Procès pour meurtre de Kyle Rittenhouse : un adolescent de l’Illinois témoigne devant le tribunal

Kyle Rittenhouse a comparu mercredi dans son procès pour homicide pour la fusillade de trois hommes, dont deux ont été tués (Photo: AP)

Kyle Rittenhouse a comparu mercredi dans son procès pour homicide pour les coups de feu lors des émeutes de l’année dernière à Kenosha, Wisconsin, qui ont tué deux hommes et blessé un troisième.

Le jeune de 18 ans a été appelé par son équipe de défense pour témoigner sur les tirs qui ont tué Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, et blessé Gaige Grosskreutz, 27 ans.

L’ancien cadet de la police avait 17 ans lorsqu’il s’est rendu à Kenosha avec un fusil semi-automatique de style AR et une trousse médicale dans ce qu’il soutient être un effort pour protéger les biens. À l’époque, des manifestants ont inondé les rues de Kenosha à la suite de la fusillade par la police de l’homme noir Jacob Blake, qui est resté paralysé de la taille aux pieds.

Rittenhouse fait face à six accusations criminelles, dont un homicide volontaire pour la fusillade mortelle.

L’interrogatoire de mercredi a porté sur les détails de la rencontre de Rittenhouse avec Rosenbaum, la première personne qu’il a abattue. Au cours de son récit des événements, Rittenhouse a déclaré que Rosenbaum portait une chaîne, criait, criait des épithètes raciales et menaçait sa vie.

Ceci est une nouvelle de dernière minute, revenez pour les mises à jour…

