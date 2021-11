Processus de soumission du certificat de vie vidéo SBI (Jeevan Praman): Bonne nouvelle pour les retraités! SBI autorise la soumission d’un certificat de vie (Jeevan Praman) par appel vidéo

Image représentative

Service SBI Video Life Certificate (VLC) pour les retraités : La State Bank of India (SBI) a lancé un service de certificat de vie vidéo (VLC) pour les retraités. La banque a déclaré dans un communiqué que cette installation avait été lancée dans le but d’offrir une expérience de soumission de certificat de vie transparente à des millions de retraités (autres que les retraités familiaux).

SBI a déclaré qu’avec l’aide de l’installation VLC, les retraités peuvent planifier un appel vidéo avec le personnel de SBI à leur convenance et terminer le processus de soumission du certificat de vie sans avoir à se rendre à l’agence bancaire.

Processus de soumission du certificat de vie vidéo SBI

Les retraités peuvent se connecter sur www.pensionseva.sbi, cliquer sur Video LC et saisir leur numéro de compte de pension SBI. Ils devront soumettre l’OTP reçu sur leurs numéros de mobile enregistrés. Une fois qu’ils ont lu les termes et conditions, ils peuvent cliquer sur « Commencer le voyage ». Les retraités devront conserver leur carte PAN d’origine, cliquer sur « Je suis prêt » et autoriser le démarrage de l’appel vidéo.

Commentant le lancement de l’initiative, Dinesh Khara, président de SBI, a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter une autre initiative stratégique centrée sur le client, en particulier au profit des personnes âgées. Nous pensons que cette installation autorisera numériquement les retraités et leur permettra de soumettre leurs certificats de vie sans avoir à se rendre à la succursale au milieu de Covid-19. Chez SBI, nous travaillons constamment à fournir une couche supplémentaire de commodité et de confort à tous nos clients grâce aux produits et services personnalisés de la banque.

