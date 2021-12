Procès Jussie Smollet : le jury rend son verdict

Le procès de Jussie Smollet captive la nation depuis un certain temps maintenant, et il est rapporté que le jury a rendu un verdict. L’ancien acteur d’Empire est accusé d’avoir menti sur le fait d’avoir été victime d’une agression raciste et homophobe. Il a été officiellement inculpé de six chefs de délit de conduite désordonnée pour avoir prétendument déposé un faux rapport de police, selon ABC News, et le jury a déclaré l’acteur reconnu coupable de 5 des 6 chefs d’accusation. La peine pour la condamnation sera probablement fixée à une date ultérieure.

L’équipe de défense de Smollet a classé son dossier mardi, arguant que les deux hommes également impliqués dans l’incident, Abimbola et Ola Osundairo, mentaient en disant qu’ils étaient des amis que Smollet avait payés pour l’aider à mettre en œuvre le faux plan d’attaque. Le jury a délibéré pendant trois heures mercredi, puis a repris jeudi. En 2019, Smollett a affirmé que deux hommes l’avaient violemment attaqué dans la rue devant son appartement en ville, entraînant un voyage à l’hôpital pour se faire soigner pour ses blessures. Il a ensuite été inculpé par la police pour avoir prétendument fabriqué l’histoire, ce que lui et son équipe juridique ont nié avec véhémence. Les charges retenues contre Smollett ont été initialement abandonnées par le procureur général de l’État, mais de nouvelles charges sont intervenues après qu’un juge a conclu que la décision de l’accusation était invalide.

Le Chicago Tribune a rapporté plus tard que les avocats de Smollett avaient déposé les documents nécessaires auprès de la Haute Cour de l’État, demandant que le nouvel acte d’accusation soit rejeté pour motif de double incrimination. Cependant, ils n’ont pas réussi à faire rejeter l’affaire. À la suite des accusations initialement abandonnées, l’avocat de Smollett a publié une déclaration disant: « Aujourd’hui, toutes les accusations criminelles contre Jussie Smollett ont été abandonnées et son dossier a été effacé du dépôt de cette plainte tragique contre lui. Jussie a été attaqué par 2 personnes qu’il était impossible d’identifier le 29 janvier. »

« C’était une victime qui a été vilipendée et présentée comme un auteur à la suite de remarques fausses et inappropriées faites au public, provoquant une précipitation inappropriée vers le jugement », poursuit le communiqué. « Jussie et bien d’autres ont été blessés par ces actions injustes et injustifiées. Toute cette situation est un rappel qu’il ne devrait jamais y avoir de tentative de prouver une affaire devant le tribunal de l’opinion publique. C’est faux. C’est un rappel qu’une victime, dans ce cas Jussie, mérite dignité et respect. Le rejet des charges retenues contre la victime dans cette affaire était le seul résultat juste », conclut le communiqué.