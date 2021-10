Prochain bac d’accueil du manager de Newcastle : obtenez des résultats immédiats, établissez des ponts avec les fans, préparez-vous pour la fenêtre de transfert des clés

Une nouvelle ère passionnante est en cours à St James’ Park et les supporters en profitent bel et bien.

L’accord de 305 millions de livres sterling qui a vu Amanda Staveley et le PIF soutenu par l’Arabie saoudite prendre le contrôle total du club a été conclu à la fin de la semaine dernière et depuis lors, les fans rêvent de ce que sera la vie en tant que club sportif le plus riche du monde.

getty

Amanda Staveley a été au cœur de l’accord

Pour les nouveaux propriétaires, ce n’est pas le moment de s’asseoir et de se poser des questions.

Avec Newcastle assis dans les trois derniers de la Premier League, cela signifie que Staveley et co ont une grande décision à prendre concernant le poste de manager.

Steve Bruce devrait quitter le club avec des noms tels qu’Antonio Conte, Lucien Favre, Frank Lampard et Brendan Rodgers parmi ceux qui sont liés.

Mais ne vous en cachez pas, celui qui est sur la sellette aura certainement du pain sur la planche.

Voici quelques-uns des éléments de la prochaine liste de tâches du manager de Newcastle United.

Obtenir des résultats immédiats

Steve Bruce a trouvé la tâche incroyablement difficile à St James ‘Park ce trimestre

Alors que les supporters ne peuvent pas être blâmés pour avoir été emportés par l’excitation de l’accord de rachat, ce week-end pourrait voir le club retomber sur terre.

Le fait est que Newcastle se retrouve en 19e position de Premier League et sans victoire lors de ses sept premiers matchs.

Les rêves de football européen et les défis pour le titre sont très bien, mais l’objectif cette saison doit être d’éviter la relégation.

Jusqu’à présent, la saison a été très difficile pour les Magpies et celui qui entre dans le travail devra rallier les troupes et pousser pendant une période prolongée à ramasser des points pour s’éloigner des ennuis.

La confiance est faible et la qualité de l’équipe de la journée est limitée en ce moment et il est donc loin d’être garanti que Newcastle en aura assez pour conserver son statut de Premier League ce trimestre.

S’adapter aux nouveaux propriétaires du club

.

Le rachat de Newcastle de 300 millions de livres sterling par Amanda Staveley a été finalisé

Chaque manager a le défi de s’adapter à la vie dans un nouveau club, mais avec de nouveaux propriétaires à la barre, cela signifie une période d’adaptation encore plus délicate.

Amanda Staveley, Jamie Reuben et le reste du groupe de propriétaires mettront les pieds sous la table pendant des semaines et des mois à partir de ce moment, tandis que le reste de la structure du club pourrait également prendre du temps à mettre en œuvre avec des postes tels qu’un directeur sportif à pourvoir.

En conséquence, les premières étapes du règne du gestionnaire pourraient être pour le moins cahoteuses et cela pourrait à son tour signifier une douleur à court terme avant un gain à long terme.

Construire des ponts avec les supporters

.

Les fans de Newcastle sont mécontents depuis longtemps

Sans doute la tâche la plus importante de la liste de tâches du manager.

Newcastle United est un club fracturé depuis de nombreuses années et ce n’est pas seulement à cause de Mike Ashley.

Les fans se sont sentis ignorés, insultés et tenus pour acquis pendant de nombreuses années et en tant que porte-parole du club, il incombera au manager de construire des ponts.

Les supporters voudront un football passionnant à regarder et une équipe qui a de véritables ambitions de se dépasser aussi loin que possible, mais plus que cela, il s’agit de renforcer la confiance.

Quiconque est assis sur la sellette devra être chaleureux, engageant, ouvert et transparent avec les supporters, après tout, comment les fans vont-ils s’engager autrement ?

Les fans de Newcastle sont le cœur battant du club et si un manager ne parvient pas à les faire participer, ils ne dureront pas longtemps.

Préparation du mercato de janvier

.

Lacazette est l’un des nombreux joueurs à être liés à un déménagement à Newcastle

On a beaucoup parlé de la nouvelle richesse de Newcastle, à peu près tous les joueurs de classe mondiale de la planète étant liés à un déménagement à St James ‘Park.

Bien que cela soit évidemment excitant pour les supporters, le manager devra adopter une approche beaucoup plus stratégique de la vie sur le marché des transferts.

En plus de travailler avec un nouveau directeur sportif et l’équipe de recrutement, le manager devra travailler sur une liste d’objectifs prioritaires pour aider le club à atteindre ses objectifs à court terme.

Janvier est un mois difficile pour faire des affaires et bien que les fans adoreraient cinq ou six nouveaux visages, la réalité est qu’ils devront peut-être se concentrer sur un ou deux postes prioritaires pour trouver le bon ajout.

La défense de Newcastle semble particulièrement suspecte pour le moment et cela pourrait donc être une priorité.

Bien que l’argent ne soit pas un problème, le défi consistera à s’assurer qu’ils recrutent un joueur avec les compétences, la mentalité et le niveau d’expérience appropriés pour avoir un impact immédiat – après tout, des résultats seront nécessaires immédiatement.

Gardez l’avenir en tête

.

Amanda Staveley a déclaré qu’elle voulait gagner la Premier League d’ici 5 à 10 ans

Quiconque se retrouvera à Newcastle aura un vrai défi lorsqu’il s’agira de constituer une équipe.

Les résultats à court terme sont évidemment la priorité étant donné la place du club dans la bataille pour la relégation de la Premier League, mais avec des propriétaires aussi ambitieux, le défi sera de constituer une équipe capable de se classer parmi les six premiers le plus tôt possible.

Cela signifie que tous les joueurs recrutés devront correspondre au profil de pouvoir grandir avec le club et être capable de le mélanger avec les meilleurs du pays.

Il est naïf de penser que Newcastle peut attirer les meilleurs du monde tout de suite, mais ils pourraient bien réussir à recruter des joueurs de première classe qui ont perdu leur chemin ou qui ont tout juste dépassé leur apogée.

L’autre option est de recruter des joueurs qui sont de bons joueurs de Premier League maintenant, mais qui ont la capacité de grandir et de s’améliorer en fonction du club.

Ce sera un mélange délicat pour le manager étant donné le besoin de résultats à court terme, mais avec beaucoup de soutien, il n’y aura nulle part où se cacher pour le nouveau patron alors que les nouveaux propriétaires du club cherchent à atteindre leurs objectifs de devenir l’un des les meilleurs clubs du football mondial.