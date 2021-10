Procès pour traiter Bitcoin et Ethereum | Invezz

Into the Block couvre la domination croissante du Bitcoin (BTC / USD) car il enregistre des données positives sur la chaîne, atteignant de nouveaux sommets sur quatre mois. Ils partagent une analyse avec des modèles intéressants et des indications de potentiel de croissance inattendu.

Demande croissante de transactions sur les blockchains Bitcoin et Ethereum

Les deux principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont connu des augmentations de taux à deux chiffres, indiquant que la demande de transactions sur leurs blockchains est à la hausse. Environ 100 millions de dollars de Bitcoin ont quitté les échanges centralisés, indiquant des tendances de rétention. La semaine dernière, 750 millions de dollars d’Ethereum (ETH / USD) ont été retirés contre des dépôts de 306 millions de dollars en Ether sur les échanges.

La domination du marché Bitcoin atteint 45%

Au cours de la semaine dernière, Bitcoin a surperformé toutes les autres crypto-monnaies dans le top 10 en termes de capitalisation boursière. Sa domination est désormais de 45%, la plus élevée depuis août selon les données de CoinMarketCap. L’augmentation récente est motivée par un intérêt institutionnel croissant, comme en témoignent les données sur les dérivés et les chaînes. Les grosses transactions avec Bitcoin n’ont jamais été aussi nombreuses au cours des quatre derniers mois. Pendant trois jours consécutifs, plus de 240 milliards de dollars par jour ont été transférés. Selon Into the Block, cela montre que l’appétit des investisseurs institutionnels augmente.

75% de chances que l’ETF Bitcoin soit approuvé d’ici la fin octobre

L’optimisme quant à la possibilité qu’un ETF Bitcoin soit approuvé en octobre grandit. Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, estime qu’il y a 75% de chances que cela se produise étant donné que quatre ETF Bitcoin adossés à des contrats à terme attendent une décision d’ici la fin du mois.

Les taux de financement sur les bourses populaires culminent depuis mai

Les dérivés crypto les plus populaires, les échanges perpétuels, utilisent un taux de financement pour créer un lien artificiel entre les prix spot et les prix des contrats perpétrés. Des taux de financement positifs signifient que les swaps sont tarifés avec une prime et que les détenteurs longs doivent une commission aux détenteurs courts. Les taux de financement sur les trois bourses les plus populaires ont atteint un sommet depuis mai. Cela indique des attentes de prix positives.

Le SHIB a triplé la semaine dernière

Le jeton Meme SHIBA INU (SHIB/USD) a perdu un quart de sa valeur jeudi, mais a tout de même enregistré une triple croissance la semaine dernière. Une analyse des données en chaîne montre que la communauté SHIB augmente le prix.

Le jeton Fantom atteint son plus haut mensuel

Le nombre de transactions avec le jeton Fantom (FTM / USD) sur Ethereum a atteint jeudi des sommets historiques du mois. Le jeton traite la majorité des transactions sur sa propre blockchain.

