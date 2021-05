Prochains films de Ryan Gosling: ce qui vous attend pour la star de La La Land

Projet Je vous salue Marie (TBA)

Un autre aspect de Ryan Gosling qui est apparu assez récemment est l’homme de l’espace, après avoir incarné Neil Armstrong, dans l’étonnant biopic du réalisateur de La La Land Damien Chazelle, First Man, en 2018. Eh bien, il semble que l’acteur ne doit pas être prêt à faire un retour complet à Terre dès qu’il a encore une autre aventure au-delà des étoiles à venir.

Dans ce qui semble être une belle consolation de quitter Solo: Une histoire de Star Wars en moins que des termes stellaires des années plus tôt, Phil Lord et Christopher Miller dirigent une nouvelle épopée de science-fiction appelée Project Hail Mary, qui suit un astronaute qui devient le seul survivant. d’un accident dévastateur dans l’espace extra-atmosphérique, faisant de lui le dernier espoir de l’humanité alors qu’une menace cataclysmique émerge. Le scénario, basé sur le roman d’Andy Weir, est écrit par Drew Goddard, qui a également adapté le roman de Weir The Martian en nominé du meilleur film de 2015, considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs films spatiaux de mémoire récente. Avec Ryan Gosling qui produit et joue, nous pourrions avoir un autre gagnant ici, Houston.