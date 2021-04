Prochain manager de Tottenham: Erik ten Hag favori pour le poste des Spurs

Tottenham est à la recherche d’un nouveau manager.

Le président Daniel Levy a limogé Jose Mourinho la semaine dernière, quelques jours à peine avant leur défaite finale de la Coupe Carabao contre Manchester City.

Mourinho a été le patron des Spurs pendant 17 mois

Ryan Mason, 29 ans, a été chargé temporairement de la pièce maîtresse de Wembley de dimanche alors que les Spurs ont perdu 1-0 contre Man City pour prolonger leur trophée de sécheresse à une 14e année.

Mason restera aux commandes pour le reste de la saison, Levy prenant son temps pour décider qui remplacera définitivement Mourinho.

Le club est actuellement septième de la Premier League et ses chances de faire partie du top quatre et de se qualifier pour la Ligue des champions semblent être terminées.

Cela pourrait avoir un impact significatif sur leur recherche d’un entraîneur et l’un de leurs principaux objectifs, Julian Nagelsmann, rejoindra désormais le Bayern Munich à la fin de la saison.

Le président de Tottenham, Levy, est à la recherche d’un nouveau manager

Selon The Telegraph, le manager de l’Ajax, Erik ten Hag, est maintenant en haut de la liste des cibles de Tottenham et est également le favori des bookmakers.

Ten Hag est à la tête du club néerlandais depuis 2017 et les a sur le point de remporter un deuxième titre de champion en quatre ans, alors qu’ils ont également atteint les demi-finales de la Ligue des champions sous ses ordres – perdant une rencontre dramatique contre Tottenham en 2020. .

.

Le Néerlandais Ten Hag pourrait-il être l’homme des Spurs?

Tottenham aimerait également Ralf Rangnick, l’entraîneur révolutionnaire allemand et directeur sportif, tandis que le manager anglais Gareth Southgate aurait ses admirateurs au niveau de la salle de conférence.

Maurizio Sarri, l’ancien entraîneur de Chelsea, est également fortement lié au rôle et est au chômage après avoir quitté la Juventus l’été dernier bien qu’il les ait menés au titre de Serie A. Les Roms sont également attachés à lui.

Brendan Rodgers est un autre homme que les Spurs ont déjà regardé, mais le prix qu’il pourrait coûter pour atterrir depuis Leicester pourrait être prohibitif, alors qu’il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun intérêt à quitter les Foxes liés à la Ligue des champions.

Ailleurs, l’ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri et l’ex-star de Tottenham Scott Parker, maintenant entraîneur-chef de Fulham, sont également en lice.

Cotes du prochain manager de Tottenham

Erik Ten Hag – 8/11 Brendan Rodgers – 15/2 Maurizio Sarri – 17/2 Jurgen Klinsmann – 14/1 Rafa Benitez – 14/1 Eddie Howe – 14/1 Nuno Espirito Santo – 17/1 Roberto Martinez – 20/1 Gareth Southgate – 20/1 Steven Gerrard – 20/1 Scott Parker – 25/1

* Les cotes proviennent de Betfair et peuvent avoir changé depuis la publication. BeGambleAware.Org.

Parker a certainement ses soutiens, avec l’ancienne star des Spurs Michael Dawson expliquant pourquoi il serait l’homme parfait sur talkSPORT cette semaine.

“Ecoutez, Scotty connaît le club de football et je suis allé fort sur celui-ci, car je pense qu’ils ont besoin d’un projet, ils ont besoin d’un plan”, a-t-il déclaré lors du talkSPORT Breakfast de lundi.

«Ils avaient ça quand Mauricio Pochettino est allé là-bas, un plan à long terme. Vous ne pouvez pas simplement dire: «C’est vrai, nous voulons gagner un trophée».

«Quand ils ont limogé Mauricio, je pensais qu’ils allaient amener Jose Mourinho et qu’ils allaient gagner un trophée, j’ai été l’un des premiers à le dire. C’est un vainqueur en série et nous avons tous pensé que, quel que soit le trophée, il pouvait le gagner.

Darren Ambrose dit que les Spurs “ embarrassants ” ont joué “ à la manière de Mourinho ” lors de la défaite finale de la Coupe Carabao et que le club des marques a la “ risée ”

«Écoutez, j’aimerais voir Brendan Rodgers là-bas, mais il fait un travail incroyable à Leicester, pourquoi le laisseraient-ils partir?

«Donc je pense, d’accord, vous regardez Scott Parker à Fulham, oui, on dirait qu’ils vont être relégués, mais il a joué là-bas en tant que joueur, il était là en tant qu’entraîneur et a fait tout ce travail à Tottenham.

«Je pense juste que nous devons trouver un manager plus jeune avec le soutien des propriétaires et dire que nous avons un plan, nous avons un plan quinquennal, pouvons-nous atteindre le niveau qu’ils étaient sous Pochettino?

«Je pense qu’ils sont revenus à cette époque et qu’ils doivent reconstruire à nouveau et essayer d’entrer en Ligue des champions, car vous regardez les quatre meilleures équipes maintenant et il semble que ce soit vraiment une grande demande pour les Spurs d’y entrer. “