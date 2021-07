Prochaines émissions de télévision Conan O’Brien et autres projets : ce qui attend l’animateur du talk-show

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Chaque fois qu’on me demande qui est mon préféré parmi les animateurs de talk-show de fin de soirée, ma réponse, sans hésitation, est toujours Conan O’Brien. Cependant, il semble que je vais devoir changer ma réponse, car après près de 11 ans, l’animateur de 58 ans, quatre fois lauréat d’un Emmy, a mis fin à son talk-show éponyme sur TBS et, avec lui, sa course de 28 ans à la télévision de fin de soirée. Pourtant, les fans de l’esprit effronté et de la coiffure incomparable de l’icône de la comédie n’ont pas à s’inquiéter, car il y a encore plus d’émissions de télévision de Conan O’Brien à espérer, et d’autres choses amusantes auxquelles il est impliqué, comme ce nouveau programme, j’en suis sûr gagner HBO Max une nouvelle flopée d’abonnés.