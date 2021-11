Prochaine vente Steam Compte à rebours de l’heure de début du Black Friday 2021 pour l’automne

Le compte à rebours jusqu’à la date de sortie et l’heure de début de la prochaine vente Steam Black Friday 2021 a commencé et il y a beaucoup à anticiper pour l’événement d’automne.

BF est un événement annuel et il y a toujours d’énormes réductions de prix dont vous pouvez profiter. PlayStation a ses propres bonnes affaires en ce moment avec des dizaines de titres brillants, tandis que ceux sur PC profiteront également de 900 remises sur la boutique Epic Games.

Les joueurs PC n’auront que l’embarras du choix et la bonne nouvelle est que les remises de Valve commenceront demain.

À quelle heure commence la vente Steam Black Friday 2021 ?

La date de sortie du Steam Black Friday et des soldes d’automne 2021 est le 24 novembre et son heure de début devrait être 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT.

Toutes les heures ci-dessus sont une gracieuseté de SteamDB. La date ci-dessus a également été divulguée sur un site Web de documentation, mais elle n’est plus disponible.

Alors que les remises d’automne et du Black Friday 2021 débuteront le 24 novembre, l’événement couvrira également le Cyber ​​Monday le 29 novembre. Il devrait se terminer le 1er décembre.

Jeux d’automne 2021

Au moment de la rédaction, nous ne connaissons aucun jeu faisant partie de l’événement Black Friday et Autumn.

Cependant, à l’instar de la célébration de l’année dernière, les fans devraient pouvoir commencer à sélectionner leurs nominés pour les catégories Game Awards. Ci-dessous, les lauréats des prix 2020 :

Jeu de l’année – Red Dead Redemption 2 VR Jeu de l’année – Half Life Alyx Labor of Love – Counter-Strike Global Offensive Better With Friends – Fall Guys Ultimate Knockout Gameplay le plus innovant – Death Stranding Jeu riche en histoire exceptionnelle – Red Dead Redemption 2 Meilleur jeu auquel vous êtes nul – Apex Legends Style visuel exceptionnel – Ori et Will of the Wisps Meilleure bande originale – DOOM Eternal Asseyez-vous et détendez-vous – Les Sims 4

En plus de sélectionner les nominés, l’événement de l’année dernière proposait également des articles de la boutique de points et un nouveau profil.

Quand est la prochaine vente Steam ?

La prochaine vente Steam est l’événement d’hiver et cela commencera le 22 décembre et durera jusqu’au 5 janvier.

Ce sont les bonnes affaires de Valve pour Noël et c’est toujours l’un des plus grands et des meilleurs événements carboot de l’année. Non seulement il y a des réductions qui feraient rougir le Père Noël, mais il y a aussi le calendrier de l’Avent et la bûche brûlante.

