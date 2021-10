Prochaines actions de Microsoft : le développeur de Biz et le chef de la stratégie Christopher Young se concentrent sur ces domaines clés

Christopher Young, vice-président exécutif du développement commercial, de la stratégie et des entreprises de Microsoft, prend la parole lors du sommet . 2021 à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Les priorités de Christopher Young sont une fenêtre sur l’avenir des activités de Microsoft.

Young, ancien PDG de McAfee et vétéran de l’industrie de la cybersécurité, a rejoint Microsoft il y a un an en tant que vice-président exécutif du développement commercial, de la stratégie et des entreprises. Lui et son équipe supervisent les partenariats stratégiques, les investissements et les acquisitions, en collaboration avec les équipes commerciales et produits de Microsoft pour anticiper et soutenir les besoins futurs de l’entreprise.

Les exemples récents incluent l’acquisition en attente de 19,7 milliards de dollars par Microsoft de Nuance Communications, son investissement et son partenariat avec la startup de données de santé Truveta basée à Seattle, et l’investissement de Microsoft dans Cruise de GM dans le cadre d’un partenariat cloud plus large avec la société de voitures autonomes.

Dans le domaine des investissements de démarrage, le groupe de Young comprend également le fonds de capital-risque M12 de Microsoft, qui a réalisé plus de 100 investissements depuis sa création il y a cinq ans et a nommé Michelle Gonzalez comme nouveau leader en juin.

« La façon dont nous concevons notre mission en tant que membre de l’entreprise est de générer des opportunités de croissance à long terme, de penser à trois, cinq, sept, 10 ans, en termes de feuille de route et de ce que nous devrions être en tant qu’entreprise. « , a déclaré Young lors d’une interview sur scène lors du sommet . la semaine dernière.

Dans cet esprit, il a identifié plusieurs domaines sur lesquels lui et son équipe se concentrent.

Avenir du travail, de la communication et de la collaboration : « Nous en sommes aux premiers stades de ce à quoi ressemble la nouvelle forme de travail à long terme », a déclaré Young.

Lui et son équipe aident à développer des partenariats et à construire un écosystème autour de Microsoft Teams. Dans le même temps, Microsoft cherche à étendre Teams au-delà du lieu de travail sur le marché grand public, en adaptant la technologie à un usage personnel.

Intelligence artificielle: L’IA « redéfinit la plupart de ce que nous faisons », a déclaré Young, la qualifiant de « grand domaine de transformation et d’opportunités » dans de nombreux secteurs.

L’accord de Microsoft pour acquérir Nuance reflète cet objectif. La reconnaissance vocale et la technologie de traitement du langage naturel sont des ingrédients clés pour l’IA.

Un exemple antérieur au mandat de Young est l’investissement de 1 milliard de dollars de la société OpenAI, qui comprend un partenariat en cours qui donne à Microsoft un accès anticipé à la technologie de traitement du langage naturel GPT-3.

Le travail de Microsoft sur l’IA responsable influence également l’approche de son groupe, a déclaré Young.

Santé et sciences de la vie : Le travail de Microsoft dans le domaine de la santé et des sciences de la vie va des soins aux patients aux nouvelles technologies pour la découverte et le développement de médicaments.

Young a cité le partenariat de Microsoft avec Harvard, Alphabet’s Verily et le Broad Institute du MIT pour faire progresser la plate-forme de recherche biomédicale Terra comme un autre exemple des efforts de l’entreprise dans ce domaine.

L’informatique quantique: L’impact à long terme de l’informatique quantique pourrait être encore plus important à l’avenir, mais en plus de ses propres activités de recherche et développement, Microsoft prépare le terrain grâce à des accords tels que l’investissement de M12 dans la startup PsiQuantum de la Silicon Valley.

La cyber-sécurité: Est-ce une coïncidence si Microsoft a choisi un vétéran de l’industrie de la cybersécurité comme nouveau leader du développement commercial ? L’expérience de Young a contribué à éclairer la série d’acquisitions de sociétés de cybersécurité de l’entreprise, notamment RiskIQ, CloudKnox et ReFirm Labs.

La cybersécurité est « un engagement essentiel » pour Microsoft, a déclaré Young.

La société a récemment embauché Charlie Bell, ancien cadre d’Amazon Web Services, pour diriger un nouveau groupe de sécurité, de conformité, d’identité et de gestion qui rassemble bon nombre de ses équipes existantes dans ces domaines.

« Je n’ai pas de rôle spécifique axé sur la cybersécurité chez Microsoft, mais en raison de tout le travail que nous faisons dans l’espace, j’ai la chance d’y consacrer beaucoup de temps », a déclaré Young. « Cela fait partie du travail de ma vie, donc ce n’est pas quelque chose dont je pense jamais être complètement séparé. »

Des vidéos complètes de la session avec Chris Young et d’autres conférenciers du . Summit sont disponibles à la demande pour les participants payants. Vous pouvez vous inscrire en tant que participant virtuel ici.