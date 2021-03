Processus de conception de masque de clown de Slipknot: «  La partie la plus lourde est dans votre propre cerveau  »

NŒUD COULANT percussionniste M. Shawn « Clown » Crahan et Murphy Quint, le distillateur en chef de Cedar Ridge Winery & Distillery, a récemment répondu à un certain nombre de questions posées par des membres du fan club du groupe, En dehors du 9. La première partie de la session de questions-réponses peut être vue ci-dessous.

A demandé dans quelle mesure son processus de conception de masque était « approfondi », Crahan répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Pour moi, ça a toujours été facile. Je me réveille. J’ai un sentiment. Cela semble naturel. Cela continue. Je suis là. Je le regarde, et je dis: ‘C’est exactement ce que je ressens. L’intensité est dans mon esprit. C’est la pensée subconsciente de quelque chose que je ne peux pas retenir. Comment modelez-vous cela dans votre cerveau? Comment le tournez-vous en rond? Comment l’examinez-vous? Comment vous situez-vous dans C’est tellement intangible, ce n’est pas ici, donc le processus, la partie la plus lourde de celui-ci est dans votre propre cerveau – pour visualiser la douleur ou l’inconfort dans lequel vous voulez réellement vous mettre dans ce cycle d’album. Par exemple, pour ce masque , pour le cycle ‘Nous ne sommes pas votre genre’, J’ai choisi de ne pas avoir quelque chose qui couvrait toute ma tête, car je l’ai fait pas mal au cours de ma carrière, et l’épuisement de la chaleur de ne pas pouvoir échapper fatigue mon spectacle, et je veux donner un meilleur spectacle personnellement, physiquement, spirituellement, mentalement.

«C’est donc une tâche manuelle une fois qu’elle sort du subconscient et du conscient, puis des mots, puis du langage corporel et éventuellement des crayons», a-t-il poursuivi. «Et puis c’est juste du travail à partir de là. Mais le vrai truc ennuyeux vient de rester éveillé la nuit, de se demander qui tu vas être, qui tu peux représenter.

« Comme nous le savons tous, nous sommes un groupe très unique parce que je ne dirais pas que nous allons tout faire sur ces choses, et je pense que c’est ce qui les rend si personnels et spéciaux, alors que nous savons tous que vous pouvez regarder un film hollywoodien. et il pourrait y avoir tellement d’argent dépensé pour ces choses, mais peut-être que c’est exagéré, peut-être que cela a l’air exagéré, peut-être que vous ne ressentez pas ce personnage.

« J’ai toujours senti que nous savons tout naturellement – que ce soit cher ou en plastique ou en cuir ou en latex – laissez-le être ce que c’est », Crahan ajoutée. « Et c’est à peu près aussi difficile que cela – c’est de vous admettre qui vous allez vouloir être pour vous tous pendant les 18 prochains mois, peut-être les trois prochaines années. »

L’année dernière, Crahan Raconté « Le spectacle de Fred Minnick » qu’il ne peut jamais voir NŒUD COULANT abandonnant ses costumes de marque et se produisant démasqués. « Il n’y a pas un jour qui ne passe où chaque membre souhaite que nous n’ayons pas à porter ce vêtement », a-t-il déclaré. « D’autant que c’était mon idée dans le sens où je l’ai amenée à la table. Et pour autant que je sache, peut-être que certains des gars pensent que c’est la pire chose qui soit. Ils l’ont suivi à cause de notre amour l’un pour l’autre et de notre rêve. et notre marque, mais secrètement, certaines personnes pourraient simplement dire: «Je ne peux pas croire que j’ai signé toute ma vie pour ça», alors que je ne le fais qu’avec ça. Donc je ne l’ai jamais imposé à personne. il semble que c’est ce que nous voulions faire, et cela a aidé, et c’est vraiment qui nous sommes.

«Les gens me demandent tout le temps: ‘Vas-tu enlever le masque?’», A-t-il poursuivi. «Et je dis: ‘Pourquoi ai-je besoin de faire ça?’ Vous me posez la question uniquement à cause du comportement. Vous le faites uniquement parce que vous avez une hypothèse sur tous les autres artistes, d’une manière ou non, mais je ne fais pas partie de ce test, de cette recherche sur le terrain. Je suis le Pitre dans un groupe appelé NŒUD COULANT. Nous ne sommes pas votre genre. Nous ne sommes pas comme toi. Nous ne faisons pas partie de votre hypothèse.

« Pour moi, c’est de la pure religion », a-t-il ajouté. « C’est ma vie. Et je ne peux jamais imaginer entrer si personnellement à cause de la paresse ou du stress ou simplement de la volonté de ne plus vouloir le mettre. J’ai signé l’accord que nous avons fait au début, et il n’y en a jamais eu [thought] de toute autre chose. Je ne pouvais vraiment pas nous comprendre autrement. Je me sentirais déprécié; Je me sentirais trahi. Je pense que c’est la différence. C’est la valeur de soi dans le rêve, dans l’art que vous créez. La nôtre est très, très, très précise, et nous ne dissuadons pas de garder le cap. «

Crahanles commentaires de NŒUD COULANT chanteuse Corey Taylor, qui a déclaré à l’Irlande Overdrive dans une interview en 2019 qu’il ne pouvait pas voir NŒUD COULANT jamais démasqué.

«Cela fait tellement partie de notre art», a-t-il déclaré. «C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous changeons les masques à chaque album. Contrairement à EMBRASSER, ils ont toujours utilisé le même maquillage et cela n’a jamais évolué. Pour nous, nous avons changé à chaque album et pas seulement les masques mais aussi les tenues. Vous pouvez totalement dire chaque album par l’uniforme. Je pense que des choses comme ça ont gardé NŒUD COULANT pertinent, cela a gardé la musique vibrante, cela a gardé les spectacles différents et cela nous a empêchés de stagner. Donc, non, je ne pourrais jamais nous voir perdre les masques. Si jamais on a l’idée de faire NŒUD COULANT démasqué, je pense que je serais, comme, ‘Eh bien … eh, non.’ Nous avons tous la quarantaine maintenant et nous avons toujours une relation d’amour / haine avec ce que nous faisons, mais chaque fois que nous montons sur scène, nous sommes absolument prêts à lui donner tout ce que nous avons. Donc, pour moi, personnellement, quand ce sentiment s’arrête, quand nous commençons à essayer de couper les coins ronds et d’essayer de rendre les choses plus faciles, juste pour que nous puissions «continuer», c’est à ce moment-là qu’il sera temps de l’appeler un jour. «

L’année dernière, NŒUD COULANT a été contraint d’annuler toutes ses dates de tournée d’été 2020, y compris le « Tournée de Knotfest », Knotfest Royaume-Uni et Knotfest en mer, en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le globe.

Le groupe était en tournée pour soutenir son dernier album, « Nous ne sommes pas votre genre », qui est sorti en août 2019. Le disque a vendu 118 000 unités d’albums équivalentes aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200.