Prochaine chute NFT de Shiba Inu (SHIB): ce que vous devez savoir sur les shiboshis

Les fans de NFT pourront acheter 10 000 jetons non fongibles représentant diverses «créatures adorables» publiées par Shiba Inu. La vente devrait commencer dès la semaine prochaine, et les utilisateurs devront faire le plein de pièces LEASH s’ils veulent être parmi les premiers à participer.

Présenté comme un tueur de Dogecoin, Shiba Inu a vu le jour au milieu de l’été DeFi 2020, mais l’équipe a fait un pas de plus en lançant son propre échange décentralisé. L’équipe a récemment annoncé son intention de publier sa propre collection NFT. Le message a expliqué que les 10 000 «créatures adorables» numérisées seront mises en vente «la semaine prochaine (ou plus tôt)», et il a promis de fournir un «avertissement» avant le lancement officiel. Initialement, les NFT Shiba Inu ne seront disponibles que sur le protocole DEX – ShibaSwap, où l’achat et la négociation seront « entièrement gratuits (à l’exception des frais de gaz) ». Au cours des 24 premières heures suivant le lancement, les utilisateurs ne pourront les acheter qu’avec LEASH, l’un des jetons natifs de l’écosystème Shiba Inu. Après cette période, les achats ETH seront également disponibles. Les 3 000 premiers Shiboshis, comme on les appelle, coûteront 0,1 ETH dans l’équivalent de jetons LEASH. Les 5 000 prochains coûteront 0,2 ETH et la finale coûtera 0,3 ETH. Un même portefeuille peut acheter un maximum de 10 NFT. Les acheteurs pourront également renommer leur art numérique nouvellement acquis s’ils sont prêts à payer 100 $ en SHIB. Les Shiboshis viendront avec des noms génériques comme 00001. Une fois que l’utilisateur aura renommé son NFT et payé les 100 $ en SHIB, ces fonds iront dans un portefeuille désigné pour être brûlés. « Si tout le monde nomme ses Shiboshis, ce sera une dépense d’un million de dollars », lit-on dans le communiqué. L’équipe a promis qu’il y aura un jeu Shiboshi qui permettra à tous les détenteurs de NFT de les utiliser dans un gameplay stratégique. Certains d’entre eux auront « des éléments de jeu correspondants attachés ». Par exemple, certains Shiboshis auront les tristement célèbres yeux laser, qui « pourraient donner au joueur la possibilité d’attaquer à longue distance ».

