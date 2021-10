Prochain paiement du crédit d’impôt pour enfants à venir ce mois-ci

Maintenant que nous sommes dans la dernière ligne droite de l’année, l’arrivée du quatrième trimestre ne signifie pas seulement que 2021 tire à sa fin. Mais il en va de même pour le dernier effort de contrôle de relance, le prochain paiement du crédit d’impôt pour enfants devant arriver plus tard ce mois-ci – dans seulement deux semaines.

Le quatrième des six chèques de crédit d’impôt pour enfants arrivera le 15 octobre, suivi de deux derniers chèques. Ci-dessous, nous passerons à nouveau en revue les principaux faits concernant ces contrôles. Qui les reçoit, comment et quand.

Prochain versement du crédit d’impôt pour enfants — 15 octobre

Une fois le mois de décembre arrivé, les parents admissibles auront reçu six chèques qui se combinent pour former la moitié du montant du crédit d’impôt pour enfants auquel ils ont droit. Cette avance, sous forme de six chèques, se cumulera avec le reste du crédit d’impôt à venir l’année prochaine pour constituer l’intégralité du montant.

Les parents d’enfants de moins de 17 ans sont généralement des bénéficiaires éligibles pour ce chèque de relance. À condition qu’ils remplissent les conditions de revenu, que vous pouvez vérifier ici sur le site Web de l’IRS.

Les bénéficiaires admissibles de ce paiement n’ont rien à faire pour l’obtenir. L’IRS l’enverra à la destination qu’il a dans son dossier pour vous – si l’agence fiscale a vos coordonnées bancaires, elles seront déposées directement. Sinon, l’IRS l’enverra par la poste sous forme de chèque papier. Mais les destinataires de ce dernier devront faire preuve d’un peu de patience, puisque l’envoyer par la poste signifie que le chèque arriverait quelques jours après le 15 octobre.

Montants des paiements, autres chèques, etc.

Pour chaque enfant d’un ménage, une famille obtiendra un crédit d’impôt pour enfants de 3 600 $. Pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans, le montant est de 3 000 $. La moitié de ces montants viendront l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt normal, au moment des impôts. Alors que les montants restants (1 800 $ et 1 500 $, respectivement) sont répartis entre les six chèques jusqu’en décembre.

Cela signifie que pour chaque enfant admissible, une famille recevra 250 $ ou 300 $ avec son prochain paiement de crédit d’impôt pour enfants, comme d’habitude.

Autres points importants :

Après le chèque du 15 octobre, deux autres versements de crédit d’impôt pour enfants arrivent. Un le 15 novembre et le sixième et dernier paiement le 15 décembre. L’IRS envoie une lettre d’ici la fin de l’année, avec des détails sur vos paiements de crédit d’impôt pour enfants auxquels vous voudrez vous accrocher. Vous aurez besoin de cette lettre pour l’année prochaine lorsque vous produisez votre déclaration de revenus fédérale. Il y a encore d’autres efforts de contrôle de relance en plus de celui-ci qui se produit. Comme nous l’avons noté hier, l’administration Biden a également annoncé que de nouveaux chèques arrivaient pour les travailleurs de l’emballage de viande, les employés des épiceries et les travailleurs agricoles. Nous ne savons pas encore combien les employés des épiceries recevront. Mais le plan est de donner aux travailleurs des deux autres catégories un chèque de relance unique de 600 $.