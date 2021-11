Prochain Premier ministre SONDAGE : Qui voudriez-vous remplacer Boris Johnson en tant que Premier ministre ? VOTEZ ICI | Politique | Nouvelles

Votez dans notre sondage ci-dessous pour savoir qui vous voudriez remplacer M. Johnson en tant que Premier ministre. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires à la fin de l’histoire.

Notre sondage comprend le chancelier, qui a été prévenu par le radiodiffuseur M. Morgan.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss et le secrétaire d’État à la mise à niveau, au logement et aux communautés Michael Gove sont d’autres options.

Les lecteurs peuvent également choisir l’adjoint de M. Johnson, Dominic Raab, ou le secrétaire à la Santé Sajid Javid.

D’autres options incluent le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le président de la Cop26, Alok Sharma.

Et l’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, qui était le rival de M. Johnson dans la course pour devenir chef conservateur, est une autre option.

Si les lecteurs préfèrent voir les travaillistes en charge, ils peuvent choisir Sir Keir Starmer ou le maire du Grand Manchester Andy Burnham.

Alternativement, les électeurs peuvent dire qu’ils préfèrent garder M. Johnson ou opter pour le choix « quelqu’un d’autre » si leur candidat préféré n’est pas répertorié.

Il existe également une option « Je ne sais pas » pour ceux qui n’arrivent pas à se décider.

Un sondage réalisé par Savanta ComRes pour le Daily Mail place les travaillistes de six points devant le parti de M. Johnson.

Les résultats, dans lesquels les conservateurs ont perdu quatre points et le parti de Sir Keir en a grimpé de cinq depuis un sondage similaire il y a une semaine, sont basés sur une enquête auprès de plus de 2 000 personnes au Royaume-Uni, menée jeudi et vendredi.

Le sondage YouGov publié vendredi et réalisé cette semaine a également suggéré que les conservateurs avaient perdu leur avance, ses conclusions mettant les conservateurs et les travaillistes au coude à coude avec 35% des voix.

L’enquête, publiée dans le Times, a révélé que les deux tiers des électeurs considéraient les conservateurs comme « très louches » après la démission de M. Paterson et les gros titres négatifs sur les deuxièmes emplois et maisons des députés.

Une enquête distincte menée mercredi par Redfield & Wilton Strategies a donné aux travaillistes deux points d’avance sur les conservateurs.

S’adressant à Twitter samedi, M. Morgan a prédit que M. Johnson sortirait du n ° 10 d’ici un an et serait remplacé par M. Sunak.

Le diffuseur au franc-parler a tweeté: « Boris » les lois sont faites pour être enfreintes « , les poulets louches de Johnson rentrent à la maison pour se percher.

« Je prédis que Rishi Sunak sera Premier ministre d’ici un an. »