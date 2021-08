Processus en cours pour démanteler la structure de type Hawa Mahal à Delhi

in

Prévoyant d’ouvrir un magasin de vêtements à l’avenir, Keyal a également déclaré aux journalistes qu’il avait investi toutes ses économies dans le projet et qu’une fois démonté, il se brisera et ne sera d’aucune utilité (Photo: IE)

Le sosie emblématique du Hawa Mahal de Jaipur à Chandni Chowk Delhi est démantelé par un commerçant qui l’a fabriqué. Le processus de démantèlement de la structure a commencé. Le commerçant a reçu l’ordre de la North Delhi Municipal Corporation de démolir le bâtiment. Rénové par Ankit Keyal, un commerçant et architecte basé au Rajasthan, la structure est construite sur le tronçon piétonnier de 1,3 km entre Red Fort et Fatehpuri Masjid.

L’architecte Keyal a déclaré à IE que le processus de démantèlement a commencé dans le bâtiment avec déjà un étage supprimé. Il avait fait le bâtiment avec beaucoup d’efforts et pour maintenir l’aspect patrimonial de Delhi. “Je suis impuissant maintenant car les autorités m’ont demandé de le retirer”, a ajouté Keyal. Au début, je pensais que ce serait apprécié, mais maintenant, tout le problème devient stressant pour moi, a-t-il conclu.

Prévoyant d’ouvrir un magasin de vêtements à l’avenir, Keyal a également déclaré aux journalistes qu’il avait investi toutes ses économies dans le projet et qu’une fois démantelé, il se briserait et ne serait d’aucune utilité. Le commerçant a été invité la semaine dernière à démolir le bâtiment par North MCD. C’était au motif que la nouvelle construction dépassait la limite autorisée de six pouces, donc cela ne peut pas arriver.

Jogi Ram Jain, chef du comité permanent de North MCD, a déclaré que les gens étaient divisés en deux groupes, certains pensant que le bâtiment ajoutait à la beauté du lieu tandis que d’autres pensaient que si le bâtiment respectait les règles et violait ça, il faut le démonter. Nous devons respecter la loi, a-t-il déclaré. Alors que le processus de démantèlement a déjà commencé, Jain a également assuré que si, conformément aux règles, un certain embellissement pouvait être autorisé, alors ils ne le permettraient que dans cette mesure. « J’ai demandé à mes ingénieurs de le vérifier et de voir si c’est possible », a ajouté Jain.

Hawa Mahal

Hawa Mahal est un palais célèbre à Jaipur à une distance approximative de 300 kilomètres de Delhi. Le palais est construit en grès rouge et rose et se trouve au bord du City Palace, Jaipur.

Construit en 1799 par Maharaja Sawai Pratap Singh, le petit-fils de Maharaja Sawai Jai Singh (qui était le fondateur de Jaipur), le bâtiment a été conçu avec l’aide de Lal Chand Ustad. L’extérieur de cinq étages que nous voyons de l’extérieur ainsi que 953 petites fenêtres (connues sous le nom de Jharokhas) étaient décorés de treillis complexes. Le treillis était fait à l’origine pour que les dames royales puissent observer la vie quotidienne à l’extérieur dans la rue sans être vues.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.