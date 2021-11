Procès Kleiman c. Wright : le témoignage de Craig Wright sur Flinty de 4 jours touche à sa fin

MIAMI – Lundi, Craig Wright, vêtu d’un costume crème et d’une cravate violette, a conclu sa quatrième journée de témoignage dans le procès civil lancé contre lui par la succession de son ancien meilleur ami et partenaire commercial présumé, David Kleiman.

Ira Kleiman, le frère de David, et les avocats représentant la succession postulent que David et Wright ont travaillé ensemble pour « inventer » Bitcoin et exploiter un trésor de plus de 1,1 million de pièces, d’une valeur de plus de 60 milliards de dollars aujourd’hui. Ils accusent également Wright d’avoir volé la part de David dans les droits de propriété intellectuelle et les bénéfices grâce à une série de manœuvres juridiques et de contrefaçons après la mort de David en 2013.

Au tribunal, Wright a déclaré qu’il avait écrit le célèbre livre blanc seul et a demandé à David Kleiman de l’aider à le nettoyer.

« Si ça avait été un article de 60 pages plein de branlettes académiques, personne ne le lirait. »

Les plaignants affirment que les deux hommes étaient partenaires d’une société appelée W&K Info Defence Research, LLC, qu’ils utilisaient pour exploiter et « développer » Bitcoin ensemble. Mais Wright dit qu’il n’a jamais été impliqué dans W&K, et que c’était une entreprise entre son ex-femme Lynn Wright et David Kleiman.

Néanmoins, après la mort de David, Wright a déclaré qu’il avait offert à Ira Kleiman 12 millions de dollars de son propre argent à un moment donné pour assumer le rôle de directeur dans l’une de ses sociétés. Mais Kleiman avait refusé l’offre. Wright a affirmé qu’Ira Kleiman aurait été payé 30 000 $ par mois pour environ 30 heures de travail.

« C’est plus que la plupart des gens ne l’imaginent, plus que la plupart des gens sur cette terre ne rêveraient, et il a refusé », a déclaré Wright. Au lieu d’aider à diriger une entreprise, « [Ira] voulait le dépouiller, le piller, le prendre, l’éviscérer essentiellement pour qu’il puisse s’asseoir là à boire du mai tais et ne pas travailler réellement », a déclaré Wright.

Wright a déclaré dans le témoignage de lundi qu’il avait grandi avec une mère célibataire qui avait trois emplois, qu’il valorisait le travail acharné et qu’il ne donnerait pas d’aide.

Freedman a présenté des documents prétendant montrer que Wright avait « pillé la société de toute la propriété intellectuelle » pour éliminer Ira Kleiman.

« Il n’y a pas eu de pillage », a rétorqué Wright. W&K possédait et détient toujours des droits sur les logiciels, qu’Ira Kleiman pourrait exploiter s’il avait le savoir-faire, avait des investisseurs et embauché des personnes, a déclaré Wright. « Il ne sait pas quoi faire.

Wright a contrasté cela avec ses propres revendications de savoir-faire technique et financier.

« Dans une bonne journée, j’ai écrit l’équivalent d’un mémoire de maîtrise », a déclaré Wright. « Je suis inscrit dans 19 universités différentes ; l’un d’eux est Harvard… J’ai en fait écrit trois articles hier soir.

Freedman a essayé de montrer que Wright se contredisait. À un moment donné, il a demandé si Dave Kleiman avait extrait du bitcoin en 2009. À la barre, Wright a dit non, car Dave était à l’hôpital à ce moment-là. Freedman a montré un message Slack dans lequel Wright a déclaré que Dave l’avait extrait. À chaque tour, Wright a tenté d’expliquer les divergences, suggérant que l’équipe juridique de Kleiman ne comprenait pas ou déformait intentionnellement le contexte.

Jeter le doute

Le témoignage de lundi a couronné la comparution de Wright à la barre, qui a commencé la semaine dernière. Tout au long de celui-ci, Freedman a concentré son attaque sur les prétendus antécédents de vol, de contrefaçon et de tromperie de Wright.

Par exemple, le 9 novembre, à travers une série d’e-mails entre Wright et d’autres, y compris Ira Kleiman et les associés de Wright, Freedman a tenté de brosser un tableau de l’histoire du partenariat de Wright et David Kleiman, et la ruée ultérieure de Wright pour le balayer sous le tapis après La mort de David, apparemment parce qu’il s’est rendu compte qu’il pouvait garder la couronne de Satoshi – et ce que les plaignants appellent « le trésor de Satoshi » de bitcoins – pour lui-même.

Wright, qui est connu pour sa nature combative, était inflexible à la barre. Bien qu’il lui ait été présenté pièce après pièce qui contredisait son explication des événements, Wright a tenté de les expliquer en affirmant qu’il avait été piraté, qu’il avait été mal compris (ce que la défense a imputé à l’autisme de Wright), ou qu’il ‘ J’ai simplement exagéré le rôle de David Kleiman dans la « création » du bitcoin pour donner à son ami décédé un « héritage ».

Bien que Wright n’ait pas réussi à prouver à plusieurs reprises qu’il contrôle les bitcoins associés à Satoshi Nakamoto – et plusieurs experts ont mis en doute l’existence de certains des bitcoins en question entièrement – la notoriété de Wright signifie que l’affaire est surveillée de près par de nombreux membres de la communauté crypto. .

Qu’est-ce qu’un partenariat ?

Surtout, c’est le partenariat présumé entre David Kleiman et Wright – et non l’identité de Satoshi Nakamoto – qui est au cœur de ce procès civil.

La semaine dernière, les avocats des plaignants ont montré au jury des dizaines d’e-mails entre Wright et Ira Kleiman en 2014, dans lesquels Wright fait référence à David comme son partenaire commercial, ainsi que des messages entre Wright et d’autres associés, dont un vendeur de logiciels australien nommé Mark Ferrier et un ancien associé commercial, Robert MacGregor, où Wright appelle David son partenaire commercial.

Pendant qu’il était à la barre, Wright s’est souvent défendu contre les implications contenues dans ces e-mails en affirmant qu’il entendait par « partenaire » quelque chose de différent de ce que Kleiman et ses avocats avaient compris. Sa défense a souligné son diagnostic d’autisme pour expliquer sa prétendue tendance à être trop littérale et difficile à comprendre.

Wright a également affirmé qu’il avait exagéré ses affirmations dans les courriels adressés à la famille et aux collègues de David Kleiman pour créer un « héritage » pour son ami.

« J’ai exagéré parce que personne ne se souvenait de Dave, et il a été la personne la plus importante de ma vie pendant de nombreuses années », a déclaré Wright au jury en larmes le 9 novembre.

Wright a également affirmé que plusieurs autres e-mails faisant référence à David Kleiman comme son partenaire commercial avaient été soit falsifiés par un pirate informatique inconnu, soit écrits par le personnel capricieux de l’une de ses nombreuses entreprises ayant accès à ses comptes de messagerie.

Wright a déclaré que son personnel lui « prenait souvent la dictée » et transcrivait ses notes manuscrites pour les e-mails et les articles de blog. Lors de son témoignage la semaine dernière, Wright a insinué que l’un d’eux aurait pu ajouter des détails incorrects sur son partenariat présumé avec David Kleiman.

Problèmes avec le bureau des impôts australien

Wright a également pointé du doigt les « hackers » lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi, dans de nombreux documents de l’Australian Tax Office (ATO) – allant des e-mails aux contrats en passant par les transcriptions de conversations avec des représentants du gouvernement – il a fait référence à David Kleiman comme son partenaire commercial.

Interrogé spécifiquement sur la transcription d’une conversation le 11 août 2014, entre Wright, son avocat et l’ATO, Wright a refusé d’authentifier le document.

« Cela ne s’est jamais produit », a déclaré Wright à propos de la transcription gouvernementale de plus de 40 pages fournie par l’ATO.

Wright a déclaré au jury que l’ATO avait été piraté et a accusé les responsables de l’enquête sur lui en 2014 d’avoir falsifié des documents pour poursuivre une « chasse aux sorcières » contre lui dans le but d’écraser sa société, Coin-Exch. Il a également affirmé que le principal responsable de l’ATO sur l’affaire, Andrew Miller, avait été licencié, et que le collègue de Miller, Dave McMaster, avait également été licencié « ou du moins envoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est à peu près le pire endroit où vous pouvez être envoyé. Australie. »

Freedman a demandé à Wright pourquoi, si ses affirmations étaient vraies, il n’avait pu fournir aucune preuve que l’ATO avait pris des mesures disciplinaires contre les enquêteurs et abandonné les charges retenues contre lui.

Wright a simplement déclaré qu’il avait fourni une preuve, ce que Freedman a nié.

Un réseau complexe de sociétés écrans émerge

Les problèmes de Wright avec l’ATO ont commencé en 2014, après qu’il a poursuivi W&K pour son contenu, y compris la propriété intellectuelle, qui a ensuite été transféré à une société contrôlée par Wright.

Au cours des quatre jours de Wright sur le stand, un réseau complexe d’entreprises et de sociétés écrans avec des structures de propriété alambiquées a été révélé, ce qui rend difficile le suivi de l’argent, des bitcoins et de la propriété intellectuelle alors qu’ils voyageaient d’une entreprise à l’autre, comme indiqué à l’impôt australien. les autorités.

Freedman a montré à Wright de nombreux documents répertoriant Wright en tant qu’administrateur, représentant et actionnaire de W&K, tandis que Wright a fermement maintenu qu’il n’avait jamais été l’une de ces choses. Au lieu de cela, il a insisté sur le fait que W&K était un partenariat entre son ex-femme Lynn Wright et David Kleiman, et non entre David et lui-même.

Wright a expliqué sa signature sur divers documents de W&K comme étant « l’agent d’un réalisateur » et a dit à Freedman qu’il était simplement « à la place de Lynn Wright qui se tenait à la place de W&K ».

Dans au moins un cas, Wright a dit à Freedman que sa signature sur un document fiscal, signé « Craig Steven Wright », n’était pas pour lui-même, la personne, mais pour une entité nommée « Craig Steven Wright » appartenant à Lynn Wright qu’il était simplement un représentant de.

La structure, la propriété et le contenu des mystérieux « Tulip Trusts » (dont certains détectives sur Internet ont même mis en doute l’existence) ont ajouté à la confusion lors du témoignage de Wright. Wright a déclaré au jury que les plaignants pensaient que le Tulip Trust contenait des bitcoins extraits conjointement par David Kleiman et Wright, alors qu’en réalité, il ne contient que les notes de Wright et les bitcoins de testnet qui ne valent rien.

Un modèle de contrefaçon présumée

Wright a longtemps été accusé de falsifier des documents, notamment d’éditer et d’antidater des e-mails et des messages, pour étayer ses affirmations selon lesquelles il est Satoshi.

Jonathan Warren, le créateur de l’application de messagerie Bitmessage, a témoigné via une déposition vidéo préenregistrée la semaine dernière que des captures d’écran de journaux de bitmessages prétendument entre David Kleiman et Craig Wright discutant de la création de Tulip Trust doivent avoir été falsifiées car la date d’envoi des messages a précédé la disponibilité publique de Bitmessage de plusieurs mois.

Wright a également été accusé par Ira Kleiman de falsifier des signatures, y compris la signature de David Kleiman sur un accord donnant à Wright le contenu de W&K daté de plusieurs mois avant sa mort.

Freedman a également accusé Wright d’avoir falsifié la signature de Jamie Wilson, un ancien cadre de plusieurs des sociétés de Wright, sur un document ATO indiquant que Wilson était un représentant de W&K, après que Wilson ait déjà dit au jury qu’il n’était pas au courant de W&K. existence au moment de sa signature supposée.

Vers la conclusion du témoignage de Wright, il a déclaré : « Ma vision est très simple : je veux une banque légale. Il a ajouté que son projet permettrait aux gens de transmettre de l’argent rapidement et à faible coût.

« Ma vision est là. Cela reste et je me fiche de ce qui me gêne ; Je vais faire ça ou mourir en essayant », a-t-il déclaré.

