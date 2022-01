Prochain homme : comment le Bayern Munich pourrait-il s’aligner contre le Borussia Mönchengladbach ?

La nouvelle année n’aurait pas pu plus mal commencer pour le Bayern Munich. Ravagé par le COVID-19, les blessures et les devoirs internationaux, l’équipe autrefois adéquate du Bayern a maintenant été réduite à néant. Voici la liste des personnes portées disparues en ce moment :

COVID-19[FEMININE: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso

Coupe d’Afrique des nations : Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr

Blessures : Léon Goretzka, Josip Stanišić

C’est un énorme douze joueurs. Jamais le Bayern n’a été aussi épuisé cette saison, pas même lorsqu’il a fait le déplacement dans la neige à Kiev en Ligue des champions, alors qu’il a dû se contenter d’un banc de six joueurs, dont deux gardiens.

Cela devrait constituer un cas décent pour reprogrammer le match de vendredi contre le Borussia Mönchengladbach. Mais cela arrivera-t-il vraiment ? Selon les règles de la LDF, une équipe doit avoir un minimum de quinze joueurs pour être éligible à jouer. Le Bayern a actuellement treize joueurs de l’équipe première disponibles, mais si Goretzka et Stanišić étaient disponibles par miracle, ils pourraient former une formation contre les Foals.

Alors disons que la chose folle arrive et que le Bayern est obligé de jouer vendredi. A quoi pourrait ressembler la gamme ? Eh bien, ce n’est pas vraiment difficile à imaginer. Sven Ulreich remplacera Manuel Neuer, frappé par le COVID, dans les buts. La ligne arrière est l’endroit où cela devient un peu compliqué – le Bayern n’a qu’un seul défenseur central opérationnel en Niklas Süle. Cela pourrait signifier déplacer Benjamin Pavard au milieu de la défense selon ses souhaits, et peut-être placer le retour de Joshua Kimmich à sa place. Ce serait donc un backline de fortune de Kimmich, Pavard, Süle et Alphonso Davies. Whoope doo.

Le principal problème avec le déplacement de Kimmich à l’arrière droit est que le milieu de terrain reste alors grand ouvert. Comme il est très douteux que Leon Goretzka soit apte à prendre le départ, Marc Roca pourrait décrocher sa troisième titularisation consécutive en Bundesliga. À ses côtés se trouvera probablement Marcel Sabitzer, dont la forme n’a pas été si impressionnante depuis son arrivée au Bayern, mais faute d’un meilleur choix.

L’attaque est limpide. L’une des rares bonnes nouvelles de ces derniers jours est que Serge Gnabry a repris l’entraînement en équipe et semble prêt à commencer. Il s’occuperait d’un flanc, l’autre allant à Jamal Musiala. Musiala n’a pas vu autant de temps de jeu sur l’aile cette saison, mais encore une fois, le Bayern n’a pas le choix. Dieu merci, au moins Thomas Müller et Robert Lewandowski sont prêts à partir.

La vraie question est, alors à quoi ressemblera le banc ? Christian Früchtl sera le remplaçant d’Ulreich dans les buts, mais qu’en est-il des huit places restantes ? Disons encore une fois, par miracle, Goretzka et Stanišić sont au moins aptes à faire le banc. Cela fait deux places occupées, et une autre sera occupée par Malik Tillman, qui fait partie de l’équipe première depuis la fin de l’année dernière. Les cinq autres places reviendraient probablement à des joueurs du Bayern II, probablement des joueurs qui ont impressionné Nagelsmann lors de la pré-saison de l’année dernière (ce qui n’en dit pas trop, compte tenu du terrible record de pré-saison du Bayern).

Pour résumer, voici à quoi pourrait ressembler l’équipe dans le meilleur des cas (?).

Onze de départ : Ulreich – Kimmich, Pavard, Süle, Davies – Roca, Sabitzer – Gnabry, Müller, Musiala – Lewandowski

Banc : Früchtl – Goretzka, Tillman, Stanišić et cinq autres starlettes du Bayern II

De même, la situation est mauvaise. Très mauvais. On ne peut qu’espérer que le LDF reporte le match et laisse un peu de temps à l’équipe pour se remettre de ses nombreuses blessures. Oubliez Gladbach, même le voyage à l’extérieur de la semaine prochaine à Cologne pourrait être compromis à ce stade. Mais là encore, le report des matchs n’est pas vraiment un avantage non plus, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être reprogrammés à la fin de la saison. D’une manière ou d’une autre, le Bayern est dans un chaos total, et il ne faudra rien de moins qu’un miracle pour les sortir de ce pétrin et se remettre sur la bonne voie pour ce dixième titre consécutif de Bundesliga insaisissable.