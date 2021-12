Procès Jussie Smollett : Olabinjo Osundairo témoigne

Olabinjo Osundairo a témoigné jeudi dans le procès de Jussie Smollett, l’ancienne star de l’émission télévisée Empire. Smollett est accusé d’avoir comploté avec Oundairo et son frère pour commettre un crime haineux contre lui-même en 2019. (Cook County Courthouse Sketch Artist)

Chicago, Illinois – Le deuxième frère accusé d’avoir comploté avec l’ancienne star d’Empire Jussie Smollett pour organiser une attaque raciste et homophobe contre lui en 2019 a déclaré jeudi à un jury qu’il avait accepté de participer parce que Smollett, qui est ouvertement homosexuel, était un ami de son frère « et aussi de s’attirer les faveurs » de l’acteur à succès, qui aurait pu l’aider dans sa propre carrière d’acteur naissante.

Olabinjo Osundairo a qualifié le plan de Smollett de donner l’impression qu’il a été attaqué par deux partisans de l’ancien président Donald Trump d' »idée folle », mais a quand même accepté d’y participer.

La défense de Smollett a tenté de dépeindre Osundairo comme un témoin peu fiable dont l’histoire a changé depuis qu’il a parlé pour la première fois aux autorités il y a près de trois ans. Et ils ont essayé de le présenter comme homophobe, soulignant les commentaires passés qu’il avait faits sur les réseaux sociaux et dans les messages texte, notamment en utilisant des termes tels que «fruité», «gaylord» et «sicko» pour décrire des personnes homosexuelles spécifiques.

Dans un moment particulièrement tendu lors du contre-interrogatoire de l’avocate de la défense Tamara Walker, l’équipe de Smollett a demandé l’annulation du procès, mécontente des limites que le juge du comté de Cook, James Linn, mettait en question sur les messages et textes prétendument homophobes. Walker a accusé Linn d’avoir qualifié son interrogatoire de « non ciblé » devant le jury et de « se précipiter » sur elle lors d’une barre latérale. La défense a également accusé Linn d’avoir fait des expressions faciales « hargneuses » depuis le banc lors de leurs contre-interrogatoires. Un Linn clairement frustré a déclaré qu’il était » abasourdi » et il a déclaré » qu’il n’y aura pas d’annulation du procès « .

Olabinjo Osundairo a suivi son frère Abimbola à la barre des témoins lors du procès pénal de Smollett. Les deux frères sont des témoins clés de l’accusation car ce sont eux qui ont perpétré l’attaque présumée et qui ont ensuite dénoncé le complot présumé après avoir été arrêtés par la police de Chicago environ deux semaines plus tard.

Les Osundairos affirment que Smollett a planifié l’attaque après avoir reçu une lettre raciste par la poste au studio Empire et ne croyait pas que les dirigeants du studio la prenaient suffisamment au sérieux.

Les deux frères Osundairo sont des acteurs en herbe qui ont travaillé sur Empire en tant que figurants ou remplaçants. Alors qu’Abimbola Osundairo considérait Smollett comme un ami proche, Olabinjo Osundairo ne l’a pas fait. Ils n’avaient traîné que quelques fois.

Les frères ont tous deux raconté la même histoire générale à propos du fait que Smollett les avait approchés au sujet du plan, leur donnant un billet de 100 $ pour acheter des fournitures (y compris un chapeau rouge ressemblant à MAGA), les amenant à faire un essai un jour avant l’attaque prévue, leur donnant un chèque de 3 500 $, et leur a expliqué comment il voulait que l’attaque se déroule. Ils ont tous deux déclaré que Smollett leur avait demandé de l’appeler des insultes racistes et homophobes, de le frapper – mais pas trop fort – de l’arroser d’eau de Javel, de lui accrocher un nœud coulant autour du cou et de crier « c’est le pays MAGA », en référence au slogan de Trump.

Les détectives ont déclaré précédemment que les comptes des frères avaient été vérifiés avec d’autres preuves, notamment des séquences de surveillance, des enregistrements téléphoniques, des publications sur les réseaux sociaux et des messages texte.

Au cours de son contre-interrogatoire, Walker a noté que certains des témoignages d’Olabinjo Osundairo jeudi différaient du témoignage qu’il avait donné à la police et à un grand jury en février 2019. Par exemple, jeudi, Osundairo a déclaré qu’il avait jeté de l’eau de Javel sur Smollett au lieu de l’essence. , ce que voulait initialement Smollett, car il craignait de lui jeter du gaz. Mais lors d’un précédent témoignage devant un grand jury, Osundairo a déclaré qu’il ne voulait pas être vu par des caméras de sécurité en train de remplir un conteneur d’essence, a déclaré Walker.

Jeudi, Osundairo a déclaré que Smollett ne voulait pas que les frères apportent leurs téléphones portables à l’attaque organisée, mais n’a pas dit pourquoi. Mais dans un témoignage précédent, il a dit qu’ils n’avaient pas apporté leurs téléphones parce qu’ils ne voulaient pas les laisser tomber.

Osundairo a déclaré que sa mémoire est plus claire maintenant, près de trois ans plus tard, car il est moins stressé. « Je disais la vérité », a-t-il déclaré à propos de son témoignage précédent, « mais je viens d’être arrêté à l’aéroport et gardé en prison pendant deux jours, donc c’était assez stressant. »

Walker a demandé à Osundairo, titulaire d’une maîtrise en finance, s’il se sentait offensé lorsque Smollett lui aurait demandé d’organiser un attentat. Il a dit qu' »au début, j’étais un peu surpris ». Elle a également demandé si cela le dérangeait «en tant qu’homme noir» lorsqu’il a déclaré que Smollett lui avait demandé de mettre un nœud coulant autour de son cou. « Je ne laisse pas des choses comme ça me déranger », a déclaré Osundairo. Il a également dit qu’il n’avait pas mis la corde autour du cou de Smollett, mais plutôt autour de son visage.

Osundairo a reconnu avoir participé à l’attaque présumée pour « s’attirer les faveurs » de Smollett, mais il a déclaré que Smollett ne lui avait jamais promis de futures faveurs. « Je pense juste que si je faisais quelque chose pour lui, peut-être qu’à l’avenir il nous aiderait », a déclaré Osundairo.

Osundairo a déclaré qu’il pensait que Smollett allait utiliser l’attaque publiquement sur les réseaux sociaux et avec les dirigeants du studio Empire pour prouver son point de vue sur une menace pour la sécurité. Il a dit au jury qu’il n’aurait pas participé s’il avait su que Smollett allait alerter la police.

« Ce n’était pas le plan. Personne n’était censé appeler la police », a-t-il déclaré.

Le manager de Smollett, et non Smollett, a appelé la police après l’attaque présumée. La défense fait valoir que Smollett ne voulait pas impliquer la police, bien que Smollett ait déclaré aux policiers ce matin-là qu’il avait gardé le nœud coulant autour de son cou pendant plus d’une demi-heure après l’attaque présumée pour leur montrer.

Walker a également tenté d’établir un lien entre Osundairo et les armes à feu que la police a trouvées dans la maison de sa famille. Olabinjo Osundairo a été reconnu coupable d’un crime en 2012 et ne peut pas légalement posséder ou posséder des armes à feu. Mais les armes à feu dans la maison familiale appartenaient toutes légalement à Abimbola Osundairo, a noté l’accusation. Olabinjo Osundairo a déclaré qu’il ne vivait pas dans la maison mais qu’il y restait souvent, y gardait des vêtements et d’autres objets et l’utilisait comme adresse postale.

Il n’y a aucune preuve que l’un ou l’autre des frères Osundairo ait utilisé une arme à feu lors de l’attaque présumée.

Osundairo a repoussé les allégations selon lesquelles il serait homophobe. Les termes qu’il a utilisés sur les réseaux sociaux et dans les SMS étaient soit utilisés pour plaisanter, soit faisaient référence à une personne en particulier contre laquelle il était en colère, a-t-il déclaré.

L’accusation a noté que les deux frères Osundairo ont participé à un défilé de la fierté gaie en 2015 dans le rôle de guerriers troyens torse nu avec des épées. Et Olabinjo Osundairo a travaillé pendant plusieurs années comme videur dans un bar de Boystown, un quartier gay-friendly de Chicago.

« Je n’ai de haine pour personne », a déclaré Osundairo. « Je crois en Dieu, et Dieu est amour. »

Plus tôt dans la journée, les avocats de la défense de Smollett ont tenté de dépeindre Abimbola Osundairo comme un grimpeur social qui s’est lié d’amitié avec Smollett pour poursuivre sa propre carrière, puis l’ont attaqué dans le cadre d’un plan visant à amener l’acteur à l’embaucher comme agent de sécurité personnelle. Ils ont allégué qu’Abimbola Osundairo n’était pas vraiment l’ami de Smollett mais était son trafiquant de drogue, une caractérisation qu’il a niée.

La défense a également allégué qu’Abimbola Osundairo était à la fois homophobe et l’ancien petit ami de Smollett, ce qu’il a nié.

L’affaire a secoué la nation au début de 2019, des experts et des politiciens démocrates qualifiant l’attaque de preuve du sectarisme généralisé dans l’Amérique de Trump. Mais dans les semaines qui ont suivi l’attaque présumée, les détectives sont devenus de plus en plus sceptiques.

Smollett fait face à six chefs d’accusation de conduite désordonnée pour avoir déposé un faux rapport. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à jusqu’à trois ans de prison, mais pourrait également être libéré avec probation et travaux d’intérêt général.

L’accusation a terminé sa preuve après le témoignage d’Olabinjo Osundairo. La défense a immédiatement demandé à Linn de prononcer un verdict de non-culpabilité directe, affirmant que les preuves montraient que Smollett avait été battu lors de l’attaque et que l’accusation n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour prouver qu’il avait déposé un faux rapport de police. Linn a rejeté la demande et a déclaré qu’il y avait « de nombreux faits » à prendre en compte par le jury.

La défense a appelé ses premiers témoins jeudi soir : l’ancien directeur musical de Smollett, qui était au téléphone avec lui lorsque l’attaque présumée s’est produite, et le médecin urgentiste qui a soigné Smollett ce matin-là. Le Dr Robert Turelli a témoigné que Smollett avait subi de véritables blessures au cours de l’attaque présumée, mais aucune des blessures n’était traumatisante.

