Processus de taxation et ses objectifs souples

Par Vijay Kumar Gupta

L’idée du Ram Rajya est considérée comme un mélange de bien-être et d’opulence. En creusant plus profondément, on se rendrait compte à quel point son processus d’imposition était sous-estimé en termes de clé permettant à l’État de servir ses citoyens. La méthodologie de collecte des impôts de l’époque est souvent comparée à la manière du Soleil de collecter l’eau de différentes sources d’eau par évaporation – pour la restituer dans des proportions égales à différentes parties de la terre. En d’autres termes, en matière de fiscalité, ce qui compte, c’est «comment» la taxe est perçue.

Les gouvernements travaillent normalement sur la théorie de la «vérité par défaut». Ce n’est un succès que tant que les deux parties prenantes ne tiennent pas leur part du marché et de l’honnêteté. Les actions punitives et autres sanctions sont appliquées par les gouvernements lorsque les actions des malhonnêtes ou des saints imbéciles de la société obligent les gouvernements à le faire. On ne peut pas ignorer le fait que s’il existe des problèmes liés aux structures fiscales (y compris la peur des actions punitives), il existe plus qu’assez d’exemples mettant en évidence les évasions fiscales rampantes qui se produisent. De l’évasion de l’impôt sur le revenu à l’évasion de la TPS en passant par la route des importations, la liste est interminable. La TPS a été créée pour annuler la fraude à la TVA par les voies d’importation et de CST. Les gouvernements doivent constamment garder un œil sur les échappatoires et trouver des voies et moyens pour combler et punir.

Cependant, lorsqu’un gouvernement établit la structure fiscale et décide des mesures punitives pour ce qu’il peut considérer comme de la fraude, il est important qu’une vision globale des affaires soit prise en considération par les autorités. Souvent, les décideurs politiques ne sont pas habiles aux implications pratiques de ce qu’ils décident. Cela conduit inévitablement au harcèlement des contribuables honnêtes, résultat de politiques et de processus mal conçus par des décideurs mal informés.

Par exemple, la déduction TDS est une obligation de l’organisation qui effectue des paiements sur les factures émises par les fournisseurs de services / biens. Le bénéficiaire est payé après les retenues TDS et ne doit donc pas être pénalisé ou harcelé par les autorités lorsque l’organisation déductrice ne le dépose pas ou le retarde. Pourquoi le bénéficiaire devrait-il même recevoir un avis? TDS est un «impôt retenu à la source» et attribue ainsi la pleine propriété au payeur et non au bénéficiaire.

Même les nouvelles lois comme le Code de l’insolvabilité et de la faillite ne contiennent pas de dispositions pour empêcher de tels harcèlements. Des cibles douces comme les employés, la personne ordinaire et d’autres bénéficiaires ont également été harcelées et ont envoyé des avis de payer la taxe deux fois. Combien parmi la personne ordinaire ont les connaissances ou la bande passante pour lutter contre ces cas? Ils finissent ainsi par payer deux fois pour éviter le harcèlement ou sont contraints de porter atteinte à leur crédibilité. Le CIB est resté totalement silencieux sur les fonds de prévoyance que les organisations défaillantes n’ont pas déposés. Les employés lésés se voient ainsi infliger un triple coup dur après avoir perdu à la fois PF et TDS et être obligés de payer à nouveau l’impôt sur le revenu. À quoi sert la retenue d’impôt à la source si le bénéficiaire doit encore faire l’objet de harcèlement?

Ce qui précède a été aggravé par l’exécution des appels et des évaluations sans visage. Ceux qui reçoivent des avis estiment que tous les aspects de l’évaluation ne peuvent pas être expliqués par la soumission électronique de la documentation. S’il est bon et plus rapide de passer au numérique, le gouvernement devrait également avoir une disposition selon laquelle, si un défendeur le souhaite, il devrait être autorisé à une audience en personne ou à un système qui ne harcèle pas le contribuable honnête, ce qui ne semble manifestement pas exister. aujourd’hui.

Ce qui précède est vrai même pour le remplissage de la TPS. Non seulement le remplissage de la TPS est beaucoup trop compliqué et a réduit la communauté CA en grande partie à des experts en documentation, mais pourquoi une personne honnête ou une organisation pleinement conforme doit-elle être pénalisée si le bénéficiaire ici ne la dépose pas auprès du gouvernement? Le gouvernement est une fois de plus aveuglément prompt à harceler le contribuable, malgré le fait que le gouvernement Narendra Modi s’engage dans des relations publiques très strictes pour soutenir le contribuable honnête.

Le problème auquel sont confrontés Swiggy et Instakart, où les entreprises et leurs employés ont été convertis en cibles souples et donc troublés par les autorités sans comprendre l’angle commercial selon lequel ces entreprises ne risqueraient jamais leur valeur marchande pour de maigres montants qui pourraient être économiser grâce aux évasions fiscales. Si le gouvernement Modi souhaite sérieusement inviter l’IED et faire en sorte que l’Inde grimpe dans le classement de la facilité de faire des affaires, il devra s’assurer que ses décideurs politiques identifient le principal coupable et ne soumettent pas les entreprises à un tel terrorisme fiscal. La volonté politique doit garantir que le secteur non organisé, qui a probablement des cas plus graves de fraude fiscale, soit traduit en justice. Accorder l’exonération de taxe pour les personnes ordinaires sur un certain montant d’achats mensuels s’ils soumettent des factures authentiques de TPS pourrait être une suggestion pour commencer cette révolution.

Si les problèmes rencontrés par les entreprises ne suffisaient pas, elles ont été brutalement piétinées par la pandémie et ses conséquences. Ce qui n’aide pas l’entreprise, c’est l’insensibilité du gouvernement envers la cause des entreprises au-delà du bout des lèvres. On se demande pourquoi le gouvernement ne comprend pas l’impact sur les flux de trésorerie que le dépôt du GSTR-1 a sur les entreprises. Les limitations des flux de trésorerie ou du fonds de roulement obligent les organisations à contracter davantage de dettes, ce qui alourdit inutilement le système.

Le gouvernement définit rapidement des mesures punitives si la TPS ou d’autres taxes ne sont pas payées à temps ou s’il y a une erreur dans le paiement des prêts ou même si la documentation contient une erreur, mais il reste discret sur la définition d’une loi qui garantit que les paiements sont effectués à temps pour les entreprises et le processus de remplissage du GSTR-1 sont corrigés pour garantir une réduction du fardeau des flux de trésorerie sur les entreprises. Une approche commerciale pour faciliter le processus peut aider les entreprises à mieux utiliser les prêts pour l’expansion, créant ainsi de nouveaux emplois par opposition à la subsistance, ce qui est largement le cas aujourd’hui.

Un terrorisme fiscal similaire, si l’on peut dire ainsi, a été vécu par Vodafone lorsque le gouvernement de l’époque a décidé d’imposer rétrospectivement l’entreprise. Que l’entreprise ait gagné ou non, ce n’est pas la question. Cela envoie simplement le mauvais message. Surtout dans un environnement post-Covid-19, où les entreprises sont de toute façon sous tension, il est prudent pour le gouvernement d’adopter une approche pratique centrée sur les entreprises en matière de fiscalité et de mesures punitives.

Le gouvernement Modi doit aller au-delà du simple discours sur l’aspect de la récompense du contribuable honnête. S’il y a des sanctions sérieuses pour les évasions, il faut au moins y avoir un système honnête et pratique pour garantir que les employés, les individus et les organisations ne soient pas pénalisés pour être fidèles à la cause de la nation, et qu’ils ne devraient pas non plus véhiculer le message qu’ils sont être ciblé pour être honnête. Le gouvernement doit vraiment examiner la fiscalité et les mesures punitives du point de vue commercial, si l’Inde doit passer du terrorisme fiscal à la transparence fiscale, comme le prétend le gouvernement actuel. Cela dit, il incombe également aux citoyens et aux entreprises de regarder au-delà de la mentalité d’évasion fiscale et de veiller à ce que la nation et donc eux-mêmes en bénéficient en retour.

L’auteur, un CA, est ancien membre du conseil central de l’ICAI

