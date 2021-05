Prochain manager de Tottenham: Mauricio Pochettino nouveau favori pour le poste des Spurs

Tottenham s’est entretenu avec Mauricio Pochettino sur un retour potentiel de l’Argentin alors que Daniel Levy intensifie sa recherche d’un nouveau patron.

Levy a limogé Jose Mourinho le mois dernier et Ryan Mason a pris temporairement la charge des Lilywhites pour le reste de la campagne, où ils ont raté de peu une place en Ligue Europa.

Pochettino pourrait être sur le point de quitter le PSG après un peu moins de six mois à la tête

Des rapports suggèrent que les Spurs ont parlé à l’Argentin de la perspective potentielle d’un deuxième mandat en charge.

Pochettino a guidé le PSG vers les demi-finales de la Ligue des champions après avoir succédé à Thomas Tuchel en janvier, battant Barcelone et le Bayern Munich en cours de route, et remporté la Super Coupe de France et la Coupe de France.

Mais ils ont raté le titre de Ligue 1 à Lille et les messages sont partagés sur son avenir à Paris.

Le joueur de 49 ans, qui serait de retour à Londres, a déclaré dans une interview menée lundi: «Je suis satisfait de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements.

«Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas pu être changées ou qui n’ont pas pu être développées faute de temps.

Ten Hag, le patron de l’Ajax, est le deuxième favori à décrocher le poste des Spurs

«Mais je pense toujours qu’avec cette façon de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d’autres types d’idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses à l’avenir.

«Et dans un club comme le Paris St Germain, on est obligé de penser que la perfection est accessible et que gagner est la seule option.

«Et pour un club comme le nôtre, il s’agit de gagner, de gagner et de gagner. Et reviens pour gagner.

«Cela demande une grande dépense d’énergie et toujours avoir la certitude que la priorité est d’être professionnel et que les difficultés ou les obstacles sont toujours surmontables. Et c’est mon défi, d’imposer cette idée ici.

Néanmoins, les chances de retour de Poch aux Spurs ont été réduites à la lumière des développements, Coral évaluant l’Argentin à 8/11 pour faire un retour incroyable.

La recherche d’un nouveau patron par Levy est devenue très intéressante

Le patron de l’Ajax, Erik Ten Hag, et Graham Potter de Brighton sont également candidats, avec Antonio Conte également peut-être dans le cadre après sa sortie de l’Inter Milan mercredi.

Ten Hag, qui est le deuxième favori à 6/1, dirige le club néerlandais depuis 2017 et les a sur le point de remporter un deuxième titre de champion en quatre ans, alors qu’ils ont également atteint les demi-finales de la Ligue des champions sous lui. – célèbre avoir perdu une rencontre dramatique contre Tottenham en 2020.

Le patron belge, Roberto Martinez, a été lié au poste, mais il est entendu qu’il n’y a pas de projet de pourparlers entre les deux parties.

Vous pouvez consulter la liste complète des cotes pour le prochain manager des Spurs, ci-dessous …

Cotes du prochain manager de Tottenham

Mauricio Pochettino – 8/11 Erik ten Hag – 4/1 Nuno Espirito Santo – 5/1 Roberto Martinez – 7/1 Antonio Conte – 7/1 Ralf Rangnick – 8/1 Graham Potter – 10/1

* Les cotes proviennent de Coral et peuvent avoir changé depuis la publication. BeGambleAware.Org.