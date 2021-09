Processus de précommande de l’iPhone 13 interrompu pour de nombreux acheteurs Apple Card, Apple Pay et iUP

Les précommandes de l’iPhone 13 sont désormais en ligne, mais pour de nombreux acheteurs payant avec Apple Pay, Apple Card ou utilisant le programme de mise à niveau de l’iPhone, l’expérience a été tout sauf transparente. Selon des rapports sur Twitter, l’application Apple Store Online et Apple Store a présenté une variété d’erreurs pour les utilisateurs essayant de terminer le processus de paiement de l’iPhone 13.

L’expérience de précommande de l’iPhone 13 a bien fonctionné pour de nombreux acheteurs ce matin, en particulier pour ceux qui ont profité de la nouvelle option de pré-enregistrement lancée plus tôt cette semaine. Pour certaines personnes, cependant, l’expérience a été incroyablement frustrante dans les conditions suivantes :

Payer avec Apple Card Mise à niveau via le programme de mise à niveau iPhone Payer avec Apple Pay

Citizens One, la banque partenaire d’Apple pour le programme de mise à niveau de l’iPhone, semble souffrir de divers problèmes lors de la précommande de l’iPhone 13 le matin. Même pour les acheteurs qui ont été pré-approuvés pour leur mise à niveau annuelle, l’application et le site Web de l’Apple Store ont tous deux rejeté les applications. Dans certains cas, l’option du programme de mise à niveau de l’iPhone ne s’affiche tout simplement pas.

Apple Pay dans l’application Apple Store et via l’Apple Store Online a également été incroyablement buggé ce matin. Les utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent pas payer à l’aide d’Apple Pay et qu’ils doivent plutôt saisir les détails de leur carte manuellement.

Enfin, et peut-être plus particulièrement, le système de traitement de la carte Apple semble souffrir de divers bugs ce matin. Les utilisateurs signalent qu’ils n’étaient apparemment pas en mesure de payer leur iPhone 13 avec Apple Card, mais les autres méthodes de paiement fonctionnaient normalement. Mais bien sûr, cela signifie que vous manquez les 3% d’argent quotidien si vous ne payez pas avec Apple Card.

Avez-vous réussi à passer une précommande iPhone 13 ce matin ? Avez-vous rencontré des problèmes avec le programme de mise à niveau iPhone, Apple Card ou Apple Pay ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

J’ai été touché, mais le bogue/problème de précommande de l’iPhone où, même si j’ai fait la configuration au préalable et que ma carte Apple est en règle, la commande ne passerait pas tant que j’aurais utilisé une autre carte. Problème étrange. — David Chartier (@chartier) 17 septembre 2021

Citizen’s One n’arrête pas de demander mon approbation ce matin et il y a eu des problèmes de transaction. Je ne peux pas commander mes téléphones. @CitizensOne – Jason Perlow (@jperlow) 17 septembre 2021

Processeur Apple Card cassé le jour de la précommande de l’iPhone 🙃 – Zach (@zmknox) 17 septembre 2021

Le processus de pré-commande a été brutal pour moi et Katherine, mais nous y sommes parvenus. Pour une raison quelconque, le programme de mise à niveau de l’iPhone ne nous permettrait pas de payer avec notre carte Apple. 🤔 Nous avons donc dû passer à une autre carte à la volée. Pas drôle. – Devon Michael Dundee (@devondundee) 17 septembre 2021

On dirait que beaucoup de gens, moi y compris, ont eu des problèmes majeurs avec les précommandes d’iPhone ce matin en utilisant la carte Apple. – Chris Van Patten (@ChrisVanPatten) 17 septembre 2021

Citizens One ne prenait pas la carte Apple n’était pas sur ma carte de bingo pour le cycle iPhone de cette année. – Craig Hockenberry (@chockenberry) 17 septembre 2021

Peut-être le bogue le plus Apple : ils ouvrent les précommandes iPhone et leur backend Apple Card s’est écrasé en 2 minutes. J’ai dû vérifier avec mon Amex et devra refaire la transaction pour récupérer 3% plus tard. Soigné pic.twitter.com/9xAcLd2eYV – Justin Searls (@searls) 17 septembre 2021

Qui chez Apple a décidé qu’il était intelligent de lancer un nouvel iPhone simultanément dans le monde entier ? Je n’ai pas reçu un seul paiement CC en 30 minutes. Annulé comme 10 fois. Paypal a finalement fonctionné. Auparavant, il était 9h, heure locale. Cela semble beaucoup plus intelligent… – Max Seelemann (@macguru17) 17 septembre 2021

