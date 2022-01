Prochaine date des soldes Steam 2022 alors que les soldes d’hiver 2021 se terminent

L’heure de fin des soldes d’hiver Steam 2021 est proche, mais la date du prochain événement de Valve en janvier 2022 est également très proche.

La vente de carboot de Noël de Valve est une tradition annuelle et il existe encore une multitude de jeux fantastiques à obtenir à un prix inférieur. Ceux-ci incluent des versions plus récentes telles que Guardians of the Galaxy, Resident Evil Village, Forza Horizon 5, It Takes Two et Deathloop avec jusqu’à 50% de réduction.

Vous voudrez profiter des bonnes affaires avant qu’elles ne se terminent, mais – quand elles le font – vous pouvez commencer à attendre avec impatience le prochain événement.

À quelle heure se terminent les soldes d’hiver Steam ?

La date et l’heure de fin des soldes d’hiver Steam 2021 sont 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT le 5 janvier 2022.

Ceci est confirmé sur la bannière du site Web. Cela signifie que vous disposez de moins de 24 heures au moment de la rédaction pour profiter de toutes les énormes remises disponibles.

Nous avons composé une liste des meilleures offres et des meilleurs prix, mais – à l’approche de sa conclusion – nous vous recommandons simplement de revoir toutes les remises. Il existe des titres AAA évidents à acheter, mais vous pourrez peut-être trouver un jeu bon marché que vous avez toujours aimé mais que vous n’avez jamais acheté parce que vous n’aimez généralement pas le genre.

Gagnants du Winter Sale Game Awards

Voici les gagnants des Winter Sale 2021 Game Awards :

Jeu de l’année – Resident Evil Village VR Jeu de l’année – Cooking Simulator VR Labor of Love – Terraria Better with Friends – Il faut deux styles visuels exceptionnels – Forza Horizon 5 Gameplay le plus innovant – Deathloop Meilleur jeu auquel vous sucez – Nioh 2 Complete Édition Meilleure bande originale – Marvel’s Guardians of the Galaxy Jeu riche en histoires exceptionnelles – Cyberpunk 2077 Asseyez-vous et détendez-vous – Farming Simulator 2022

Quand est la prochaine vente Steam 2022

La date de début de la prochaine vente Steam et de la première de 2022 est le 27 janvier.

C’est pour les remises annuelles du Nouvel An lunaire et cela durera jusqu’au 3 février. Valve n’a pas confirmé la date, mais cela vient de SteamDB, souvent fiable.

Une fois les remises lunaires terminées, les fans auront alors le prochain festival à attendre. Cela se passera du 21 au 28 février.

