ceux qui y participent – reflète avec une clarté cristalline le dilemme auquel les journalistes et le système judiciaire sont confrontés aujourd’hui. Lorsque nous avons tous vu les images et que nous avons l’impression d’être là, comment sélectionnez-vous un jury impartial? Et lorsque le public n’est pas limité à ceux qui sont dans la salle mais s’agrandit pour inclure tous ceux qui regardent l’émission en direct – lorsque le monde entier peut se mettre à l’écoute – cela affecte-t-il le résultat?

Des procès très médiatisés sont télévisés depuis des décennies et nombre d’entre eux ont suscité un intérêt considérable du public. Chauvin’s n’est pas le premier à devenir un événement diffusé. Et pourtant, c’est différent. Une partie de ce sentiment est due au lien inextricable entre l’intérêt public dans cette affaire et les smartphones et Internet.

Et certains peuvent être grâce à l’audio du témoignage des témoins oculaires et aux images sortant de la salle d’audience. Il y a de la puissance à ces images qui ne sont pas capturées dans le texte. Nous avons un nouveau cadre pour écouter ces témoins oculaires raconter l’histoire, un cadre qui s’est éloigné de voir les victimes comme des criminels recevant leurs justes déserts et à se concentrer sur l’injustice du système qui les entoure. Ce procès prouve quelque chose de simple: peu importe à quel point une vidéo de brutalité policière devient virale, son pouvoir et sa douleur ne sont pas diminués.

Les images les plus frappantes dans les premiers jours du procès sont venues de témoins qui ont témoigné et sangloté devant le tribunal, témoignant se sentir coupables de ne pas pouvoir faire plus pour arrêter la police qui a retenu Floyd. En regardant des séquences vidéo de l’arrestation et en écoutant Floyd pleurer pour sa mère dans ses derniers moments de la vie, le spectateur Charles McMillian a fondu en larmes à la barre des témoins.

«Je me sens impuissant», a déclaré McMillian au tribunal, expliquant pourquoi il pleurait. «Je n’ai pas de maman non plus. Je le comprend. »

Le jury a regardé les images et plusieurs ont été également émus. Le 31 mars, la procédure a été interrompue lorsqu’un membre du jury, une femme blanche dans la cinquantaine, s’est levé et est parti. Elle s’est sentie malade – ou a eu une «réaction liée au stress», comme l’a dit Cahill – et est revenue plus tard.

Pendant que tout s’est passé (ou des heures ou des jours plus tard, sur YouTube), nous avons regardé. Nous, le public, pourrions regarder le jury regarder les vidéos et décomposer. Tout comme nous l’avons fait l’été dernier, nous avons l’occasion de nous forger une opinion sur ce que nous voyons, sur la base d’images et encadrées par nos téléviseurs, téléphones et ordinateurs portables. Le procès télévisé nous donne une autre chance de participer, de remplir nos images mentales de ce qui s’est passé. Pour décider que nous faisons aussi partie de cette histoire.

Le procès de Chauvin est diffusé à la télévision, mais il n’agit pas comme la télévision. Il n’a aucune valeur de divertissement intentionnelle. Ce n’est pas le procès d’OJ Simpson ou de Casey Anthony. À chaque tournant jusqu’à présent, le passage de Chauvin au tribunal nous a rappelé en tant que téléspectateurs notre implication, ou du moins nos sentiments d’implication, dans la mort de Floyd.

Plus largement, chaque jour du procès renforce ce que certains savaient toujours et ce que certains n’ont commencé à apprendre que l’été dernier: il y a quelque chose de profondément faux quand un homme meurt comme ça, et il est impossible de séparer l’émotion de la logique lors de l’évaluation de la vie de quelqu’un. C’est la seule raison pour laquelle beaucoup de gens connaissent George Floyd – la seule raison pour laquelle quiconque regarde le procès de Derek Chauvin en premier lieu – est que nous sommes devenus une nation de documentaristes, assemblant un récit beaucoup plus grand que nous.

La mort de Floyd représentait un point de rupture, preuve pour certains qui s’étaient détournés avant que quelque chose n’allait profondément. Mais pour le public américain, les témoins en pleurs et les témoignages déchirants devraient être des preuves supplémentaires – d’une manière qu’aucun article de journal ou journal du soir ne pourrait saisir – que l’histoire ne se terminera pas à la fin du procès.

Des millions de personnes se tournent vers Vox pour comprendre ce qui se passe dans l’actualité. Notre mission n’a jamais été aussi vitale qu’elle ne l’est en ce moment: autonomiser par la compréhension. Les contributions financières de nos lecteurs sont essentielles pour soutenir notre travail gourmand en ressources et nous aident à garder notre journalisme gratuit pour tous. Veuillez envisager de faire une contribution à Vox dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.