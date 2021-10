Prochain Bachelor Clayton Echard fait ses débuts en Bachelorette

Écharde Clayton a fait ses débuts en Bachelor Nation.

Le mardi 19 octobre, le prochain Bachelor de la saison 26 a été officiellement présenté aux téléspectateurs sur michelle jeunela saison de The Bachelorette. Dans le paquet d’introduction taquinant les prétendants de la saison 18 de Young, Echard est apparu avec un segment qui a crié « Accepterez-vous cette rose?

Par exemple, dès le départ, Echard a souligné que la famille est la chose la plus importante pour lui, les appelant son « rocher ».

« J’ai deux frères plus jeunes », a-t-il poursuivi. « Et nous sommes si proches, [it] aurait aussi bien pu être une mini fraternité. »

Nous sommes sûrs que cela coche une case sur la liste « Que rechercher dans un célibataire potentiel » des producteurs. Nous ne pouvons pas être les seuls à avoir hâte que toute la couvée d’Echard apparaisse dans la saison 26, n’est-ce pas ? Hélas, nous prenons de l’avance sur nous-mêmes.

Au cours de son segment dans l’intro, Echard a taquiné qu’être un ancien athlète de football de Division I – encore une fois, une autre case cochée – est quelque chose qui le relie à Young, qui était autrefois un joueur de basket-ball universitaire vedette.