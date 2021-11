Procession sur Netflix : un documentaire brillant et inattendu sur la guérison après des abus

Le but d’une communauté religieuse – pas seulement la religion elle-même, mais le groupe qui la pratique – est assez simple, quels que soient les principes réels de la croyance. Les personnes brisées se rassemblent et ensemble, elles mettent en place des rituels. Ils se rappellent mutuellement ce qu’ils croient être vrai. Ils deviennent juste un tout petit peu plus entiers, regagnent juste un peu de pouvoir que le traumatisme de la vie enlève. Et puis ils retournent dans le monde; une communauté religieuse saine existe pour apporter la grâce à ceux qui ne font pas partie du groupe.

Comme c’est rare de voir ça en action. Trop souvent, dans les communautés religieuses, les rituels retiennent la guérison au lieu de l’offrir. Ceux qui ont le pouvoir en saisissent plus plutôt que de le donner. Les prétentions à la vérité parfaite sont pliées pour servir les mensonges. Les gens sont blessés de manière inimaginable.

Les exemples abondent, mais celui qui structure Procession, le nouveau documentaire extraordinaire de Robert Greene, est le bilan profond et dévastateur des milliers d’enfants molestés par des prêtres catholiques prédateurs sexuels. L’ampleur énorme et stupéfiante de cet abus, lorsque vous le lisez dans les nouvelles ou y réfléchissez un instant, peut tout simplement éteindre votre cerveau.

C’est, vous ne pouvez que le penser, à quoi ressemble le mal.

Le cinéma a déjà abordé le sujet, peut-être le plus mémorablement dans le film Spotlight, lauréat du prix du meilleur film en 2015, mais jamais comme ça. Au milieu de toutes ces ténèbres, Procession trouve une petite lumière immobile. Ce n’est pas un documentaire « sur » le scandale des abus ; ce n’est pas un exposé ou un journalisme d’investigation. C’est une collaboration faite avec six hommes qui travaillent ensemble pour trouver la vérité et la guérison que l’église aurait dû leur offrir. Ils s’aventurent sur un chemin effrayant: réintégrer leur traumatisme pour s’aider eux-mêmes, les uns les autres et un monde plus grand. Comme le titre l’indique, Procession traite du processus de guérison désordonné et désordonné et de ce à quoi cela ressemble de former un nouveau type de communauté à partir de ce gâchis.

Michael Sandridge en procession. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Cela a commencé il y a quelques années, en août 2018, lorsque l’avocate Rebecca Randles a tenu une conférence de presse à Kansas City avec quelques hommes qui ont accusé des prêtres catholiques locaux de les avoir agressés sexuellement alors qu’ils étaient des garçons. Greene a contacté Randles, lui demandant s’il pourrait y avoir un intérêt parmi le groupe à collaborer sur un film. Le but : travailler sur leur traumatisme à travers des scènes scénarisées qu’ils écriraient eux-mêmes. Pour revivre ces souvenirs, mais cette fois sur le siège du conducteur.

C’était une idée folle, mais elle a tout son sens dans le contexte de l’œuvre de Greene. L’un des cinéastes américains les plus innovants, au fil des ans, il a constamment poussé les limites de ce que nous attendons du «documentaire», d’une manière qui a tendance à surprendre même les blasés. Il se concentre sur le laser pour nous faire prendre pleinement conscience, dans nos sièges, de ce que nous faisons réellement lorsque nous faisons et regardons un film – comment la performance peut être plus réelle que la «réalité». Il nous propose de nouvelles façons de penser à notre façon de performer dans les communautés et les uns autour des autres.

Actrice (2014), par exemple, a exploré la performance de l’identité dans des rôles dictés par la société en suivant une actrice qui a été parent à temps plein pendant des années alors qu’elle envisage de réintégrer l’entreprise et qui elle est vraiment. Dans un territoire similaire, Kate Plays Christine (2016) se concentre sur l’actrice Kate Lyn Sheil alors qu’elle se prépare, en quelque sorte, à jouer le rôle de Christine Chubbuck, une présentatrice de nouvelles de Floride qui s’est suicidée à l’antenne dans les années 1970. Et Bisbee ’17 (2018) suit une ville du sud-ouest avec un traumatisme enfoui alors que ses habitants s’efforcent de reconstituer ensemble des événements centenaires. Le film auquel j’ai le plus pensé en regardant Procession était Fake It So Real (2012) de Greene, réalisé il y a près de dix ans, qui se concentre sur un groupe de lutteurs professionnels indépendants alors qu’ils trouvent une communauté et façonnent leur identité sur le ring et à l’extérieur.

La performance imprègne nos vies, de la façon dont nous nous comportons sur les réseaux sociaux à la façon dont nous nous comportons dans nos relations les plus intimes. C’est aussi un élément clé de la pratique religieuse. Dans le culte catholique, chacun a un rôle à jouer et un scénario à suivre, des paroissiens assis à la chorale en passant par les lecteurs. A la tête de l’ensemble, au centre, se trouve le prêtre, qui remplit pour beaucoup là-bas le rôle de « père ».

C’est ce qui rend les abus de la part des prêtres si particulièrement flagrants – pour la paroisse, ils remplacent Dieu, et c’est donc Dieu qui vous a fait du mal. De plus, vous n’êtes pas seulement victime d’abus spirituel ; votre corps est blessé, ce qui à son tour nuit à votre esprit. C’est une offense à l’être entier. Ainsi, pour des hommes comme les participants à Procession, il est logique que réintégrer un espace dramatique comme celui que beaucoup d’entre eux occupaient en tant qu’enfants de chœur, et jouer un nouveau scénario qu’ils ont écrit tout en jouant les rôles qu’ils ont conçus, puisse être un étape vers la rupture de l’ancien pouvoir.

Ed Gavagan, Michael Sandridge et Dan Laurine en procession. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Six hommes ont finalement rejoint le projet : Tom Viviano, Joe Eldred, Ed Gavagan, Michael Sandridge, Dan Laurine et Mike Foreman. Tous ont été agressés alors qu’ils étaient enfants. Certains étaient encore dévots ; la plupart ne l’étaient pas. Chacun a fait face à sa manière à son traumatisme indicible et, pour certains, à la réticence des autorités ecclésiastiques à reconnaître ce qui s’est passé ou à y remédier. Tous ont abordé le projet de Greene avec un certain degré de scepticisme et la volonté de l’essayer.

Et Procession raconte leurs expériences. Greene reste la plupart du temps à l’écart, mais ne sait pas vraiment ce qui va se passer, et parfois le processus est un trébuchement. Les scènes que chaque homme écrit et réalise (avec un jeune acteur agissant souvent comme lui-même) sont puissantes à regarder, mais vous vous rendez compte, en regardant, que c’est la communauté qu’ils forment au cours du processus autant que l’acte lui-même qui est le Médicament.

Cette communauté a toutes les caractéristiques d’une communauté religieuse saine, même si elle n’est pas techniquement religieuse. Les hommes, l’équipage et leur thérapeute sur le plateau mettent en scène des rituels ensemble ; ils se soucient les uns des autres ; ils se vérifient les uns les autres, travaillent les uns avec les autres et marchent côte à côte alors que les souvenirs et la colère font surface. Et ils expliquent souvent pourquoi ils le font : pas seulement pour eux-mêmes, mais pour que d’autres personnes puissent également être aidées.

Je ne suis pas catholique, mais certains membres de ma famille le sont, et je fréquente une église avec un style de culte similaire, une église où vous parcourez un script chaque semaine. Ayant été élevée dans un contexte évangélique, je suis très consciente des scandales d’abus sexuels et d’agressions perpétrés par des chefs religieux auxquels les gens recherchent des conseils, de la sagesse et de la clarté morale.

En regardant Procession, j’étais, bien sûr, vexé. Une douleur comme celle-là est difficile à regarder. Mais j’ai aussi beaucoup réfléchi à ce à quoi cela ressemblerait – à quoi cela ressemble – pour que les gens forment ce genre de communauté les uns avec les autres. Ce que j’ai réalisé, c’est que Procession est ce portrait, un cliché luxuriant et nourri avec amour dans le processus de réalisation du film. C’est un film de non-fiction, et capture ainsi les nombreuses pauses, halètements, rires, blagues, câlins, larmes et moments d’immobilité autour des bords de cette communauté.

Tom Viviano et Mike Foreman en Procession. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Et, parce que ce n’est pas de la fiction, cela nous demande d’en faire partie. J’ai rencontré Tom et Joe et Ed et Michael et Dan et Mike lors d’une projection du film, mais même si je ne l’avais pas fait, je sais qu’ils sont réels, qu’ils existent quelque part dans le monde, respirant le même air que moi , vivant à la même époque. Procession me rappelle que le monde est plein de gens qui ont vécu les mêmes expériences – probablement des gens avec qui j’interagis tous les jours.

Maintenant, ayant été appelé à entendre littéralement leur témoignage et leurs expériences, comme je le ferais dans une église, je suis devenu un témoin. Je ne peux pas me détourner ou prétendre que les statistiques sont sans visage, même si je le veux. Je sais trop bien que c’est exactement ce qui leur est arrivé dans une église qui était censée être un foyer spirituel; les gens qui auraient dû les protéger en ont fait des proies.

En les laissant raconter ces histoires à leur façon et en nous demandant de regarder, Procession ose son public à ne pas détourner le regard. Cela nous appelle, en d’autres termes, à rejoindre la communauté de guérison, non seulement avec de vagues aspirations, mais avec nos yeux réels. Jouer nos rôles en tant que membres du public, puis prendre ce que nous apprenons et l’apporter aux autres.

Rien de tout cela n’est très facile. Mais si le mal ne se dissipe que lorsque la lumière le frappe, alors la première étape consiste à laisser entrer la lumière.

Procession a ouvert ses portes dans des salles limitées le 12 novembre et présenté en avant-première sur Netflix le 19 novembre.