Procès Ghislaine Maxwell : le parquet se repose

Les procureurs de Manhattan ont terminé jeudi de présenter leur dossier contre Ghislaine Maxwell, accusée d’avoir recruté et formé des adolescentes pour qu’elles soient maltraitées par elle et le défunt financier Jeffrey Epstein.

Plus de 20 témoins ont témoigné en 10 jours. La juge de district des États-Unis, Alison Nathan, a demandé aux jurés de revenir jeudi pour entendre les arguments de la défense.

Dans ce sketch de la salle d’audience, Annie Farmer témoigne à la barre des témoins lors du procès pour abus sexuels de Ghislaine Maxwell, vendredi 10 décembre 2021, à New York. Une photo de Maxwell apparaît sur un écran au premier plan. (Elizabeth Williams via AP) (Elizabeth Williams via AP)

Le procès du mondain britannique, initialement prévu pour durer six semaines, pourrait se terminer fin décembre, selon la longueur de la présentation de la défense.

Plus tôt vendredi, les jurés ont entendu une quatrième accusatrice, Annie Farmer, qui a déclaré qu’elle avait été invitée à passer une semaine dans le vaste ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique au milieu des années 90 sous prétexte d’assister à un événement pour les étudiants à l’université.

Pendant le voyage, elle a déclaré que Maxwell, maintenant âgée de 59 ans, lui avait acheté une paire de bottes de cow-boy noires et lui avait appris à masser les pieds à Epstein alors que le millionnaire amoureux des enfants faisait « des gémissements ».

Un autre jour, Maxwell a fait un massage à Farmer, alors âgée de 16 ans, en la tripotant prétendument, selon un témoignage.

« Elle a tiré le drap vers le bas et a exposé mes seins et a commencé à frotter sur ma poitrine et sur le haut de mes seins », a déclaré Farmer.

Le lendemain matin, Epstein aurait rampé dans le lit de la victime pour se blottir contre elle, l’incitant à fuir vers la salle de bain.

Les jurés ne peuvent pas condamner Maxwell pour la relation sexuelle avec Farmer qui avait l’âge légal au Nouveau-Mexique à l’époque.

Lors du contre-interrogatoire, l’avocate de la défense Laura Menninger a fait griller à Farmer des incohérences entre son témoignage devant le tribunal et une interview qu’elle a donnée à un journal en 2019.

Elle a dit aux jurés qu’elle était nue pendant le massage de Maxwell, alors qu’elle aurait dit au journal qu’elle portait des vêtements pendant le massage.

Farmer a été le quatrième accusateur à témoigner. Maxwell est inculpée de six chefs d’accusation liés, y compris le trafic sexuel et la séduction d’un mineur pour lequel elle risque jusqu’à 70 ans de prison. Elle a nié les allégations. L’inconduite alléguée s’est produite entre 1994 et 2004.

Epstein, 66 ans, s’est suicidé dans une cellule de prison de Manhattan en 2019 en attendant son procès pour crimes sexuels fédéraux.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.