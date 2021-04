Procol Harum va libérer les “ personnes disparues (vivantes pour toujours) ”

Antenne ésotérique a annoncé la sortie d’un nouveau CD EP du légendaire PROCOL HARUM.

Dû le 7 mai “Personnes disparues (vivantes pour toujours)” a été achevé pendant le verrouillage, après le fondateur et chanteur principal Gary Brooker a redécouvert un CD de mélanges approximatifs de deux morceaux de studio que le groupe avait créés lors d’une session précédente.

“Ils n’ont pas été écrits la semaine dernière, ils ne sont pas non plus vieux”, dit Gary, mais la date précise des enregistrements originaux reste un mystère. Avec le monde verrouillé, Gary et le groupe a revisité ces morceaux et ils s’assoient maintenant fièrement aux côtés du vénérable catalogue du groupe.

La chanson titre, “Personnes disparues (vivantes pour toujours)”, est une chanson particulièrement poignante et émotive, et un bel exemple de la tradition musicale de PROCOL HARUM. Gary ajoute: “Keith ReidLes paroles de sonnent incroyablement adaptées à l’époque où nous vivons. C’est le son de PROCOL HARUM aujourd’hui. “L’autre nouvelle chanson de l’EP, “La guerre n’est pas saine”, est aussi une observation touchante de la guerre et de son impact sur l’humanité.

Liste des pistes:

01. Personnes disparues (vivantes pour toujours)



02. La guerre n’est pas saine



03. Personnes disparues (vivantes pour toujours) (version éditée)

PROCOL HARUMle 13e et dernier album de “Novum”, est sorti en 2017. Le LP a été dévoilé en collaboration avec PROCOL HARUM50e anniversaire. Riche de l’instrumentation distinctive du groupe et Brookerla voix émotive, il dégage le son classique qui a conduit PROCOL HARUM pour vendre plus de 10 millions d’exemplaires de son hit single “Une nuance plus blanche de pâle”, qui se trouve maintenant dans le Temple de la renommée du rock and rollcatégorie “Singles”.

PROCOL HARUM a été une force musicale en évolution depuis la première représentation en 1967, mais toujours dirigée par un membre fondateur, chanteur, pianiste et compositeur Gary Brooker. La plupart de la formation d’aujourd’hui joue ensemble depuis le début des années 1990 et comprend le bassiste Matt Pegg (JETHRO TULL, Ian Brown), le batteur Geoff Dunn (jimmy Page, Dave Stewart, Van Morrison), guitariste Geoff Whitehorn (Roger Chapman, Paul Rodgers, Roger Daltrey) et joueur d’orgue Hammond Josh Phillips (Pete Townsend, Midge Ure).

Crédit photo: Communications diacre

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).