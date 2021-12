Processus d’examen de l’App Store « déroutant, aléatoire, stupide »

Un ancien ingénieur logiciel IOS chez Tumblr a décrit le processus d’examen de l’App Store d’Apple comme déroutant, aléatoire, discordant et stupide. Il affirme que son point de vue est partagé par la « grande, grande majorité » des développeurs iOS.

Il se concentre sur l’expérience de Tumbler, décrivant les rejets aléatoires que l’entreprise obtiendrait pour les mises à jour d’applications, mais dit que le problème est beaucoup plus important…

Sreegs a écrit un article de blog sur Tumblr, commençant par décrire les problèmes de Tumblr avec l’interdiction du porno d’Apple. Il dit que les critiques de l’App Store rechercheraient des mots-clés susceptibles de trouver du porno et rejetteraient l’application. L’entreprise a ensuite dû trouver le contenu généré par l’utilisateur qui avait été trouvé dans la recherche et le supprimer avant de soumettre à nouveau l’application.

Dans le cas de Tumblr, il s’agirait d’un critique qui chercherait, taperait quelque chose comme « seins » et trouverait du porno. Parfois, ils cherchaient quelque chose de plus inoffensif comme des « chaussettes » (oui, je sais) et trouvaient du porno. Parfois, ils cherchaient quelque chose de complètement innocent et trouvaient du porno de toute façon. Tumblr serait rejeté. Cela arrivait régulièrement. Je dirais une fois toutes les 5 mises à jour (chaque fois que Tumblr met à jour l’application iOS, ils doivent soumettre à nouveau l’application pour examen).

Il dit qu’Apple a interdit les mots et les phrases ainsi que les images, et les deux s’appuieraient sur des jugements arbitraires d’examinateurs aléatoires.

La liste des mots interdits est absolument déroutante et je ne peux que théoriser pourquoi les balises telles que « long post » sont interdites d’apparaître sur iOS […] Tumblr obtiendrait un critique qui signalerait tumblr comme porno, et lorsque Tumblr ouvrirait l’avis de rejet, la capture d’écran ne serait pas du tout porno. Je parle de trucs comme une femme en bikini. Même pas en posant de manière porno. Quelque chose que vous verriez comme une publicité pour l’épilation au laser.

Sreegs a déclaré que, parce qu’un avis était attribué à une personne aléatoire différente à chaque fois, il n’y avait aucune cohérence – et le contact du support du développeur ne pouvait pas non plus offrir d’aide.

Étant donné que le processus d’examen est humain, certains examinateurs interprètent les lignes directrices plus strictement que d’autres. Étant donné que le processus d’examen choisit un examinateur au hasard, l’expérience d’examen est aléatoire à chaque fois. Le contact du support développeur est ne pas en contact direct avec l’examinateur et ne communique pas avec eux de quelque manière que ce soit, autre que le rapport qu’ils reçoivent de la revue (que Tumblr a aussi). Le contact du support technique ne peut pas non plus dire à Tumblr s’il passera l’examen s’il proposait des modifications hypothétiques à Tumblr.

Il a ajouté que ce ne sont pas seulement les développeurs de Tumblr qui sont frustrés par le processus de révision de l’App Store.

Les ingénieurs iOS de Tumblr n’ont pas du tout aimé les conneries d’Apple, ce qui n’est pas surprenant. Cependant, mon expérience jusqu’à présent est que la grande, grande majorité des ingénieurs iOS à d’autres endroits ressentent la même chose. Le processus d’examen d’Apple est considéré comme un obstacle idiot que vous devez surmonter […] Les développeurs iOS doivent également faire face à des directives techniques en constante évolution qui peuvent ne pas être claires, avec des délais qui changent ou qui sont également vagues. Un bon exemple de cela était un changement récent qui exigeait que toutes les applications disponibles sur iPad prennent en charge le multitâche en écran partagé. Non seulement j’ai obtenu des réponses contradictoires sur ce que cela signifie d’Apple eux-mêmes et des développeurs qui étaient en contact avec d’autres représentants d’Apple. Personne ne savait si son application iPad serait retirée du magasin ou s’il y avait un moyen de se retirer. Cette exigence a obligé de nombreuses entreprises à se démener pour mettre à jour leur expérience iPad pour respecter cette échéance, uniquement pour que l’exigence soit assouplie et que la date limite soit repoussée. Moments amusants, grande utilisation des heures de développement.

Si vous êtes un développeur iOS, êtes-vous d’accord ? Veuillez partager vos propres expériences et pensées dans les commentaires.

Image : Nathan Dumlao/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :