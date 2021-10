Prochaines cotes du manager de Newcastle : Lucien Favre favori pour succéder à Steve Bruce

Une nouvelle ère pour Newcastle United est déjà en marche avec le club parmi les plus riches du sport mondial.

Les Magpies sont toujours sans victoire après neuf matchs de Premier League après avoir été tenus en échec par Crystal Palace ce week-end.

Bruce a quitté son rôle de manager, ce qui signifie qu’un nouveau visage pourrait être installé d’ici peu

Et bien qu’il soit essentiel de tracer des objectifs à long terme, l’accent doit être mis sur l’obtention de résultats dans un avenir immédiat.

Il a été annoncé la semaine dernière que Steve Bruce avait quitté son poste d’un commun accord, le manager déclarant: « Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont liés à Newcastle United pour l’opportunité de gérer ce club de football unique.

«Je tiens à remercier mon équipe d’entraîneurs, les joueurs et le personnel de soutien en particulier pour tout leur travail acharné. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont tout donné même dans les moments difficiles et devraient être fiers de leurs efforts.

« C’est un club avec un soutien incroyable, et j’espère que les nouveaux propriétaires pourront l’amener là où nous voulons tous qu’il soit. Je souhaite à tous la meilleure des chances pour le reste de cette saison et au-delà. »

Le nouveau propriétaire a débranché le joueur de 60 ans

Une multitude de noms sont évoqués comme remplaçants potentiels de Bruce, un nom en particulier ouvrant la voie en termes de favori des bookmakers.

Paulo Fonseca était considéré comme le choix numéro un pour obtenir le poste à St James’ Park.

L’ancien patron de Roma est sans travail après avoir quitté les géants italiens et aurait eu des entretiens avec Amanda Staveley sur le poste cette semaine.

Cependant, l’ancien patron du Borussia Dortmund, Lucien Favre, est devenu le nouveau favori de Sky Bets avec une cote de seulement 3/1 !

Eddie Howe, Frank Lampard et Roberto Martinez sont les prochains sur la liste.

.

Lampard, au chômage depuis 10 mois, fait partie des favoris des bookmakers

L’ancien patron de Chelsea et de l’Inter Milan, Antonio Conte, vainqueur des titres de Premier League et de Serie A, est désormais un outsider à 40/1 bien qu’il ait été fortement lié au travail ces dernières semaines.

L’ancien patron d’Arsenal et actuel entraîneur de Villarreal, Unai Emery, qui a mené le sous-marin jaune vers un triomphe en Ligue Europa la saison dernière, fait également partie des noms des bookmakers à 12/1.

Voici la liste complète des meilleurs candidats, selon SkyBet. Les cotes sont correctes au moment de la rédaction, le vendredi 29 octobre.

Lucien Favre 3/1

Paulo Fonseca 5/1

Roberto Martinez 13/2

Léonard de Jardim 8/1

Frank Lampard 9/1

Eddie Howe 12/1

Unai Emery 12/1

Rafael Benítez 16/1

Erik dix Hag 20/1

Steven Gerrard 20/1

Graeme Jones 25/1

Jean-Terry 25/1

Ronald Koeman 25/1

Antonio Conté 40/1

Brendan Rodgers 40/1

Graham Potter 40/1

Xavier 40/1

José Mourinho 50/1

Trevor Sinclair a récemment déclaré à talkSPORT qu’il pensait que Roberto Mancini était la personne idéale pour le poste, car il supervisait un projet de reconstruction peu de temps après la prise de contrôle de Man City.

Bien qu’il soit un long-métrage avec les bookmakers, l’ancien ailier de Manchester City Trevor Sinclair pense que le patron de l’Italie, Roberto Mancini, serait le manager idéal pour guider Newcastle dans la nouvelle ère.

« Je pense que vous avez besoin d’un manager qui a déjà fait cela », a déclaré Sinclair à talkSPORT. « Et le premier nom qui me vient à l’esprit est Roberto Mancini.

.

Le patron de l’Italie, Mancini, a été désigné comme l’homme idéal pour diriger la nouvelle ère à Tyneside

«Mais je ne sais pas s’il est trop tôt avec son règne avec l’Italie et s’il s’en éloignerait.

« Il l’a fait à Man City, il faut faire venir de gros joueurs pour en faire de nouveaux, Mancini serait l’homme idéal pour le faire, il est encore assez jeune pour le faire.

«Ils seraient sages de regarder le modèle de Man City et la façon dont ils l’ont fait, car ils ont tellement de succès. Emportez la Ligue des champions et ils ont tout gagné.

