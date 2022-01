Prochaine bannière Genshin Impact après la date de sortie de Shenhe et Yae Miko 2.5

La bannière Shenhe est actuellement active dans Genshin Impact aux côtés d’une rediffusion de Xiao, mais les fans doivent connaître le souhait du prochain événement de personnage ainsi que la date de sortie de la mise à jour 2.5 pour Yae Miko.

La version 2.4 vient tout juste de sortir et les fans ont de quoi être enthousiasmés. Yun Jin est immédiatement disponible pour collectionner aux côtés de Shenhe et Xiao, et vous pouvez également acheter une jolie tenue et un skin alternatifs pour Keqing nommés Opulent Splendor.

C’est une façon fantastique de démarrer la nouvelle année à Mondstadt et miHoYo a révélé ce qui va suivre.

Quelle bannière est après Shenhe dans Genshin Impact ?

La bannière suivante après Shenhe et Xiao dans Genshin Impact est deux rediffusions pour Ganyu et Zhongli.

Les nouveaux souhaits d’événement de personnage de MiHoYo seront disponibles le 25 janvier, vous n’avez donc que quelques semaines pour récupérer le débutant aux cheveux argentés ainsi que Yun Jin. Les autres personnages 4 étoiles aux côtés de Yun Jin sont Ningguang et Chongyun.

Si vous ne parvenez pas à obtenir Yun Jin, la bonne nouvelle est qu’elle sera ajoutée à la Wanderlust Invocation de vœux standard pour la version 2.5.

Personnages Ganyu et Zhongli 4 étoiles

Les personnages 4 étoiles pour les souhaits de l’événement de reprise de personnage de Ganyu et Zhongli sont les suivants :

Bien que ce qui précède soit passionnant, il y aura également un événement à partir du 25 janvier qui vous permettra de débloquer un personnage 4 étoiles de votre choix dans la liste ci-dessous :

Yun Jin Beidou Yanfei Xinqgiu Cohongyun Ningguang Xinyan Xiangling

Vous pourrez obtenir l’un des personnages 4 étoiles ci-dessus en relevant des défis à quatre thèmes pour Talismans. Consultez l’aperçu des événements de la mise à jour 2.4 de miHoYo pour plus de détails.

Yae Miko Amusement astucieux

Guuji du sanctuaire du Grand Narukami La jeune fille principale du sanctuaire du Grand Narukami Shrine et descendante de la lignée Kitsune, la servante et amie d’Eternity… et l’intimidante rédactrice en chef de Yae Publishing House, un éditeur de romans légers. pic.twitter.com/xgMxeQrTnp – Genshin Impact (@GenshinImpact) 31 décembre 2021

Date de sortie de la bannière Genshin Impact Yae Miko

La date de sortie de la mise à jour 2.5 de Genshin Impact est le 16 février et c’est à ce moment-là que la bannière Yae Miko pourrait sortir si elle est le premier souhait de l’événement de personnage.

Si elle est le souhait du deuxième événement de personnage, elle arrivera probablement le 8 mars à la place. Aucune de ces dates n’est confirmée par miHoYo, mais nous savons que la mise à jour 2.5 commencera le 16 février car les nouvelles versions commencent toujours le mercredi et la date de fin des rediffusions de Ganyu et Zhongli est officiellement le 15 février.

Nous savons également que Yae Miko fera partie de la mise à jour 2.5 car elle a été annoncée sur Twitter de la même manière que Shenhe et Yun Jin.

Dans d’autres nouvelles, Tous les jeux PS4 et PS5 gratuits en janvier 2022 pour PS Now et PS Plus