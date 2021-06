Processus de réclamation d’assurance-vie après un décès dû à des cyclones, à une pandémie ou à d’autres catastrophes : ce que disent les assureurs

Image représentative

Processus de réclamation d’assurance-vie : La pandémie en cours a détruit des milliers de familles à travers le pays. Plusieurs personnes ont également perdu la vie dans les récents cyclones. Le fardeau financier des décès inattendus est devenu insupportable pour beaucoup. Au milieu du chaos financier et de la pandémie, l’assurance-vie peut offrir un certain répit aux familles qui ont perdu leurs membres salariés. Cependant, peu de gens connaissent les processus exacts à suivre pour faire une réclamation d’assurance-vie après le décès de l’assuré. FE Online s’est entretenu avec des experts du secteur de l’assurance pour obtenir des détails clairs à ce sujet. Regarde:

Sachin Dutta, directeur de l’exploitation, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance, a déclaré que l’année en cours et l’année qui s’est écoulée ont été particulièrement difficiles avec la pandémie ainsi que les nombreuses calamités naturelles qui ont frappé notre pays.

Dutta a déclaré que l’assurance-vie Canara HSBC OBC fonctionne sur le principe du respect des promesses et du règlement rapide des sinistres authentiques afin d’assurer un soutien adéquat aux demandeurs / candidats / bénéficiaires en cas de décès. La Société a institutionnalisé un processus de règlement des sinistres simplifié et a également mis en place un service d’assistance spécial sinistres pour accélérer le processus de règlement des sinistres à la suite des clients touchés par les cyclones.

Il a ajouté que dans le cadre de notre processus simplifié de règlement des réclamations, seuls les documents requis d’un demandeur sont requis pour accélérer le règlement. Pour le rendre encore plus simple pour le demandeur, la Société étend la flexibilité pour soumettre ces documents numériquement ou physiquement. Ces documents sont :

Certificat de décès délivré par les autorités municipales ou les responsables de district désignés du gouvernement de l’État OU Liste publiée par le gouvernement de l’État ou l’autorité municipale ou toute autorité reconnue par l’État/le gouvernement central confirmant le décès dû au cyclone Formulaire de demande de règlement (disponible en téléchargement sur le site Web de la Société) /Déclaration du demandeur (avec copie du livret bancaire ou chèque annulé du nominé/bénéficiaire) Preuve d’identité avec photo du nominé/bénéficiaire .

L’ensemble du processus simplifié de règlement des réclamations est également affiché bien en vue sur le site Web de la société pour faciliter la référence des demandeurs, a déclaré Dutta.

Casparus Kromhout, directeur général et chef de la direction, Shriram Life Insurance, a partagé les conseils suivants pour demander une assurance-vie après une catastrophe :

1. Il faut appeler et informer l’agent le plus tôt possible.

2. Simultanément, il faut s’adresser au service client/sans frais et informer de l’éventualité.

3. Demandez immédiatement un certificat de décès auprès des autorités compétentes.

4. Rassemblez tous les documents médicaux requis confirmant la cause réelle du décès.

5. Gardez tout le KYC à portée de main.

6. Téléchargez et remplissez tous les formulaires de réclamation requis.

Documents requis pour un règlement en douceur des sinistres

Demandes de décès :

1. Formulaires de réclamation et questionnaires remplis

2. Copie du certificat de décès délivré par l’autorité locale compétente

3. Copie de la cause médicale valide du décès

4. KYC du candidat/demandeur/héritier légal

5. FIR/rapport post mortem/rapport de police final (en cas de décès non naturels)

6. Coordonnées bancaires du prête-nom/demandeur/héritier légal.

Les représentants de PNB MetLife ont déclaré qu’ils disposaient d’un service d’assistance dédié (e-mail – claimshelpdesk@pnbmetlife.com) et d’un processus de réclamation simplifié pour prendre en charge les réclamations liées au cyclone de Tauktae et Yaas. Les familles peuvent soumettre leurs demandes en ligne dans n’importe quelle agence PNB MetLife ou dans l’une de nos agences bancaires partenaires. Plus d’informations sont disponibles sur le site Web et les poignées de médias sociaux.

Pour alléger leur fardeau, nous avons simplifié notre processus en minimisant la documentation requise. Les demandeurs doivent simplement remplir le formulaire de demande avec les informations de base sur la personne décédée. Ces détails comprennent les détails de la police, le certificat de décès de la personne décédée assuré par une autorité locale, une preuve d’identité autorisée par le gouvernement du mandataire de la police et les coordonnées bancaires du mandataire.

