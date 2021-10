Prochaine série de pourparlers indo-chinois bientôt ; Les troupes s’accumulent dans les zones avancées

L’ordre de bataille (ORBAT) a été réécrit par l’armée indienne pour faire face à la menace chinoise. (Image : IE)

La prochaine série de pourparlers au niveau du commandant du corps indo-chinois devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci. Selon des sources, « Aucune date n’est encore confirmée et lorsque les pourparlers auront lieu, la région de Hot Spring sera le point le plus important à l’ordre du jour. Certains résultats positifs sont susceptibles d’émerger. L’impasse entre les armées de l’Inde et de la Chine se poursuit et cela fait 18 mois qu’elle a commencé en avril/mai 2020. Le déficit de confiance entre les deux parties se poursuit le long de la ligne de contrôle réel (LAC) dans l’est du Ladakh, conduisant à poursuite du déploiement des troupes. Pour le deuxième hiver consécutif, des troupes supplémentaires de l’armée indienne seront déployées dans les zones avancées du Ladakh pour contrer tout mouvement éventuel. Davantage de troupes ont également été postées dans les plaines de Demcok et Depsang ;

La température dans les zones avancées pendant les hivers descend jusqu’à – 40-30 degrés Celsius, ce qui est déjà tombé à 0 degré Celsius et devrait encore baisser et sera un autre hiver rigoureux pour les troupes des deux côtés.

Pour les parties chinoises, lors de températures aussi rudes, de regagner leurs casernes après avoir patrouillé. Cette fois, ils seront contraints de rester déployés dans des zones avancées, ce que les Chinois n’avaient pas envisagé selon des sources.

Le chef de l’armée, le général MM Naravane, a été cité par une section des médias la semaine dernière, disant que la prochaine série de pourparlers au niveau du commandant de corps devrait avoir lieu bientôt. Ce sera le 13e tour. Le 12e tour a eu lieu en juillet.

La partie indienne, toujours prête à faire face à toute éventualité, a développé plus d’infrastructures et envoyé plus de troupes dans les zones avancées.

La Chine continue de construire

Bien que le retrait des troupes ait eu lieu à partir de certains points de friction, ils continuent de rester près du LAC.

Jusqu’à présent, la partie chinoise a étendu sa création d’infrastructures le long du LAC, notamment des routes, des logements, de nouveaux ponts, des structures résistantes aux intempéries, de nouveaux emplacements radar, de nouvelles casernes, l’élargissement des pistes d’atterrissage, davantage d’héliports et des sites de missiles sol-air. Tout cela a été entrepris en vue de renforcer la capacité militaire de la Chine dans l’est du Ladakh.

Quelles mesures l’Inde a-t-elle prises ?

Dans l’est du Ladakh, la partie indienne a créé plus d’infrastructures ces derniers mois.

Et cela comprend plus de troupes, un régiment d’obusiers à chenilles automoteurs Vajra K9 de 155 mm qui ont été fabriqués en Inde dans le cadre d’une coentreprise avec une société sud-coréenne ; Des obusiers ultra-légers achetés aux États-Unis et assemblés en Inde sont également déployés.

De plus, au moins deux brigades supplémentaires sont envoyées en rotation. Pour une utilisation optimale des forces pendant les hivers, les anciennes troupes sont retirées et de nouvelles sont envoyées.

En 2020, le déploiement était en réponse aux belligérants chinois. Cette fois-ci, l’armée indienne prévoit progressivement depuis l’été d’entraîner ses troupes pendant quelques mois et de s’acclimater. Les troupes du 14e corps basé à Leh resteront.

Plus tôt cette année, le général CDS (chef d’état-major de la défense) Bipin Rawat lors du Dialogue Raisina a mis en évidence les technologies perturbatrices qui ont été utilisées par la partie chinoise en 2020 et ont poussé à une supériorité technologique sur le pays voisin. Cela a maintenant obligé l’armée indienne à installer de nouveaux équipements de surveillance achetés dans le cadre de l’achat d’urgence.

L’ordre de bataille (ORBAT) a été réécrit par l’armée indienne pour faire face à la menace chinoise.

Armée & ITBP

En raison de l’agression continue des soldats chinois de l’APL à Barahiti, dans l’Uttarakhand, plus tôt cette année (août), et pour éviter une situation semblable à celle de Galwan, l’armée indienne recherche une meilleure synergie avec la force de la police des frontières indo-tibétaine (ITBP).

En août, selon des responsables, « les troupes de l’APL sont arrivées de nombreux endroits dans le bol de Barahiti dans le secteur intermédiaire. Une transgression similaire s’était produite en 2020, mais n’était pas à une si grande échelle. Cette zone est l’une des zones contestées d’un commun accord sur l’ALC. »

Environ 100 soldats de l’APL, avec un grand nombre de chevaux, étaient venus sur près de 4 à 5 km à l’intérieur de la ligne de crête de Barahiti, qui traverse le Tun Jun La, dans la région de l’ALC.

Les Chinois ont augmenté le nombre de troupes pour les patrouilles pour éviter d’être submergés par le côté indien où se trouvent les troupes de l’armée indienne ainsi que l’ITBP.

L’ITBP patrouille aux côtés de l’armée indienne dans de nombreux endroits ; cependant, la responsabilité du maintien de l’ordre et des patrouilles incombe entièrement à l’ITBP le long du LAC. L’ITBP relève du ministère de l’Intérieur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.