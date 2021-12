Processeurs qui fonctionnent à la vitesse de la lumière : le processeur optique Lightelligence est 100 fois plus rapide qu’un GPU | La technologie

La technologie avance à grands pas et nous obtenons des processeurs de plus en plus puissants, mais depuis Lightelligence, ils ont frappé la table.

Lightelligence, une entreprise qui n’a pas une grande réputation, vient de laisser les plus grandes entreprises sur le terrain grâce au nouveau processeur qu’elles ont mis en place.

Il utilise l’informatique optique, ce qui n’est pas une technique nouvelle, mais il repousse ses limites en créant un appareil capable de faire calculs 100 fois plus rapides que les autres GPU du marché.

Ont été faites tests contre la GeForce RTX 2080 de NVIDIA et la puce Lightelligence a largement dépassé la vitesse de traitement de son adversaire.

Ils ont pu le faire parce que moteur de calcul arithmétique photonique (appelé PACE) de Lightelligence, a effectué des calculs sur le modèle d’Ising. Ce modèle est une solution arithmétique primordiale dans le calcul des comportements des matériaux ferromagnétiques.

Ce type de modèle est généralement utilisé car sa solution est exacte et aucune approximation n’est nécessaire. C’est un bon compteur pour connaitre la vitesse de calcul d’une machine et la PACE a cassé toutes les marques.

Il a pu le faire parce que dans son circuit il y a 12 000 dispositifs optiques intégrés qui fonctionnent à une fréquence de 1 GHz, sans utiliser de simulations d’intelligence artificielle, comme c’est le cas avec la machine NVIDIA.

Cette façon d’aborder le problème rend le processeur optique Lightellingence se positionne comme la meilleure technologie optique du marché. Il peut servir à augmenter encore les capacités des futurs ordinateurs, permettant d’effectuer d’énormes calculs en beaucoup moins de temps.

Bien qu’il soit clair que les problèmes mathématiques n’apparaissent pas tous les jours. Ce n’est pas un de ces processeurs que nous allons voir sur notre mobile. Il est conçu pour faire des comptes beaucoup plus importants qui peuvent impliquer des calculs sur la thermodynamique, la conception de circuits ou l’optimisation du réseau électrique.

Votre cible se situe dans les grandes sociétés de recherche ou les sociétés de télécommunications, où vous pourrez servir de manière beaucoup plus efficace.