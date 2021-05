Prochains événements de la WWE: Money In The Bank, SummersSlam 2021 et plus

WrestleMania Backlash – 16 mai 2021

Le premier dans la liste des événements à venir de la WWE est WrestleMania Backlash, qui, jusqu’en 2021, était simplement connu sous le nom de Backlash (je suppose que la WWE voulait tirer le meilleur parti de la marque WrestleMania sur le thème des pirates de cette année). Depuis le début de cet événement pay-per-view en 1999 et jusqu’en 2009, Backlash était l’événement post-Mania, avec un certain nombre de rematches de Granddaddy of Them All. La même chose peut être dite pour Backlash cette année, lorsqu’elle sera diffusée en direct, dimanche 16 mai, depuis le WWE Thunder Dome dans sa nouvelle maison au Yuengling Center de Tampa, en Floride.

Les matchs réservés jusqu’à présent incluent Bobby Lashley (avec MVP) défendant son championnat de la WWE dans un match à triple menace avec Drew McIntyre et Braun Strowman, Rhea Ripley défendant son championnat féminin brut contre Asuka et Charlotte Flair, et Bianca Belair défendant son championnat féminin SmackDown contre Bayley.