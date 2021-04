Procreate taquine la prise en charge de l’iPad M1: 4x plus rapide, peinture sur des modèles 3D, accessibilité améliorée

L’application d’illustration populaire Procreate est prête pour le nouvel iPad Pro M1. Avant la sortie, il a partagé plus d’informations sur les performances et les fonctionnalités que le prochain logiciel permettra grâce à Apple Silicon.

Procreate a mis en place une nouvelle page Web pour mettre en évidence les améliorations apportées avec son logiciel iPadOS optimisé M1 avec le slogan «Une toute nouvelle dimension».

La prochaine version de Procreate vous permettra d’illustrer directement sur des modèles 3D avec «toute la puissance et la beauté du moteur de pinceau et des effets d’image de Procreate». Et pour aller plus loin, vous pouvez visualiser des illustrations 3D en RA.

Libérez votre illustration 3D de la toile et voyez-la dans le monde réel avec AR. Des effets d’éclairage et d’ombre réalistes vous aident à visualiser et à capturer les possibilités.

En ce qui concerne les performances, Procreate affirme que l’iPad Pro M1 sera jusqu’à 4 fois plus rapide lorsqu’il travaillera avec «des œuvres d’art à haute résolution et riches en couches».

L’interface utilisateur a également été peaufinée pour être plus accessible à tous les utilisateurs, y compris une fonction «Audio Feedback» qui parlera de «chaque mouvement que vous faites» grâce à une nouvelle intégration VoiceOver.

Procreate n’a pas encore partagé de date de sortie pour son nouveau logiciel, mais propose une inscription par e-mail pour vous alerter lorsque c’est le cas. Le nouvel iPad Pro M1 sera en précommande demain, le 30 avril, et devrait arriver d’ici le 21 mai. Procreate aura probablement son application optimisée prête à être utilisée d’ici là.

Procreate pour iPad est un achat de 9,99 $ sur l’App Store.

